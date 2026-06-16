LUNES, 15 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Cuando un paciente ha cumplido 85 años en una salud razonable, su instinto --y a menudo el de su médico-- es redoblar los esfuerzos de prevención, optimizar cada número y cerrar cada brecha. Quiero argumentar lo contrario.

Si has llegado a los 85 y estás sano y viviendo de forma independiente, has ganado el juego de la vida. La respuesta adecuada no es más medicina. Es reconocer lo que te ha llevado hasta ahí y tener mucho cuidado de no romperlo. Tenemos muy pocas intervenciones que puedan alargar de forma fiable la esperanza de vida de una persona de 85 años (y mucho menos su salud), pero hay infinitas formas de estropearlo.

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Qué significa realmente ganar el partido

La esperanza de vida media al nacer en Estados Unidos es de aproximadamente 78 años. Una persona sana de 85 años ha superado esa marca por casi una década, y alguien nacido en 1940, cuando la esperanza de vida al nacer era más cercana a 63 años, ha sobrevivido por más de dos décadas a lo que las tablas actuariales de su año de nacimiento habrían predicho.

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Algo está funcionando, probablemente su genética y sus hábitos de vida, actuando junto con una gran dosis de buena suerte, ninguna de las cuales comprendemos del todo. Esa humildad debería informar todo lo que venga después. Este es un paciente que tuvo éxito en la supervivencia -- no uno que falló en la prevención -- y las intervenciones calibradas para una persona de 58 años en un ensayo clínico aleatorizado no se aplican a ellos de forma sencilla.

También ayuda recordar lo que sabemos sobre cómo funcionan los tratamientos.

La mayoría de las intervenciones benefician sustancialmente a un pequeño número de personas y a un número moderado modestamente. Los promedios ocultan esa distribución. No podemos predecir quién pertenece a qué grupo, y en alguien que ya ha superado las tablas actuariales, las probabilidades de que cualquier intervención preventiva sea lo que les ayude, en lugar de uno de los muchos factores que se interponen, no son las que eran a los 55 años.

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Los tratamientos que transforman los resultados en pacientes de mediana edad y alto riesgo suelen ofrecer un beneficio marginal y posibles daños reales a alguien que ha llegado a mediados de los 80 años en buena salud.

Tiempo para beneficiarse y quién participó en los juicios

La mayoría de los ensayos de prevención emblemáticos que sustentan nuestras directrices incluyeron pacientes con edades medianas a finales de los 50 o principios de los 60, a menudo con límites de edad superiores explícitos. Luego aplicamos esos hallazgos a pacientes una o dos décadas mayores, con más comorbilidades, más medicación y horizontes temporales más cortos. Este es un problema fundamental.

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El tiempo para beneficiarse ilustra el problema. Las estatinas en la prevención primaria tardan de dos a tres años en mostrar beneficios en el riesgo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y más tiempo en mostrar el efecto completo, incluyendo la mejora de la supervivencia. Para una persona sana de 87 años sin ECV establecida, esos números aún pueden favorecer el tratamiento. Para alguien con enfermedad pulmonar, deterioro cognitivo leve o cáncer metastásico, casi con toda seguridad no es así. Eso debe discutirse explícitamente con nuestros pacientes.

Donde podemos hacerte daño

Las formas en que la medicina puede dañar a alguien que ha ganado el juego son numerosas, y ni siquiera siempre parecen un daño en el momento. Aquí tienes algunos ejemplos:

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1. Obsesión dietética. La búsqueda incansable de una dieta saludable para el corazón en alguien ya delgado y funcional puede provocar restricción de proteínas, pérdida de masa muscular, alteración del equilibrio y caídas. En las personas mayores, las caídas pueden iniciar una espiral de lesiones, debilidad y complicaciones que conducen a la muerte. La intervención destinada a prolongar la vida la acorta. Entre los adultos mayores que sufren una caída grave (es decir, una que requiere transporte de emergencia o que resulta en una fractura), aproximadamente entre el 20% y el 33% mueren en el año siguiente.

2. Control estricto del azúcar en sangre. En adultos mayores con diabetes, los objetivos agresivos aumentan sustancialmente el riesgo de hipoglucemia. La hipoglucemia se asocia con eventos de ECV, caídas, deterioro cognitivo y muerte. El ensayo ACCORD lo demostró directamente, mostrando que el control glucémico intensivo (objetivo HbA1c por debajo del 6,0%) aumentaba la mortalidad por todas las causas en comparación con la terapia estándar, lo que llevó a la terminación temprana del brazo intensivo. Cualquier beneficio microvascular a largo plazo de la cifra más baja casi con toda seguridad se compensa mucho antes de que se acumule.

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3. Polifarmacia. Si añades un antihipertensivo, un somnífero o incluso un antihistamínico simple a alguien que ya está tomando cinco medicamentos y tendrás una caída esperando a ocurrir, no un éxito preventivo.

4. Cribado agresivo. Especialmente en pacientes mayores, un mayor cribado suele generar hallazgos incidentales, que pueden generar ansiedad y costes posteriores, incluyendo procedimientos cuyos daños son reales y cuyos beneficios, a esa edad y esperanza de vida, son teóricos.

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Nada de esto es inevitable, pero ocurre regularmente porque el impulso clínico es actuar, lo que los científicos llaman "sesgo de acción".

Sesgo de acción

Irónicamente, muchos pacientes se quejan de que su médico simplemente escuchó y "no hizo nada". Que "nada" a menudo demuestra contención humanista y basada en la evidencia, y escuchar a menudo es lo mejor "algo" que podrían haber hecho.

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Los médicos sienten la presión de actuar. Lo mismo ocurre con los pacientes y sus familias. La inacción en la medicina puede interpretarse como negligencia o indiferencia, incluso cuando la espera vigilante es la opción correcta y basada en la evidencia. Es la misma tendencia la que hace que los porteros se lancen en los penaltis, aunque mantenerse en el centro de la portería sea estadísticamente la mejor opción. Bucear parece un esfuerzo. Quedarse quieto parece rendirse. Uno de mis mentores más impactantes, el Dr. Jesse Hall, entonces director de la UCI Médica en los Hospitales de la Universidad de Chicago, solía decir: "No hagas algo simplemente, quédate ahí parado."

De hecho, existe un daño específico en convertir a un adulto mayor sano en un proyecto médico. Tienen que conseguir la pastilla, pagarla, tomarla cada día en el momento adecuado, hacer visitas médicas de seguimiento, análisis de sangre, pruebas de imagen y comprobar su tensión arterial dos veces al día y su peso cada mañana, consultando la guía cada vez. Cada uno parece razonable y solo me lleva unos minutos al día. Pero cuando eres mayor, esos minutos parecen importar aún más. Colectivamente medicalizan lo que deberían ser años saludables y aumentan el trabajo de vivirlos.

La regla de decisión que intento aplicar es sencilla: ¿Cambiará este resultado la gestión de una manera que mejore de forma significativa el pronóstico o la calidad de vida? Si es así, pídelo. Si estamos optimizando algo que ya es lo suficientemente bueno, deberíamos dejarlo estar. El tiempo que pasas en salas de espera es tiempo que se le quita a una vida.

La medicina cuidadosa no es nihilismo

Espero que sepas que no estoy defendiendo el nihilismo ni abandonando la atención sanitaria para pacientes mayores. Hay intervenciones que funcionan a una edad avanzada. La reducción de la presión arterial mejora los resultados de las ECV y reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Pero ambos hallazgos requieren la misma salvedad: el estudio SPRINT que guió nuestras recomendaciones excluyó a pacientes con ictus previo, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus y función renal severamente reducida, así como a pacientes institucionalizados, pacientes con consumo significativo de alcohol y aquellos ya con regímenes complejos de medicación (precisamente los pacientes que forman parte del mayor en la práctica clínica). La población del ensayo era más sana, más independiente y menos medicada que la mayoría de los 85 años que se ven en la práctica, por lo que aplicar sus objetivos sin ese contexto es una forma de mal uso de la evidencia más que de atención basada en la evidencia.

Los pacientes con ECV establecidas se benefician de tratamientos como la terapia para reducir lípidos, independientemente de la edad, pero la preferencia personal y los objetivos de atención siempre prevalezcan, especialmente al tratar con personas que han ganado el juego y esperan mantenerse en el bando ganador el mayor tiempo posible. Para esos pacientes, otro aforismo médico se aplica: "El enemigo del bien es mejor." En el contexto de una persona mayor que está bien, la prescripción más dura puede ser no hacer nada más médicamente y sugerirle que siga viviendo su vida.

Más información

Johns Hopkins Medicine analiza el papel de los geriatras, especialistas en el envejecimiento.

Sobre el autor

James H. Stein, MD, es el Profesor Robert Turell de Investigación Cardiovascular en el Departamento de Medicina de la Universidad de Wisconsin. Es cardiólogo preventivo y profesor con más de 35 años de experiencia atendiendo pacientes e investigando enfermedades cardiovasculares, con el objetivo de hacer que la salud y la ciencia sean más claras y accesibles. Las opiniones en sus escritos son suyas, no de sus empleadores. Puedes seguir su Substack en https://substack.com/@jamesstein18