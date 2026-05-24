Salud

Cómo la deshidratación puede dañar los riñones y aumentar el riesgo de cálculos renales, según expertos

La poca ingesta de líquidos puede favorecer infecciones y complicaciones que suelen avanzar sin síntomas

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Ilustración de un órgano rojo con forma de frijol, sudando y con expresión de cansancio, caminando por un sendero de rocas. Al fondo, vasos sanguíneos y otros órganos abstractos
La deshidratación puede desencadenar daños graves en la salud renal al afectar la capacidad de los riñones para filtrar desechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deshidratación puede pasar inadvertida y afectar gravemente la salud renal. Los riñones dependen del equilibrio hídrico para filtrar desechos y regular líquidos; una ingesta insuficiente de agua reduce su capacidad funcional y eleva el riesgo de complicaciones.

Según la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos, la deshidratación puede causar lesión renal aguda, formación de cálculos y aumento en el riesgo de infecciones urinarias. Muchos de estos problemas no presentan síntomas al inicio, lo que resalta la importancia de la hidratación diaria para preservar la función renal.

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Para cumplir funciones clave como filtrar cerca de 200 litros de sangre al día, los riñones necesitan niveles adecuados de líquidos. Si la ingesta es insuficiente, la orina se concentra y estos órganos deben esforzarse más, lo que incrementa la posibilidad de daño tanto agudo como crónico.

El riesgo se agrava en personas que consumen antiinflamatorios no esteroideos (AINE), ya que la combinación de deshidratación y estos medicamentos puede derivar en daño renal permanente si no se trata a tiempo. La deshidratación también favorece la formación de cálculos renales, ya que la orina concentrada facilita la cristalización de minerales como calcio y oxalato.

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Además, la baja producción de orina aumenta el riesgo de infecciones urinarias, especialmente en mujeres y adultos mayores.

Estos episodios repetidos pueden causar cicatrices e inflamación crónica en los riñones, incrementando la probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Mantener una adecuada hidratación diaria es fundamental para prevenir estas complicaciones y preservar la salud renal a largo plazo.

Formación de cálculos renales y estrategias de prevención

La aparición de cálculos renales es una de las complicaciones más frecuentes asociadas a la deshidratación. Cuando la orina se encuentra altamente concentrada por falta de agua, minerales como calcio y oxalato tienden a cristalizarse con mayor facilidad, favoreciendo la formación de piedras, según la Sociedad Española de Nefrología. Las personas con antecedentes personales o familiares de cálculos presentan un riesgo aún mayor.

Los expertos recomiendan consumir al menos 2,5 litros de agua al día para mantener la orina diluida, lo que disminuye el riesgo de cristalización de minerales. Mantener este hábito es esencial para evitar recurrencias, especialmente en quienes tienen mayor susceptibilidad genética o antecedentes de litiasis renal.

Tomar agua hidratación
La ingesta diaria de al menos 2,5 litros de agua reduce el riesgo de cristalización de minerales y formación de cálculos renales

También es importante evitar el consumo excesivo de sal y proteínas animales, que pueden contribuir a la formación de cálculos, y realizar controles médicos regulares para identificar predisposiciones o alteraciones metabólicas.

Riesgo de infecciones urinarias y evolución a enfermedad renal crónica

Las infecciones del tracto urinario afectan principalmente a mujeres y adultos mayores, dos de los grupos con mayor riesgo de complicaciones por deshidratación, según la Fundación Nacional del Riñón.

Cuando la producción de orina disminuye, las bacterias permanecen más tiempo en el tracto urinario y encuentran un entorno favorable para multiplicarse. Esto eleva el riesgo de infección y, si el problema se repite con frecuencia, puede derivar en inflamación persistente y cicatrices en los riñones, aumentando la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica.

La dietista Hernandez, licenciada en Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Arizona, destaca que los casos de enfermedad renal en etapas tempranas suelen carecer de síntomas, lo que dificulta el diagnóstico precoz y retrasa la intervención.

Persona sentada en una cama con una mano en el abdomen bajo y gesto de dolor, sin mostrar el rostro.
Las infecciones urinarias afectan especialmente a mujeres y adultos mayores, grupos que presentan alto riesgo por deshidratación según la Fundación Nacional del Riñón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento médico y la realización de pruebas de función renal periódicas resultan fundamentales para la detección temprana, especialmente en pacientes de riesgo.

Recomendaciones para una hidratación adecuada y protección renal

Para reducir el riesgo de daño renal relacionado con la deshidratación, las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de Nefrología aconsejan adoptar hábitos diarios que prioricen el consumo de líquidos.

Además de beber agua, incorporar alimentos como pepino, sandía, lechuga y frutillas que pueden aportar hasta un 90% de agua ayuda a cubrir las necesidades hídricas del organismo. El uso de saborizantes naturales o infusiones es útil para quienes prefieren variar el sabor del agua.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La incorporación de alimentos ricos en agua, como pepino, sandía y lechuga, complementa la hidratación diaria recomendada por la OMS para proteger el riñón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es fundamental adaptar la ingesta de líquidos según el clima y la actividad física, ya que tanto en días calurosos como durante el ejercicio aumenta la demanda hídrica. Llevar siempre una botella reutilizable facilita el seguimiento de la ingesta y es una de las estrategias más simples y eficaces para asegurar la hidratación y proteger la salud renal a largo plazo.

La adopción sostenida de estos hábitos permite mantener la función renal y reduce el riesgo de complicaciones graves asociadas a la deshidratación, según la Fundación Nacional del Riñón y la Sociedad Internacional de Nefrología.

La educación sobre la importancia de la hidratación y el monitoreo regular de la función renal son herramientas clave para promover la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades renales vinculadas a la deshidratación.

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