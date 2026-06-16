Salud

Los consumidores de fentanilo toman dosis diarias 60 veces el nivel letal

Healthday Spanish

Guardar
Google icon
Imagen AO5BQMENRZAVJJVR2KNNNSKIOI

LUNES, 15 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Las personas que usan fentanilo ilícito desarrollan una tolerancia asombrosa a la droga, llegando a tomar dosis masivas que matarían a otros, según revela un nuevo estudio.

Los resultados significan que el fentanilo podría ser mucho más difícil de dejar de lado de lo que se suponía anteriormente.

El usuario medio de fentanilo en Los Ángeles toma una cantidad diaria que es aproximadamente 60 veces superior a la dosis de 2 miligramos que podría matar a alguien que nunca ha consumido opioides, según informan los investigadores en la revista Drug and Alcohol Dependence.

PUBLICIDAD

En total, los usuarios consumen dosis diarias de fentanilo que equivalen a casi 9.000 miligramos de morfina, según los investigadores.

"Descubrimos que la gente está expuesta regularmente a dosis de opioides que me habrían parecido imposibles antes de que comenzara este trabajo", declaró la investigadora principal Chelsea Shover en un comunicado de prensa. Es profesora asociada residente de medicina en la Universidad de California, Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Estas dosis podrían dificultar combatir la adicción al fentanilo utilizando medicamentos estándar para el trastorno por uso de opioides, señalaron los investigadores.

Como droga totalmente sintética, el fentanilo puede producirse más fácilmente y de forma más barata que la heroína, señalaron los investigadores. Además, tiene una potencia mucho mayor que la heroína o la oxicodona, lo que puede llevar a los usuarios a una sobredosis si toman más de lo que pretendían.

Para el estudio, los investigadores pretendieron cuantificar la exposición de los usuarios al fentanilo callejero utilizando la equivalencia de miligramos de morfina (MME), una medida estandarizada que permite la comparación entre diferentes tipos de opioides.

El equipo analizó la pureza de más de 500 muestras de fentanilo analizadas entre septiembre de 2023 y enero de 2026 por Drug Checking Los Angeles, un programa comunitario de pruebas de drogas.

Los investigadores también preguntaron a 47 usuarios de fentanilo sobre cuánto consumían al día y cómo consumían la droga.

"Habíamos estado tratando las dosis de opioides ilícitos como una caja negra -- un incognoscible, una curiosidad", dijo el investigador principal Morgan Godvin, director del proyecto en Drug Checking Los Angeles, en un comunicado de prensa.

"Si a nivel molecular el fentanilo es fentanilo, deberíamos poder cuantificar la exposición, así que decidimos estimarlo con los datos de Drug Checking Los Ángeles", dijo Godvin. "Los resultados nos sorprendieron a todos."

Los resultados mostraron que los usuarios tomaban cada día una cantidad media de fentanilo equivalente a 8.887 miligramos de morfina.

Pueden soportar esa dosis porque se desarrolla tolerancia, no solo a los efectos embriagantes del fármaco, sino también a los efectos respiratorios que conducen a la sobredosis, dijo Shover.

"Para ponerlo en perspectiva, en los hospitales, el fentanilo suele dosificarse en viales de 100 microgramos", dijo Shover. "Un gramo de fentanilo de pureza media que analizamos tenía una dosis equivalente a más de esos 1.200 frascos. Así que la gente recibe dosis diarias que están al nivel de inyectarse cientos de frascos del hospital o tomar 440 pastillas de Percocet ."

Estos niveles pueden dificultar muchísimo que un usuario deje de tomar fentanilo, porque los medicamentos para la adicción como la metadona, la buprenorfina y la naltrexona no están diseñados para ayudar a los usuarios a sobrellevar la abstinencia de dosis diarias tan elevadas, según los investigadores.

"Por supuesto, empezar a tomar medicamentos para el trastorno por uso de opioides va a ser más difícil para el fentanilo que para la heroína", dijo Shover.

Estos resultados proporcionan a los expertos en adicciones la información que necesitan para ayudar a los usuarios de fentanilo a afrontar con éxito su trastorno por consumo de opioides, según los investigadores.

"Ya no es '¿cómo tratamos a alguien que fuma un gramo de fentanilo al día', sino '¿cómo tratamos a alguien que usa miles de MMEs de morfina oral en fentanilo al día?' Esa pregunta y sus respuestas resultan más accesibles, menos abstractas para los clínicos", dijo Shover.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas tiene más información sobre el fentanilo.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 10 de junio de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Combinación de frío, menor movimiento y comidas “más pesadas”: claves de una dieta saludable para los silvers en invierno

Una serie de factores transforma los hábitos cotidianos al bajar la temperatura y surge la duda sobre cuánto inciden en el bienestar general y el peso corporal

Combinación de frío, menor movimiento y comidas “más pesadas”: claves de una dieta saludable para los silvers en invierno

Has ganado el juego

Healthday Spanish

Has ganado el juego

Fármacos GLP-1 relacionados con mareos y episodios de desmayo en ciertos pacientes

Healthday Spanish

Fármacos GLP-1 relacionados con mareos y episodios de desmayo en ciertos pacientes

Retiran fórmula orgánica para bebés tras casos de botulismo

Healthday Spanish

Retiran fórmula orgánica para bebés tras casos de botulismo

Juega la Selección: diez respuestas clave para cuidar la salud cardiovascular durante el partido

El debut argentino en el Mundial 2026 genera expectativas y tensión, factores que pueden impactar en el corazón

Juega la Selección: diez respuestas clave para cuidar la salud cardiovascular durante el partido

DEPORTES

Un diario íntimo, astrología, una pelea y una huelga en pleno Mundial: el escándalo que hizo implosionar a Francia en Sudáfrica 2010

Un diario íntimo, astrología, una pelea y una huelga en pleno Mundial: el escándalo que hizo implosionar a Francia en Sudáfrica 2010

De la posible goleada a sufrir en el final y los aciertos de Bilardo: a 40 años de Argentina-Uruguay en México ‘86

La historia del hijo Zidane, el custodio del arco de Argelia ante Argentina: los secretos de su máscara

Carlos Lampe afirmó que Argelia será un rival difícil para Argentina: “Es una selección que puede lastimarla”

Experiencia, autoridad y el antecedente de la final de Qatar 2022: quién es el árbitro que dirigirá a la selección argentina en el debut

TELESHOW

Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

La angustia de Denise Dumas al aire por la desaparición de su gata: “Se llama Mina y nunca salió de casa”

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

INFOBAE AMÉRICA

La guerra termina, pero crece la presión sobre las autoridades del régimen iraní por la crisis económica

La guerra termina, pero crece la presión sobre las autoridades del régimen iraní por la crisis económica

El Parlamento Europeo se encamina a aprobar el acuerdo arancelario con Estados Unidos

En medio de los ataques masivos rusos, Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para asegurar sus centrales nucleares

Trump negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del acuerdo de paz

Marcela Cabutti, en una muestra con el viento como historia, memoria y abrazo