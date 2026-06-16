Los consumidores de fentanilo toman dosis diarias 60 veces el nivel letal

LUNES, 15 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Las personas que usan fentanilo ilícito desarrollan una tolerancia asombrosa a la droga, llegando a tomar dosis masivas que matarían a otros, según revela un nuevo estudio.

Los resultados significan que el fentanilo podría ser mucho más difícil de dejar de lado de lo que se suponía anteriormente.

El usuario medio de fentanilo en Los Ángeles toma una cantidad diaria que es aproximadamente 60 veces superior a la dosis de 2 miligramos que podría matar a alguien que nunca ha consumido opioides, según informan los investigadores en la revista Drug and Alcohol Dependence.

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En total, los usuarios consumen dosis diarias de fentanilo que equivalen a casi 9.000 miligramos de morfina, según los investigadores.

"Descubrimos que la gente está expuesta regularmente a dosis de opioides que me habrían parecido imposibles antes de que comenzara este trabajo", declaró la investigadora principal Chelsea Shover en un comunicado de prensa. Es profesora asociada residente de medicina en la Universidad de California, Los Ángeles.

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Estas dosis podrían dificultar combatir la adicción al fentanilo utilizando medicamentos estándar para el trastorno por uso de opioides, señalaron los investigadores.

Como droga totalmente sintética, el fentanilo puede producirse más fácilmente y de forma más barata que la heroína, señalaron los investigadores. Además, tiene una potencia mucho mayor que la heroína o la oxicodona, lo que puede llevar a los usuarios a una sobredosis si toman más de lo que pretendían.

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Para el estudio, los investigadores pretendieron cuantificar la exposición de los usuarios al fentanilo callejero utilizando la equivalencia de miligramos de morfina (MME), una medida estandarizada que permite la comparación entre diferentes tipos de opioides.

El equipo analizó la pureza de más de 500 muestras de fentanilo analizadas entre septiembre de 2023 y enero de 2026 por Drug Checking Los Angeles, un programa comunitario de pruebas de drogas.

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Los investigadores también preguntaron a 47 usuarios de fentanilo sobre cuánto consumían al día y cómo consumían la droga.

"Habíamos estado tratando las dosis de opioides ilícitos como una caja negra -- un incognoscible, una curiosidad", dijo el investigador principal Morgan Godvin, director del proyecto en Drug Checking Los Angeles, en un comunicado de prensa.

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"Si a nivel molecular el fentanilo es fentanilo, deberíamos poder cuantificar la exposición, así que decidimos estimarlo con los datos de Drug Checking Los Ángeles", dijo Godvin. "Los resultados nos sorprendieron a todos."

Los resultados mostraron que los usuarios tomaban cada día una cantidad media de fentanilo equivalente a 8.887 miligramos de morfina.

Pueden soportar esa dosis porque se desarrolla tolerancia, no solo a los efectos embriagantes del fármaco, sino también a los efectos respiratorios que conducen a la sobredosis, dijo Shover.

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"Para ponerlo en perspectiva, en los hospitales, el fentanilo suele dosificarse en viales de 100 microgramos", dijo Shover. "Un gramo de fentanilo de pureza media que analizamos tenía una dosis equivalente a más de esos 1.200 frascos. Así que la gente recibe dosis diarias que están al nivel de inyectarse cientos de frascos del hospital o tomar 440 pastillas de Percocet ."

Estos niveles pueden dificultar muchísimo que un usuario deje de tomar fentanilo, porque los medicamentos para la adicción como la metadona, la buprenorfina y la naltrexona no están diseñados para ayudar a los usuarios a sobrellevar la abstinencia de dosis diarias tan elevadas, según los investigadores.

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"Por supuesto, empezar a tomar medicamentos para el trastorno por uso de opioides va a ser más difícil para el fentanilo que para la heroína", dijo Shover.

Estos resultados proporcionan a los expertos en adicciones la información que necesitan para ayudar a los usuarios de fentanilo a afrontar con éxito su trastorno por consumo de opioides, según los investigadores.

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"Ya no es '¿cómo tratamos a alguien que fuma un gramo de fentanilo al día', sino '¿cómo tratamos a alguien que usa miles de MMEs de morfina oral en fentanilo al día?' Esa pregunta y sus respuestas resultan más accesibles, menos abstractas para los clínicos", dijo Shover.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas tiene más información sobre el fentanilo.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 10 de junio de 2026