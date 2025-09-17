Investigadores: Demasiado pronto para saber si las 'biopsias líquidas' ayudan en vez de perjudicar en la detección del cáncer

MARTES, 16 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Las pruebas de "biopsia líquida" que usan muestras de sangre para detectar múltiples tipos de cáncer están atrayendo mucha atención, por su potencial para detectar tumores invisibles.

Pero es demasiado pronto para saber si son realmente útiles en la lucha contra el cáncer, advierte una nueva revisión de evidencia.

Estas pruebas de detección temprana de múltiples cánceres (MCD, por sus siglas en inglés) están disponibles comercialmente como escáneres de sangre desarrollados en laboratorio, aunque ninguna de ellas ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU., dijeron los investigadores.

No es ningún misterio por qué estas pruebas han llamado tanto la atención. Hasta un 70 por ciento de las muertes por cáncer son provocadas por neoplasias malignas para las que no hay pruebas de detección, dijeron los investigadores.

Pero no se han completado estudios controlados sobre los beneficios de las pruebas de MCD, y no hay evidencias suficientes para evaluar si hacen más bien que mal, reportaron los investigadores el 15 de septiembre en la revista Annals of Internal Medicine.

"En esta revisión sistemática, no identificamos estudios controlados completos que informaran el impacto de las pruebas de detección con MCD en la detección del cáncer, la mortalidad o la calidad de vida", escribió el equipo de investigación dirigido por la Dra. Leila Kahwati, directora médica interina del Centro de Práctica Basada en la Evidencia de RTI-Universidad de Carolina del Norte.

"Encontramos evidencia insuficiente sobre la precisión y los daños de las pruebas de MCD debido principalmente a las limitaciones del estudio y los hallazgos desconocidos o inconsistentes", agregó el equipo.

Estas pruebas de biopsia líquida buscan ADN, proteínas y otras sustancias bioquímicas que los tumores no detectados eliminan en la sangre, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Aunque no están aprobadas, varias de las pruebas MCD (OneTest, Galleri y OncoSeek) se pueden pedir en línea al fabricante con una nota del médico, dijeron los investigadores.

Una cuarta prueba MCD llamada Cancerguard se lanzó la semana pasada, anunciada por Exact Sciences, el fabricante de la prueba de heces de ADN Cologuard para el cáncer de colon.

El seguro generalmente no cubre el costo de las pruebas, que pueden costar alrededor de 950 dólares, según un editorial acompañante escrito por el Dr. David Weinberg, presidente de medicina del Centro Oncológico Fox Chase, en Filadelfia.

Para ver si las pruebas realmente ayudan, el equipo de investigación analizó los resultados de 20 estudios en los que participaron más de 109,000 personas que examinaron la precisión de 19 pruebas de ECM.

Los resultados mostraron que la precisión varió ampliamente según el tipo de cáncer que una prueba de ECM buscaba identificar, los participantes involucrados y el diseño del estudio.

Además, ninguna prueba ha publicado evidencias que muestren cuán útiles son para detectar cánceres en el mundo real, dijeron los investigadores.

"La limitación más crítica es la ausencia de estudios controlados completos que evalúen los beneficios directos de las pruebas de detección", escribieron los investigadores.

Específicamente, no está claro si los beneficios de las pruebas superan los daños potenciales provocados por los resultados falsos positivos en las personas sanas, añadieron los investigadores.

Las personas que obtengan un resultado falso positivo deberán someterse a pruebas más invasivas antes de que se considere que no tienen cáncer, al tiempo que soportan el miedo y la ansiedad provocados por el resultado erróneo de la prueba, dijeron los investigadores.

"Aunque una prueba podría ser precisa para identificar tipos de cáncer, la evidencia de precisión por sí sola no significa que las pruebas de MCD tengan un mayor beneficio que las pruebas de detección recomendadas actualmente", escribieron los investigadores.

Se necesitan más estudios para confirmar la utilidad de las pruebas antes de que puedan recomendarse ampliamente, escribieron los investigadores y Weinberg.

"A pesar de las reducciones constantes en la mortalidad por enfermedad, el cáncer sigue siendo la segunda causa principal de muerte en los adultos de EE. UU.", escribió Weinberg en su editorial. "El potencial de prevención de las pruebas de MCD es emocionante, pero no hay datos suficientes que demuestren un verdadero beneficio clínico y cómo sopesar el equilibrio de ese beneficio con los daños potenciales".

Agregó: "A pesar de las presiones del mercado para moverse más rápido, necesitamos esos datos para tomar las mejores decisiones. Hasta que los tengamos, es difícil justificar las pruebas fuera de un entorno de investigación".

Más información

La Sociedad Americana Contra El Cáncer ofrece más información sobre las pruebas de detección de múltiples cánceres.

FUENTE: Anales de Medicina Interna, 15 de septiembre de 2025