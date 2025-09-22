Salud

Cinco estrategias sencillas y poco conocidas que permiten impulsar la longevidad

Un estudio y la opinión de expertos citados por Prevention destacan cambios simples en la rutina diaria que pueden fortalecer el corazón, optimizar el funcionamiento corporal y aumentar la vitalidad con el paso de los años

Por Fausto Urriste

Guardar
Expertos explican cómo mejorar la
Expertos explican cómo mejorar la resistencia física a cualquier edad con cambios en la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar pequeños cambios en la rutina diaria puede generar una diferencia significativa en la salud y el bienestar general. Aumentar la energía y fortalecer la resistencia física no es un privilegio reservado solo para atletas o personas jóvenes.

De acuerdo con Sabrena Jo, Ph.D., directora de ciencia e investigación del American Council on Exercise, y un estudio citado por Prevention, existen estrategias científicas que permiten a cualquier persona incrementar su capacidad cardiovascular y resistencia, sin importar la edad.

En una entrevista recogida por el medio, Jo señala que fortalecer la resistencia facilita las actividades diarias y se vincula con menor incidencia de enfermedades crónicas y mayor longevidad. Según la especialista, el avance radica en adoptar hábitos que prioricen el progreso gradual, el descanso suficiente y el disfrute de la actividad física.

La especialista Sabrena Jo destaca
La especialista Sabrena Jo destaca la importancia del progreso gradual, el descanso y la alimentación para aumentar la energía y la salud

La resistencia física se mide a través del VO₂ máximo, indicador que determina la cantidad de oxígeno utilizada durante el ejercicio; un valor elevado es señal de corazón y pulmones saludables. Tal como aclara Jo, casi cualquier persona puede mejorar este parámetro a través de ejercicio habitual, una alimentación balanceada y estrategias que favorezcan la recuperación.

Los beneficios de este cambio van más allá del rendimiento físico: “Todo lo que es bueno para el corazón y los vasos sanguíneos también lo es para el cerebro”, afirmó la experta. Así, entrenar la resistencia refuerza la salud física y mental, y permite disfrutar más vitalidad en la vida cotidiana.

Cinco claves respaldadas por especialistas para transformar el bienestar

Aplicar hábitos sencillos, pero efectivos, puede marcar la diferencia en la salud integral y la vitalidad diaria:

Seleccionar actividades físicas placenteras y
Seleccionar actividades físicas placenteras y adaptadas a las preferencias personales es fundamental para mantener la motivación (Freepik)
  1. Seleccionar actividades físicas adaptadas a las preferencias personales
  2. Aumentar de manera progresiva la duración o intensidad del ejercicio
  3. Alternar jornadas de entrenamiento con descansos activos
  4. Priorizar una alimentación variada y equilibrada en nutrientes
  5. Garantizar un descanso nocturno reparador y suficiente

Uno por uno, consejos para comenzar y mantener la motivación

Quienes desean iniciar o retomar una rutina deben seleccionar actividades placenteras que se ajusten a sus preferencias. “Uno de los errores más frecuentes es realizar algo que no se disfruta”, advirtió Jo en Prevention.

La falta de motivación es el principal obstáculo para la constancia, por lo que recomienda experimentar diversas opciones durante una semana y evaluar los niveles de cansancio y satisfacción. Una vez definida la actividad adecuada, el siguiente paso es incorporarla al día a día.

El aumento progresivo de la
El aumento progresivo de la intensidad o duración del ejercicio semanalmente reduce el riesgo de lesiones y favorece la adaptación del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, quienes prefieren kickboxing y madrugan pueden buscar clases matutinas en gimnasios, mientras que otros pueden elegir sesiones virtuales de intervalos de alta intensidad en casa.

El progreso seguro y eficaz depende del aumento gradual. Jo aconseja ampliar el tiempo o la intensidad del ejercicio en un diez por ciento semanal. Por ejemplo, si el punto de partida es caminar 30 minutos, la siguiente semana corresponde intentar 33 minutos, luego 36 minutos y continuar ese patrón.

Para quienes desean mejorar la velocidad, la opción sería reducir el tiempo necesario para una distancia determinada en incrementos similares. Este método permite la adaptación del cuerpo sin sobreesfuerzos, disminuyendo el riesgo de lesiones y facilitando una mejora sostenida.

Una dieta equilibrada y el
Una dieta equilibrada y el consumo adecuado de agua son esenciales para potenciar la energía y la motivación durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descanso, alimentación y sueño: pilares de la resistencia

El descanso es esencial para el aumento de la resistencia. “El cuerpo utiliza los días de recuperación para sanar y reforzarse”, explicó Jo en Prevention. La actividad gradual funciona como estímulo, pero sin pausas adecuadas, el organismo pierde la oportunidad de recuperarse.

La recomendación de la experta es alternar jornadas activas con descanso activo, como caminatas suaves o sesiones de yoga. Mantener cierta movilidad, incluso ligera, impulsa la circulación sanguínea y la salud de las articulaciones, además de evitar el cansancio mental excesivo.

La nutrición y el sueño completan el conjunto de hábitos necesarios para potenciar la resistencia física. Jo subraya la importancia de concebir la alimentación como la fuente de energía para rendir durante el ejercicio.

Dormir al menos siete horas
Dormir al menos siete horas de calidad cada noche es imprescindible para la recuperación y el rendimiento físico óptimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir una dieta rica en verduras, frutas, proteínas magras, cereales integrales y agua resulta clave para mantener tanto la energía como la motivación. Además, dormir al menos siete horas de calidad cada noche es imprescindible: el cuerpo necesita períodos adecuados de reposo para funcionar a su nivel óptimo.

Aquellas personas que mantienen la constancia y la paciencia con estos hábitos suelen notar mejoras significativas en pocas semanas. El resultado es un bienestar físico renovado y mayor vitalidad.

Temas Relacionados

Resistencia físicaCapacidad cardiovascularSabrena JoAmerican Council on ExerciseVO₂ máximoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué suplementos realmente funcionan y cuáles pueden poner en riesgo la salud, según el Comité Olímpico Internacional

Únicamente 5 sustancias cuentan con pruebas sólidas y están aprobadas por especialistas internacionales, aunque son eficaces solo bajo ciertas condiciones, de acuerdo con la entidad deportiva y The New York Times

Qué suplementos realmente funcionan y

El avance de las superbacterias: advierten que el uso inadecuado de antibióticos agrava las infecciones urinarias

Una encuesta difundida por la Asociación Europea de Urología reveló que el 16% de los adultos cree que siempre son necesarios para tratar afecciones como la cistitis. Por qué hacer la consulta médica es clave

El avance de las superbacterias:

Leonardo da Vinci: la investigación científica que busca resolver el enigma de su tumba y reconstruir su ADN

El reciente hallazgo genético logrado por el grupo científico internacional Proyecto ADN Leonardo crea un escenario sin precedentes para rastrear el genoma del genio. ¿Están más cerca de verificar el misterio de sus restos a través de la ciencia forense moderna?

Leonardo da Vinci: la investigación

El aceite de oliva extra virgen podría proteger la salud cerebral, según una investigación

Un estudio observacional con más de 92.000 participantes encontró que quienes incorporan media cucharada diaria de aceite de oliva presentan un menor riesgo de muerte vinculado a enfermedades neurodegenerativas como la demencia y el Alzheimer

El aceite de oliva extra

Científicos alertan que hay transmisión autóctona de la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos

Un grupo de investigadores publicó pruebas en la revista de los CDC sobre cómo la infección se propaga por insectos locales en seres humanos, perros y otras especies dentro del país. Qué recomiendan

Científicos alertan que hay transmisión
ÚLTIMAS NOTICIAS
La compraventa de inmuebles en

La compraventa de inmuebles en CABA creció 20,2% interanual en agosto

Cuáles fueron los 12 acuerdos de asistencia del Tesoro de EEUU a la Argentina a lo largo de la historia y por cuántos dólares

Un camión que transportaba carne desabarrancó en Mendoza: los vecinos quisieron llevarse la mercadería y hubo incidentes

Qué sonidos emiten los peces y por qué los registros subacuáticos pueden transformar la conservación marina

El Gobierno extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a la

Estados Unidos sancionó a la esposa del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes por la condena a Jair Bolsonaro

Oracle asumirá el control del algoritmo de TikTok en Estados Unidos: qué cambia para los usuarios y cómo operará la aplicación

EN VIVO: Francia y varios países se disponen a reconocer el Estado palestino en la ONU

¿Por qué los humanos sentimos asco?

Hamas ejecutó a tres personas acusadas de colaborar con Israel en Ciudad de Gaza

TELESHOW
Marcos Camino destacó cómo impactó

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

Julieta Díaz destacó a Adrián Suar en su rol como director: “Nos lleva a dar lo máximo”

El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte que le robaron con recuerdos de su hija Blanca

Elena, la esposa de Mariano Grondona, dio detalles de la salud del periodista: “Está delicado”