Fármacos GLP-1 relacionados con mareos y episodios de desmayo en ciertos pacientes

Los investigadores señalan una posible preocupación de seguridad relacionada con los medicamentos GLP-1 y la presión arterial.

Un nuevo estudio de Northwestern Medicine siguió a más de 42.000 adultos que empezaron a tomar semaglutida, tirzepatida o liraglutida mientras tomaban varios medicamentos para la presión arterial.

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El estudio analizó episodios de hipotensión, incluyendo mareos, desmayos, caídas, diagnósticos de presión arterial baja y lecturas muy bajas de presión arterial.

La tasa global de estos eventos aumentó del 8,7% al 10,2% en seis meses desde el inicio de la terapia con GLP-1, y se mantuvo significativa a los 12 meses, según los resultados.

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El riesgo fue mayor en adultos de 65 años o más y en personas con diabetes tipo 2. Los investigadores también descubrieron que el aumento no podía explicarse solo por la pérdida de peso.

El autor principal afirma estar "especialmente preocupado por el riesgo para los pacientes que obtienen GLP-1 sin supervisión clínica directa y continua."

Afirma que, aunque los GLP-1 siguen siendo muy beneficiosos para muchos pacientes, los médicos deben vigilar de cerca a quienes ya están tomando varios fármacos para la presión arterial.

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Pantalla completa: Estos hallazgos del estudio se presentaron en ENDO 2026

Afiliaciones de autores: Northwestern Medicine