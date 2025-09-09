Salud

La Fundación Garrahan realizó su tradicional Cena Solidaria y recaudó fondos para renovar quirófanos

El evento marcó el regreso de una iniciativa clave para la atención pediátrica de alta complejidad en el país, con apoyo de representantes de distintos sectores, voluntarios y referentes sociales. Lo recaudado se destinará a la modernización de áreas esenciales para el hospital

Los fondos reunidos permitirán modernizar los quirófanos 18 y 20 del Hospital Garrahan, considerados esenciales para mantener la calidad de más de 12.000 cirugías y 120 trasplantes al año, además de ofrecer atención en más de 610.000 consultas anuales en pediatría

La Fundación Garrahan realizó su tradicional Cena Solidaria con el propósito de recaudar fondos para la renovación de dos quirófanos del Hospital Dr. Juan P. Garrahan, según informó la organización.

El evento marcó el regreso de esta iniciativa tras seis años, reafirmando el compromiso con la atención médica de excelencia para niños, niñas y adolescentes de Argentina.

La recaudación obtenida se destinará a la modernización de los quirófanos 18 y 20, considerados esenciales para sostener la calidad de más de 12.000 cirugías y 120 trasplantes anuales, además de las 610.000 consultas que el hospital atiende cada año.

Desde su fundación el 21 de marzo de 1988, la entidad articula programas como Casa Garrahan, Reciclado y Medio Ambiente y Capacitación e Investigación, facilitando la colaboración de empresas, particulares y actores sociales.

Más de 500 invitados participaron de la gala solidaria a beneficio de la Fundación Garrahan

El Hotel Sheraton Buenos Aires fue el escenario elegido para la velada, que reunió a más de 500 personas, entre representantes de empresas, instituciones, figuras del ámbito social y cultural. La noche incluyó gastronomía, música en vivo, sorteos y actividades especiales, en un ambiente marcado por el compromiso colectivo.

La Fundación ofreció diversas formas de participación, como mesas corporativas, auspicios, donaciones, patrocinios y la compra de cubiertos individuales o mesas de diez personas. Cada contribución, según la organización, representa un apoyo concreto a los desafíos que enfrentan miles de familias en el país.

La presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Dra. Mariel Sánchez, y la presidenta de la Fundación Garrahan, Dra. María Teresa García de Dávila, participaron del evento, que contó con la conducción de Maju Lozano y Diego Ramos.

El rol crucial de la Fundación Garrahan

La Fundación Garrahan impulsa la capacitación, investigación y apoyo social en el ámbito de la salud pediátrica en Argentina, según información institucional. La entidad canaliza la solidaridad de la comunidad para respaldar al Hospital de Pediatría Garrahan y a hospitales de distintas provincias, con el objetivo de mejorar la atención de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Entre sus acciones más destacadas, la Fundación ha instalado y equipado un Centro de Simulación Clínica utilizado por médicos, enfermeros, residentes y equipos de salud, y ha adquirido equipamiento de avanzada tecnología para áreas asistenciales y de investigación.

María Teresa García de Dávila, presidenta a cargo de la Fundación Garrahan, Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan, junto a Natacha Crudi, adjunta a Dirección Ejecutiva de la Fundación Garrahan (Gustavo Gavotti)

Además, provee oxígeno domiciliario y otros equipos de soporte al Servicio Social del hospital, así como viáticos para traslados de pacientes y familiares. También suministra mobiliario y elementos de confort en salas de espera e internación, y edita folletos de promoción y prevención en salud para pacientes y padres, junto con bibliografía especializada para profesionales.

La Fundación Garrahan organiza cursos, talleres, jornadas, seminarios, simposios y congresos, brindando soluciones integrales a instituciones y sociedades científicas que requieren estos servicios. Esta actividad permite generar recursos genuinos destinados a sus proyectos, y cuenta con un equipo interdisciplinario especializado en la gestión integral de eventos.

El trabajo de la Fundación Garrahan incluye la promoción de la capacitación, la investigación y el apoyo social en el ámbito pediátrico

En el área de formación, la entidad promueve la capacitación continua del personal de salud mediante programas presenciales y a distancia para la actualización de conocimientos científicos. Además, asesora a entidades en la implementación de Centros de Simulación en Argentina, colaborando en el diseño de espacios, instalaciones y equipamiento, y en la integración de estos recursos en los planes de estudio y programas de post formación en convenio con universidades.

El desarrollo de estos centros cuenta con profesionales en gestión, asesoría curricular, arquitectura hospitalaria, imagen y sonido, equipamiento, comunicación y técnicas de simulación, consolidando el rol de la Fundación Garrahan como referente en innovación educativa y apoyo a la salud pediátrica.

Recientemente, los niños de Casa Garrahan disfrutaron el Día del Niño con un evento especial organizado por el equipo de voluntarios, según informaron desde la institución.

Durante la jornada, los pequeños y sus familias recibieron regalos y participaron en sorteos, lo que generó un ambiente festivo y de entusiasmo. Entre las actividades destacadas, se incluyeron un show de princesas, una fiesta de burbujas y una serie de trucos de magia.

