México

Desayuno saludable: ¿Por qué no debe faltar el huevo en tu dieta diaria?

Es un alimento esencial para sus beneficios nutricionales y por qué debes incluirlo todas las mañanas

Por Lorna Huitrón

Es un alimento esencial para sus beneficios nutricionales y por qué debes incluirlo todas las mañanas

El desayuno es la comida más importante del día, y elegir los alimentos correctos para comenzarlo puede marcar una gran diferencia en tu energía, concentración y salud general.

Entre los alimentos que no deben faltar en tu dieta matutina, el huevo destaca como una opción nutritiva y versátil que ofrece una serie de beneficios para el cuerpo y la mente. Exploramos por qué el huevo es el héroe silencioso de tu desayuno saludable.

Proteína completa y saciante

El huevo es una fuente de proteína de alta calidad que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Cada huevo aporta alrededor de 6 gramos de proteína, lo que ayuda a mantener la masa muscular, reparar tejidos y, lo más importante, controlar el apetito durante las primeras horas del día. Su capacidad para proporcionar saciedad es clave para evitar los antojos de media mañana, ayudando a mantener un peso corporal saludable.

Vitaminas y minerales esenciales

El huevo no solo es rico en proteínas, sino que también es una excelente fuente de vitaminas y minerales. Contiene vitaminas A, D, E y B12, esenciales para la salud ocular, la función inmunológica y el bienestar cerebral.

El huevo se consolida como el héroe silencioso del desayuno: aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales para arrancar el día con energía, concentración y buena salud

Además, aporta minerales como el hierro, zinc y selenio, fundamentales para mantener el sistema inmunológico fuerte y apoyar funciones metabólicas importantes.

Colina para el cerebro

Un componente vital del huevo que a menudo pasa desapercibido es la colina. Este nutriente es esencial para la función cerebral, ya que ayuda en la memoria y el aprendizaje.

La colina también juega un papel clave en la salud hepática y en la producción de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y las funciones cognitivas. Incorporar huevo en tu desayuno es una excelente manera de asegurar un buen aporte de colina a tu dieta.

No eleva el colesterol como se pensaba

Uno de los mitos más comunes sobre el huevo es que puede elevar los niveles de colesterol en sangre. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que el colesterol contenido en los huevos no afecta negativamente los niveles de colesterol en personas saludables.

De hecho, estudios sugieren que, para la mayoría de las personas, el consumo de huevo no está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Versatilidad culinaria

Una de las grandes ventajas del huevo es su increíble versatilidad. Desde huevos duros hasta tortillas, revueltos, o incluso huevos pochados, puedes prepararlos de diversas maneras sin caer en la monotonía. Esta flexibilidad te permite experimentar con diferentes combinaciones de ingredientes, como vegetales, aguacate, queso o incluso frutas, asegurando que siempre haya algo nuevo que probar.

El huevo se consolida como el héroe silencioso del desayuno: aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales para arrancar el día con energía, concentración y buena salud

Cómo incluirlo en tu desayuno

Si estás buscando maneras sencillas de incorporar huevo en tu desayuno, aquí te dejamos algunas opciones deliciosas y saludables:

  • Tortilla con espinacas y champiñones: una opción ligera y llena de fibra.
  • Huevo pochado sobre pan integral con aguacate: una combinación rica en grasas saludables.
  • Revuelto con tomate, cebolla y cilantro: una mezcla sabrosa y refrescante.
  • Huevo cocido con frutas y avena: una opción balanceada para quienes prefieren un desayuno más dulce.

Incluir huevo en tu desayuno no solo es una excelente manera de comenzar el día con energía, sino que también proporciona un abanico de beneficios nutricionales que favorecen la salud cerebral, cardiovascular y metabólica.

