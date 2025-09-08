Nueva píldora reduce la presión arterial resistente en pacientes renales

LUNES, 8 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Una nueva píldora que bloquea la hormona aldosterona parece prometedora para reducir la presión arterial y retrasar potencialmente la progresión de la enfermedad renal en las personas con ambas afecciones.

Los hallazgos preliminares se presentaron el sábado en una reunión de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA) en Baltimore y se publicaron simultáneamente en el Journal of the American Society of Nephrology.

El ensayo clínico de fase 2, conocido como FigHTN, encontró que el nuevo medicamento, baxdrostat, produjo una reducción de aproximadamente el 5% en la presión arterial sistólica cuando se administró a pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) que no pudieron controlar su presión arterial alta con los medicamentos existentes.

La presión arterial sistólica es el número superior en una lectura de presión arterial. Mide la presión contra las paredes de las arterias a medida que late el corazón, según la AHA.

"Estos hallazgos son alentadores para las personas que viven con enfermedad renal crónica y presión arterial alta, dos afecciones que con frecuencia van de la mano y crean un ciclo peligroso", señaló el líder del estudio, el Dr. Jamie Dwyer, profesor de medicina de la Universidad de Utah Health, en Salt Lake City.

La presión arterial no controlada puede empeorar la función renal, y la disminución de la función renal puede, a su vez, elevar aún más la presión arterial, creando un ciclo desafiante para los pacientes, explicó.

El nuevo fármaco, publicado anteriormente en HealthDay News, también mostró beneficios en otros pacientes con hipertensión resistente al tratamiento cuando se tomó una vez al día durante tres meses.

En un análisis adicional, los investigadores investigaron directamente el impacto potencial del fármaco en la función renal.

Los participantes que tomaron baxdrostat tuvieron una reducción del 55% en la cantidad de albúmina perdida en la orina en comparación con los que recibieron un placebo.

Los niveles altos de albúmina en la orina se consideran un predictor de enfermedad cardíaca y renal.

Este descubrimiento da a los investigadores la esperanza de un beneficio a largo plazo, según Dwyer.

"La reducción en la albúmina en la orina nos da la esperanza de que el baxdrostat también podría ayudar a retrasar el daño renal", dijo. Agregó que este potencial ahora se está evaluando más a fondo en dos ensayos de fase 3 a gran escala.

El estudio FigHTN incluyó a 195 participantes con una edad promedio de 66 años que ya tomaban medicamentos para la presión arterial pero que aún tenían una presión arterial sistólica promedio alta de 151 mm Hg.

Los participantes también tenían un nivel de enfermedad renal crónica, pero no tenían insuficiencia renal. Durante 26 semanas, se les administró una dosis baja o alta de baxdrostat o un placebo además de su atención estándar.

El efecto secundario más común fueron los niveles elevados de potasio en la sangre, que ocurrieron en un 41 por ciento de los que tomaron el fármaco, en comparación con apenas un 5 por ciento en el grupo de placebo, aunque la mayoría de los casos fueron de leves a moderados, anotaron los investigadores.

La Dra. Jordana Cohen es subdirectora y profesora asociada de medicina y epidemiología en la Facultad de Medicina Perelman de UPenn y ex presidenta inmediata del Comité de Ciencias Cardiovasculares de Hipertensión y Riñón de la AHA.

Tras revisar los hallazgos, anotó su importancia para los pacientes con enfermedad renal.

"Es particularmente tranquilizador saber que los pacientes con enfermedad renal crónica, que tienen unas tasas muy altas de hipertensión y una actividad elevada de renina-angiotensina aldosterona, estuvieron representados en su propio estudio, toleraron bien el medicamento, y tuvieron beneficios tanto para la presión arterial como para la albuminúrica", dijo en un comunicado de prensa de la AHA.

"Esta clase de medicamentos podría cambiar las reglas del juego en el manejo de la hipertensión en este grupo de pacientes", dijo Cohen.

El estudio fue financiado por AstraZeneca, desarrollador de baxdrostat.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 6 de septiembre de 2025