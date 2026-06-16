Retiran fórmula orgánica para bebés tras casos de botulismo

LUNES, 15 de junio de 2026 (HealthDay News) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) está investigando un brote multiestatal de botulismo infantil vinculado a la leche entera orgánica en polvo de fórmula infantil Nara Organics.

Tres bebés en California, Pensilvania y Washington han sido diagnosticados con infecciones por toxina tipo A tras consumir fórmula en abril o mayo.

La leche de fórmula infantil en polvo de Nara Organics se distribuyó a nivel nacional en las tiendas minoristas de Target, Target.com y Nara.com entre julio de 2025 y junio de 2026.

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La fórmula infantil Nara no se distribuye fuera de EE. UU.

Los productos retirados incluyen:

Nara Organics Leche Integral para Fórmula Infantil, 700 g, con UPC: 860013251901 Nara Organics Leche Entera para Fórmula Infantil, 400 g, con UPC: 860013251918

Todos los lotes que están a la venta están incluidos en esta retirada voluntaria. Busca estos códigos en la parte inferior de cada lata:

408125075E14F2 708125076E14F2 708125083E14F2 408125139E14F2 708125141E14F2 708125145E14F2 708125174E14F2 709125273E14F2 709125280E14F2 709125288E14F2 409125307E14F2 70926019ENNB 70926029ENNB 70926035ENNB 70926039ENNB 70926042ENNB

Las autoridades subrayan que esta marca representa menos del 1% del mercado estadounidense de fórmulas.

La FDA instó a los padres a tomar precauciones inmediatas.

"Los clientes deberían dejar de usar los productos afectados inmediatamente", afirmó en un comunicado de prensa. "Si su bebé ha consumido este producto y presenta síntomas de botulismo infantil, incluyendo, pero no limitándose a, vómitos, diarrea, estreñimiento, mala alimentación, párpados caídos y llanto débil, por favor contacte con su profesional sanitario para atención inmediata."

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Se anima a los padres que han utilizado esta fórmula específica a vigilar de cerca a sus hijos para detectar estos signos. Si un bebé presenta algún síntoma, los cuidadores deben buscar atención médica de urgencia de inmediato en lugar de esperar un diagnóstico.

Tras la notificación de la FDA, Nara Organics de la ciudad de Nueva York aceptó retirar voluntariamente todos sus productos de fórmula orgánica con leche entera.

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Mientras continúa la investigación, las autoridades han comenzado a analizar muestras sobrantes recogidas de los hogares afectados.

Dado que el botulismo infantil es una enfermedad grave y potencialmente mortal que ocurre cuando esporas bacterianas colonizan el tracto intestinal del lactante, las autoridades están tratando esta situación con gran urgencia.

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Más información

Visite la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para obtener más información sobre la investigación en curso de este brote de enfermedades transmitidas por alimentos.

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FUENTES: ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU., aviso de brote, 13 de junio de 2026; Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., anuncio de la empresa, 13 de junio de 2026