Salud

Wegovy podría ayudar a calmar los constantes antojos de alimentos, encuentra un estudio

Healthday Spanish

Por India Edwards HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 17 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un popular medicamento para perder peso podría hacer algo más que ayudar a los pacientes a perder peso. También podría ayudar a calmar los antojos de comida sin parar con los que muchas personas luchan.

Los nuevos resultados de una encuesta estadounidense de 550 usuarios de Wegovy encontraron que los pacientes reportaron una caída importante en el "ruido de la comida", o pensamientos intrusivos sobre la comida, después de comenzar a tomar el medicamento.

Los hallazgos fueron anunciados por Novo Nordisk, la firma danesa que fabrica Wegovy.

El número de personas encuestadas que dijeron que piensan en la comida todo el tiempo se redujo en un 46%. Además, el 64% reportó una mejor salud mental y el 80% dijo que desarrolló hábitos de estilo de vida más saludables mientras tomaba la droga.

"Es muy alentador ver estos nuevos datos de personas que usan Wegovy que, además de la pérdida de peso, Wegovy puede ayudar a calmar los pensamientos perturbadores sobre la comida, apoyar un mejor bienestar mental y ayudar a permitir que las personas vivan vidas más saludables", dijo Filip Knop, director médico entrante de Novo Nordisk, en un comunicado de la compañía.

Los hallazgos provienen del estudio Inform, presentado en Viena esta semana en una reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes. La investigación presentada en las reuniones debe considerarse preliminar hasta su publicación.

El estudio no fue revisado por pares y se realizó mediante una encuesta realizada en EE. UU. a usuarios de Wegovy.

Los participantes respondieron a un "Cuestionario de ruido alimentario" de 22 ítems, una herramienta diseñada para medir el impacto de los pensamientos relacionados con la comida en la vida diaria, así como los efectos de la droga en el bienestar mental y los hábitos alimenticios.

Más información

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más información sobre los antojos de alimentos.

FUENTES: The Wall Street Journal, 16 de septiembre de 2025; Novo Nordisk, comunicado de prensa, 15 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daywegovypodriaayudaracalmarlosconstantesantojosdealimentosencuentraunestudio

Últimas Noticias

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

La semaglutida ha ganado popularidad como tratamiento para la pérdida de peso. Sin embargo, especialistas de Mayo Clinic, advierten que no existe una solución mágica y que mantener hábitos saludables sigue siendo esencial

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?:

La impresión 3D ofrece esperanza para las lesiones de médula espinal

Healthday Spanish

La impresión 3D ofrece esperanza

¿Pueden las mamografías evaluar la salud cardíaca de las mujeres?

Healthday Spanish

¿Pueden las mamografías evaluar la

Menopausia: La terapia hormonal puede ser clave para proteger el cerebro del Alzheimer

Healthday Spanish

Menopausia: La terapia hormonal puede

La circuncisión ha disminuido en parte por la desconfianza de los padres en los médicos

Healthday Spanish

La circuncisión ha disminuido en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer está internada con

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

“Humanidad y sentido común”: los argumentos para no acusar ni cobrarles a presos que dañan las cárceles

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del turista argentino en Río de Janeiro

Pastel de papa: cuatro recetas ideales para reinterpretar un clásico de la gastronomía argentina

Al gran teatro argentino, salud: los Premios María Guerrero reconocieron la producción 2024

INFOBAE AMÉRICA
La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó tramitar un proyecto de ley de amnistía que podría favorecer a Bolsonaro

¿Es Ozempic un medicamento milagroso?: qué dicen los expertos

Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

Qué mecanismos cerebrales se activan en personas con formación musical, según un estudio

El hallazgo de restos humanos en un museo universitario de Tasmania despierta la polémica por su uso no autorizado

TELESHOW
Las dudas de Pampita sobre

Las dudas de Pampita sobre un llamativo dato de la higiene masculina: “No quiero ni saber”

Ricardo Darín contó cómo vive la llegada de su primer nieto: “Voy a ser el peor abuelo”

Pepe Cibrián denunció a los herederos de Ángel Mahler por fraude y estafa: “Reclamo lo que es mío”

Jimena Barón mostró cómo cambió su cuerpo dos meses después de haber sido mamá: “Es una locura, che”

Fede Bal reveló si estaría con alguna de las hijas de Marcelo Tinelli: “Tal vez un mensaje a Cande le mandé”