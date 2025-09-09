43 fotos: la gran Cena Solidaria a beneficio del Hospital Garrahan

Mirtha Legrand junto a Beatriz Resnik, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Fundación Garrahan, en su llegada a la Cena Solidaria
María Teresa García de Dávila, presidenta a cargo de la Fundación Garrahan
Silvia Kassab, directora ejecutiva de la Fundación Garrahan
El director médico adjunto del Hospital Garrahan, Guillermo Moreno
El cantante Axel en la gala solidaria por el Hospital Dr. Juan P. Garrahan, centro de referencia nacional en pediatría de alta complejidad y uno de los más destacados de Latinoamérica, se realizan más de 610 mil consultas, 12 mil cirugías y 120 trasplantes por año
La empresaria Mimo Erejomovich
La actriz y conductora Carla Conte
El humorista Roberto Moldavsky
La empresaria Liz Mazzini
La directora general de la Oficina Comercial y Cultural de Taipéi en Argentina, Florencia Miao-hung Hsie
La conductora de televisión Maju Lozano en la gala solidaria de la Fundación Garrahan, donde lo recaudado será destinado a la renovación de los quirófanos 18 y 20, fundamentales para continuar brindando atención médica de excelencia a niños y adolescentes de todo el país
La presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Mariel Sánchez
El coordinador de Servicios Quirúrgicos del Hospital Garrahan, Mariano Boglione
Felipe y Vanesa Noble Herrera (Clarín). Fundación Garrahan fue inaugurada en 1988 para apoyar a las actividades asistenciales, de docencia e investigación, la capacitación en recursos humanos y la educación continua de los profesionales y de la comunidad para reforzar el sistema de salud de Argentina
Miguel Guidardini, gerente del Departamento de Responsabilidad Social de Racing Club, con las camisetas donadas para la subasta solidaria
Claudio Zin
Beatriz Resnik y Mimo Erejomovich
María Teresa García de Dávila y Silvia Kassab junto a Natacha Crudi, adjunta a Dirección Ejecutiva de la Fundación Garrahan
Gladys "La Bomba Tucumana"
Daniela Celis
Lito Vitale
Diego Ramos
Cesar Juricich
Iliana Calabró y su pareja, Luis De Stefano
Patricia Sosa y Oscar Mediavilla
El productor teatral Norberto Marcos
La actriz Luisina Arito
Betina Capetillo
Luciana Elbusto
Liz Mazzini junto a Felipe y Vanesa Noble Herrera
Paola Albornoz
El diseñador Jorge Rey
Nito Artaza
Diego Ramos, Maju Lozano y Axel
Bettina Lorenzo (Relaciones Institucionales de Fundación Garrahan)
Daniela Celis y Julieta Poggio, ex participantes de Gran Hermano
Luciana Elbusto y Betina Capetillo
Carla Conte y su pareja, Ezequiel Corbo
Jorge Rey y Luisina Arito
Axel junto a Patricia Sosa y Oscar Mediavilla junto a Bettina Lorenzo y Beatriz Resnik de la Fundación Garrahan
Gladys "La bomba tucumana" y su hijo, Tyago Griffo
El pianista Matías Chapiro y la soprano Jaquelina Livieri
La gran Cena Solidaria a beneficio del Hospital Garrahan /// Fotos: Gustavo Gavotti