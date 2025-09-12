Salud

COVID-19 sale de las 10 principales causas de muerte en EE. UU. por primera vez desde 2020

Por India Edwards HealthDay Reporter

JUEVES, 11 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Por primera vez desde que comenzó la pandemia, la COVID-19 quedó fuera de las 10 principales causas de muerte del país en 2024, muestran unos nuevos datos del gobierno de EE. UU .

Las tasas generales de mortalidad de EE. UU. también cayeron a su nivel más bajo desde 2020, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

Las enfermedades cardíacas y el cáncer siguieron siendo las principales causas de muerte. En total, el año pasado se reportaron 683,037 muertes por enfermedades cardíacas y 619,812 por cáncer, ambas ligeramente más que en 2023.

Las lesiones no intencionales ocuparon el tercer lugar, mientras que el suicidio se ubicó entre los 10 primeros por primera vez, desplazando a COVID.

"La enfermedad cardíaca sigue siendo la número uno, y definitivamente no va en la dirección correcta", dijo a STAT News el Dr. Eric Topol, fundador y director de Scripps Research en San Diego.

Además, "todavía hay muchos miles de personas que mueren de COVID", agregó.

Después de lesiones no intencionales, la lista continuó con accidentes cerebrovasculares, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, enfermedad de Alzheimer , diabetes, enfermedad renal, enfermedad hepática crónica y cirrosis.

Topol dijo que estas causas principales se pueden prevenir en gran medida mediante cambios en el estilo de vida, como el ejercicio y la dieta.

"Estos números no son alentadores", dijo a STAT News. "Estamos hablando de enfermedades que son eminentemente prevenibles, solo con factores de estilo de vida, pero tenemos un 75% de la población que no hace ni siquiera el requisito mínimo de ejercicio".

A pesar de la caída general en las tasas de mortalidad, persisten algunas disparidades:

Los afroamericanos siguen teniendo las tasas de mortalidad más altas entre los grupos raciales y étnicos. Los hombres enfrentan tasas de mortalidad significativamente más altas que las mujeres: 844.8 muertes por cada 100,000 en comparación con 613.5 por cada 100,000 para las mujeres.

Topol añadió que los resultados de salud de EE. UU. siguen estando por detrás de muchos otros países, señalando las brechas en la prevención de enfermedades crónicas, la esperanza de vida y las tasas de mortalidad materna e infantil.

Expresó su consternación por los recortes en los fondos federales para estudios relacionados con la salud.

"La reducción del apoyo a la investigación no va a ayudar a las cosas", dijo. "Son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ¿Dónde está la prevención?"

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre las principales causas de muerte en los EE. UU.

FUENTE: STAT News, 10 de septiembre de 2025

