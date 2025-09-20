El riesgo de sepsis se duplicó con la diabetes tipo 2

VIERNES, 19 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La diabetes tipo 2 parece duplicar el riesgo de una persona de sepsis potencialmente letal, señala un estudio reciente.

Los hombres y las personas menores de 60 años con diabetes están particularmente en riesgo de sepsis, una afección en la que el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a la infección, informaron los investigadores esta semana en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en Viena.

La investigación confirma una asociación entre la diabetes tipo 2 y la sepsis que se ha observado en estudios anteriores, dijo la investigadora principal, Wendy Davis, investigadora principal de la Universidad de Australia Occidental.

"La mejor forma de prevenir la sepsis es dejar de fumar, normalizar el nivel alto de azúcar en la sangre y prevenir la aparición de las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes", dijo Davis en un comunicado de prensa. "Por eso este estudio es importante".

Más de un 10 por ciento de las personas que desarrollan sepsis mueren, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

En el nuevo estudio, analizaron datos de más de 1,400 personas con diabetes tipo 2 reclutadas en un estudio australiano a gran escala entre 2008 y 2011. Se compararon con más de 5,700 personas sanas del mismo estudio.

Durante un promedio de 10 años de seguimiento, casi el 12% de las personas con diabetes tipo 2 desarrollaron sepsis, en comparación con el 5% de sus contrapartes sanas.

En general, la diabetes tipo 2 se asoció con el doble de riesgo de sepsis, tras ajustar otros factores de riesgo, encontraron los investigadores.

Las personas entre 41 y 50 años en particular tenían un riesgo alto, y la diabetes tipo 2 se asoció con un riesgo más de 14 veces mayor de sepsis, según muestran los resultados.

Fumar entre las personas con diabetes tipo 2 se asoció con un aumento de un 83 por ciento en el riesgo de sepsis, añadieron los investigadores.

"Nuestro estudio identifica varios factores de riesgo modificables, como el tabaquismo, el azúcar alto en la sangre y las complicaciones de la diabetes, lo que subraya que hay pasos que los individuos pueden tomar para reducir potencialmente su riesgo de sepsis", dijo Davis.

Los niveles elevados de azúcar en la sangre pueden afectar la función inmunológica, dijeron los investigadores. La diabetes también hace que las personas sean más propensas a infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel y neumonía que pueden convertirse en sepsis.

Además, el daño a los vasos sanguíneos y a los nervios provocado por la diabetes podría aumentar aún más el riesgo de sepsis, dijeron los investigadores.

Pero los investigadores anotaron que el estudio no puede establecer un vínculo causal directo entre la diabetes tipo 2 y la sepsis.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Escuela de Medicina de Harvard ofrece más información sobre la sepsis.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 15 de septiembre de 2025