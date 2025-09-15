La mitad de los usuarios de Ozempic para bajar de peso, dejan el medicamento en un año

LUNES, 15 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La mitad de las personas que comienzan a tomar el medicamento para perder peso Ozempic GLP-1 lo abandonan en un plazo de un año, según un estudio reciente.

Alrededor de un 52 por ciento de las personas en Dinamarca a las que se les recetó semaglutida (Ozempic, Wegovy) para perder peso dejaron de tomarla después de un año, informaron investigadores el sábado en una reunión de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en Viena.

El alto costo de los medicamentos parece ser la razón por la que las personas los prueban brevemente, dijeron los investigadores.

"Este nivel de reducción es preocupante porque estos medicamentos no pretenden ser una solución rápida temporal", señaló en un comunicado de prensa el autor principal, el Dr. Reimar Thomsen, profesor de epidemiología de la enfermedad metabólica del Hospital de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca.

"Para que funcionen de manera efectiva, deben tomarse a largo plazo", dijo. "Todos los efectos beneficiosos sobre el control del apetito se pierden si se suspende el medicamento".

Los resultados reflejan un estudio estadounidense de 2024, que encontró que el 50% de las personas a las que se les recetaron medicamentos GLP-1 para la obesidad dejaron de tomarlos después de un año. Ese estudio apareció en JAMA Network Open.

Los medicamentos del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) imitan la hormona GLP-1, que ayuda a controlar los niveles de insulina y azúcar en la sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

En el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 77,000 pacientes daneses a los que se les recetó semaglutida para perder peso entre diciembre de 2022 y octubre de 2023.

Con el paso del tiempo, más pacientes dejaron de tomar el medicamento: 18% a los tres meses; 31% a los seis meses; 42% a los nueve meses; y el 52% a un año, según muestran los resultados.

Las personas más jóvenes de 18 a 29 años tenían un 48 por ciento más de probabilidades de dejar de usar semaglutida, y las personas que vivían en áreas de bajos ingresos tenían un 14 por ciento más de probabilidades de dejar el medicamento, encontraron los investigadores.

Ambos factores indican que es probable que un alto costo sea la razón por la que las personas dejan de tomar semaglutida, dijeron los investigadores.

En Dinamarca, la semaglutida cuesta alrededor de 2,350 dólares al año por la dosis más baja disponible, dijeron los investigadores. El costo de la semaglutida en EE. UU. puede ser de alrededor de $1,400 al mes para el tratamiento para perder peso si no está cubierto por el seguro, según Drugs.com.

Los efectos secundarios de la semaglutida podrían ser otro factor contribuyente, añadieron los investigadores.

Las personas con problemas gastrointestinales existentes tenían un 9% más de probabilidades de dejar el medicamento; las personas con enfermedades cardíacas o crónicas tenían un 10% más de probabilidades; y los que tomaban medicamentos psiquiátricos tenían un 12 por ciento más de probabilidades, mostraron los resultados.

"Esto es particularmente preocupante dado que las personas con comorbilidades relacionadas con la obesidad podrían obtener el mayor beneficio del tratamiento", dijo Thomsen.

Los hombres tenían un 12 por ciento más de probabilidades de dejar de tomar semaglutida, posiblemente porque las mujeres tienden a tener una mejor pérdida de peso que los hombres que usan medicamentos GLP-1, dijeron los investigadores.

"Estos resultados son nuevos y arrojan luz sobre los motivos de las altas tasas de interrupción temprana de la semaglutida para perder peso en un entorno del mundo real", dijo Thomsen.

"Dado que más de la mitad de los adultos en Europa viven con sobrepeso u obesidad, comprender quién puede beneficiarse más de las intervenciones que fomentan la adherencia es esencial para mejorar el uso del tratamiento y los resultados de salud y la calidad de vida posteriores", agregó Thomsen.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Universidad Northwestern ofrece más información sobre las personas que dejan los medicamentos GLP-1.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 13 de septiembre de 2025