El aceite de pescado puede aumentar o disminuir el riesgo de cáncer de colon, según tus genes

MIÉRCOLES, 24 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Alrededor de 19 millones de adultos estadounidenses toman complementos de aceite de pescado, con frecuencia para protegerse de enfermedades crónicas. Pero una nueva investigación sugiere que su capacidad para reducir el riesgo de cáncer de colon puede depender de un solo gen.

Científicos de la Universidad de Michigan y el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas descubrieron que el gen 15-lipoxigenasa-1 (ALOX15) es fundamental para que los ácidos grasos omega-3 en el aceite de pescado (EPA y DHA) combatan el cáncer de colon.

El estudio, publicado recientemente en la revista Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology , mostró que sin ALOX15, el aceite de pescado podría aumentar el riesgo de tumores de colon en ratones.

"No todos los complementos de aceite de pescado son iguales", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Imad Shureiqi, profesor de medicina interna del Centro Oncológico Rogel de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor.

"También es importante preguntar si la persona que está tomando el complemento tiene las enzimas necesarias para metabolizar estos productos para prevenir la inflamación crónica y, posteriormente, el desarrollo del cáncer", agregó.

Los investigadores compararon ratones alimentados con dietas de aceite de pescado con ratones con dietas de control. Para su sorpresa, el aceite de pescado aumentó los tumores de colon en ratones expuestos a sustancias químicas que causan inflamación y aceleran la formación de tumores.

Esto se debe a que los ácidos grasos omega 3 necesitan que ALOX15 se descomponga en moléculas antiinflamatorias llamadas resolvinas, explicaron los investigadores. La inflamación crónica es un factor importante en el cáncer.

El estudio mostró:

Los ratones que carecían de ALOX15 desarrollaron más tumores de colon cuando se les administró aceite de pescado. El EPA pareció funcionar mejor que el DHA, con menos tumores observados en ratones alimentados con EPA. El tipo de suplemento también importaba: Lovaza, un medicamento de aceite de pescado aprobado por el gobierno, y otras formas basadas en la EPA redujeron el número y el tamaño de los tumores en ratones con ALOX15. Pero los productos de DHA fueron menos efectivos.

Si bien los resultados de los estudios en animales a menudo difieren en los humanos, estos hallazgos sugieren que el aceite de pescado puede no proteger a todos por igual, especialmente a las personas sin ALOX15.

El equipo de investigación está trabajando en medicamentos que podrían aumentar la presencia de ALOX15 en las células cancerosas, haciendo que los suplementos de EPA y DHA sean más efectivos para combatir el cáncer.

Por ahora, los expertos recomiendan que los pacientes hablen con sus médicos antes de tomar aceite de pescado.

