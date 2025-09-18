Wegovy podría ayudar a calmar los constantes antojos de alimentos, encuentra un estudio

MIÉRCOLES, 17 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un popular medicamento para perder peso podría hacer algo más que ayudar a los pacientes a perder peso. También podría ayudar a calmar los antojos de comida sin parar con los que muchas personas luchan.

Los nuevos resultados de una encuesta estadounidense de 550 usuarios de Wegovy encontraron que los pacientes reportaron una caída importante en el "ruido de la comida", o pensamientos intrusivos sobre la comida, después de comenzar a tomar el medicamento.

Los hallazgos fueron anunciados por Novo Nordisk, la firma danesa que fabrica Wegovy.

El número de personas encuestadas que dijeron que piensan en la comida todo el tiempo se redujo en un 46%. Además, el 64% reportó una mejor salud mental y el 80% dijo que desarrolló hábitos de estilo de vida más saludables mientras tomaba la droga.

"Es muy alentador ver estos nuevos datos de personas que usan Wegovy que, además de la pérdida de peso, Wegovy puede ayudar a calmar los pensamientos perturbadores sobre la comida, apoyar un mejor bienestar mental y ayudar a permitir que las personas vivan vidas más saludables", dijo Filip Knop, director médico entrante de Novo Nordisk, en un comunicado de la compañía.

Los hallazgos provienen del estudio Inform, presentado en Viena esta semana en una reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. La investigación presentada en las reuniones debe considerarse preliminar hasta su publicación.

El estudio no fue revisado por pares y se realizó mediante una encuesta realizada en EE. UU. a usuarios de Wegovy.

Los participantes respondieron a un "Cuestionario de ruido alimentario" de 22 ítems, una herramienta diseñada para medir el impacto de los pensamientos relacionados con la comida en la vida diaria, así como los efectos de la droga en el bienestar mental y los hábitos alimenticios.

Más información

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más información sobre los antojos de alimentos.

FUENTES: The Wall Street Journal, 16 de septiembre de 2025; Novo Nordisk, comunicado de prensa, 15 de septiembre de 2025