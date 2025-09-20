La píldora GLP-1 es eficaz para bajar de peso, según muestran los ensayos clínicos

VIERNES, 19 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Una píldora efectiva para perder peso que compita con medicamentos inyectables como Ozempic y Zepbound podría estar en el horizonte, muestran los resultados de los ensayos clínicos.

Una píldora experimental de GLP-1 llamada orforglipron promovió una pérdida de peso sustancial sin la necesidad de inyecciones semanales, según los resultados finales del ensayo clínico publicados el 16 de septiembre en The New England Journal of Medicine.

Orforglipron también superó a una forma de tableta de semaglutida que ya está en el mercado, tanto para impulsar la pérdida de peso como para controlar el azúcar en la sangre, según los primeros hallazgos de un ensayo clínico comparativo anunciado por el fabricante del medicamento, Eli Lilly and Company.

Con base en estos hallazgos, Lilly dice que planea presentar orforglipron como un medicamento para perder peso a finales de este año para la revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Tener una pastilla para perder peso que funcione tan bien como los medicamentos de gran éxito como Ozempic y Zepbound podría cambiar las reglas del juego para las personas que luchan contra la obesidad, señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Sean Wharton, director de la Clínica Médica Wharton en Ontario, Canadá.

"Esto podría significar una expansión de las intervenciones contra la obesidad a grupos que actualmente están excluidos debido al costo y la falta de acceso a los medicamentos inyectables", dijo.

Los medicamentos del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar los niveles de insulina y azúcar en la sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

Para el primer ensayo clínico, los investigadores asignaron al azar tres dosis diferentes de orforglipron a personas con obesidad durante aproximadamente un año y medio. Un cuarto grupo tomó un placebo.

Más de 3,100 pacientes de nueve países participaron en el ensayo, que encontró que las personas perdieron más peso a medida que aumentaban las dosis de orforgliprion.

La pérdida de peso corporal fue de un promedio del 11% con una dosis de 36 mg; 8% con una dosis de 12 mg; y menos de un 8 por ciento para una dosis de 6 mg, encontró el ensayo.

"Después de 72 semanas de tratamiento, todos los pacientes en los tres grupos de orforglipron tuvieron una reducción significativa y clínicamente significativa en el peso corporal dependiente de la dosis", escribieron los investigadores en su estudio.

Alrededor del 55% de los pacientes en el grupo de dosis de 36 mg perdieron el 10% o más de su peso corporal; el 36% tuvo una reducción del 15% o más; y un 18 por ciento tuvieron una reducción de un 20 por ciento o más, según el estudio.

En comparación, el 13% de los pacientes con placebo perdieron el 10% o más; el 6% perdió el 15% o más; y el 3% perdió el 20% o más.

Los efectos secundarios más comunes involucraron problemas gastrointestinales, lo que provocó que alrededor de un 7 por ciento del grupo que tomaba la dosis más alta de orforgliprion abandonara el fármaco, mostraron los resultados.

"En pacientes con obesidad, el uso de orforglipron resultó en reducciones de peso estadística y clínicamente significativas y un perfil de eventos adversos que fue consistente con los hallazgos con respecto a otros agonistas del receptor de GLP-1", concluyeron los investigadores.

Anotaron que la pérdida de peso no fue tan sustancial como con la semaglutida inyectable, que según los informes promueve reducciones de hasta un 15 a un 20 por ciento. Pero los inyectables también son más difíciles de comenzar y seguir que una pastilla, dijeron.

En el ensayo comparativo contra la píldora de semaglutida Rybelsus, orforglipron funcionó mejor para ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a controlar su nivel de azúcar en la sangre y perder peso.

La semaglutida es el mismo medicamento que se encuentra en Ozempic y Wegovy. Rybelsus, disponible como medicamento para la diabetes tipo 2, es fabricado por la misma compañía que Ozempic / Wegovy, Novo Nordisk.

El ensayo asignó al azar a unas 1,700 personas con diabetes tipo 2 a tomar dos dosis diferentes de orforglipron (12 mg y 36 mg) o semaglutida (7 mg y 14 mg) durante 12 meses.

Las dos dosis de orforglipron hicieron un mejor trabajo en la reducción de la A1C, un marcador de niveles elevados de azúcar en la sangre, mostraron los resultados.

La A1C disminuyó en un promedio de 1,9% y 2,2% con las dosis bajas y altas de orforglipron, en comparación con 1,1% y 1,4% con semaglutida.

Las personas que tomaron orforglipron también perdieron más peso en comparación con las asignadas a la semaglutida: 14.6 libras y 19.7 libras frente a 7.9 libras y 11 libras.

"Los ensayos cara a cara son un estándar de oro para comparar tratamientos potenciales", dijo Kenneth Custer, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Cardiometabolic Health, en un comunicado de prensa.

"En este ensayo de diabetes tipo 2, orforglipron, incluso en la dosis más baja, superó a ambas dosis de semaglutida oral en la reducción de la A1C", dijo Custer. "Con la dosis más alta, orforglipron ayudó a casi tres veces más participantes a alcanzar un nivel de azúcar en sangre casi normal en comparación con la dosis más alta de semaglutida oral".

Agregó: "Estos resultados, combinados con la dosificación oral una vez al día de orforglipron y su amplia escalabilidad, refuerzan su potencial como tratamiento fundamental para la diabetes tipo 2".

Los investigadores anunciaron los resultados finales del primer ensayo el miércoles en una reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en Viena.

Lilly financió ambos ensayos clínicos.

