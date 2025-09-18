Un parche experimental proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento muscular

JUEVES, 18 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un parche inalámbrico experimental podría ayudar a los atletas lesionados a recuperarse mejor de desgarros, esguinces y distensiones musculares, según un estudio reciente.

El parche mide la rigidez del tejido enviando ondas sonoras a lo largo de la superficie del cuerpo y escuchando las vibraciones resultantes, dijeron los investigadores en una edición reciente de la revista Science Advances.

Es como buscar un montante de pared sobre el cual colgar una imagen: golpear una pared sin un montante detrás produce un ruido más grave que una pared directamente sobre un montante, dijeron los investigadores.

Integrado en la ropa deportiva, el parche podría proporcionar información en tiempo real sobre el rendimiento muscular, dijeron los investigadores. Esto podría permitir a los atletas optimizar sus sesiones de entrenamiento, evitar la fatiga y ajustar la recuperación de las lesiones.

"Imaginamos versiones futuras integradas directamente en el equipo deportivo, las envolturas médicas, la ropa de uso diario o la robótica de asistencia, creando un 'tablero de salud' continuo para las capas ocultas de su cuerpo", dijo la investigadora principal, Xiaoyue Ni, profesora asistente de ingeniería mecánica y ciencia de los materiales de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte.

"Y será tan fácil de usar como un reloj inteligente, pero mucho más potente", añadió Ni en un comunicado de prensa.

La rigidez del tejido es una información importante para los médicos, ya que proporciona información sobre problemas que van desde el diagnóstico del cáncer, la reanimación y las lesiones musculares, dijeron los investigadores.

Desafortunadamente, ahora se necesitan máquinas de ultrasonido voluminosas y costosas para tomar tales mediciones.

El prototipo de parche, actualmente del tamaño de una esfera de reloj, se puede pegar en cualquier parte de la piel de una persona para una lectura rápida de tejidos de hasta un par de pulgadas de profundidad, dijeron los investigadores. El parche funciona con batería y se comunica de forma inalámbrica con dispositivos Bluetooth.

El parche oscila entre 50 hercios (aproximadamente el sonido de un trueno profundo) y 800 hercios (similar a la sirena de una ambulancia), lo que le permite medir la rigidez de los tejidos y diferenciar la piel del tejido subyacente.

"Crear este análisis automatizado de modelos de dos capas e integrarlo en un diseño a nivel de sistema ha sido la parte más desafiante de este proyecto", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Chenhang Li, estudiante de doctorado en el laboratorio de Ni. "Y luego tuvimos que descubrir cómo hacer el procesamiento de la señal en tiempo real y completar una gran cantidad de pruebas de validación. Ha tardado mucho en llegar".

Ahora que el dispositivo ha sido probado como concepto, los investigadores planean investigar los mejores usos potenciales para él.

"Recientemente tuve mi primer hijo y descubrí que podía usar este dispositivo para rastrear el suministro de leche de mi cuerpo en tiempo real", dijo Ni. "Nadie ha creado un monitor de rigidez tisular como este antes, por lo que los casos de uso potenciales son realmente ilimitados".

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre ultrasonidos.

FUENTE: Universidad de Duke, comunicado de prensa, 2 de septiembre de 2025