Salud

Nueva píldora reduce la presión arterial resistente en pacientes renales

Healthday Spanish

Por Deanna Neff HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 8 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Una nueva píldora que bloquea la hormona aldosterona parece prometedora para reducir la presión arterial y retrasar potencialmente la progresión de la enfermedad renal en las personas con ambas afecciones.

Los hallazgos preliminares se presentaron el sábado en una reunión de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association, AHA) en Baltimore y se publicaron simultáneamente en el Journal of the American Society of Nephrology.

El ensayo clínico de fase 2, conocido como FigHTN, encontró que el nuevo medicamento, baxdrostat, produjo una reducción de aproximadamente el 5% en la presión arterial sistólica cuando se administró a pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) que no pudieron controlar su presión arterial alta con los medicamentos existentes.

La presión arterial sistólica es el número superior en una lectura de presión arterial. Mide la presión contra las paredes de las arterias a medida que late el corazón, según la AHA.

"Estos hallazgos son alentadores para las personas que viven con enfermedad renal crónica y presión arterial alta, dos afecciones que con frecuencia van de la mano y crean un ciclo peligroso", señaló el líder del estudio, el Dr. Jamie Dwyer, profesor de medicina de la Universidad de Utah Health, en Salt Lake City.

La presión arterial no controlada puede empeorar la función renal, y la disminución de la función renal puede, a su vez, elevar aún más la presión arterial, creando un ciclo desafiante para los pacientes, explicó.

El nuevo fármaco, publicado anteriormente en HealthDay News, también mostró beneficios en otros pacientes con hipertensión resistente al tratamiento cuando se tomó una vez al día durante tres meses.

En un análisis adicional, los investigadores investigaron directamente el impacto potencial del fármaco en la función renal.

Los participantes que tomaron baxdrostat tuvieron una reducción del 55% en la cantidad de albúmina perdida en la orina en comparación con los que recibieron un placebo.

Los niveles altos de albúmina en la orina se consideran un predictor de enfermedad cardíaca y renal.

Este descubrimiento da a los investigadores la esperanza de un beneficio a largo plazo, según Dwyer.

"La reducción en la albúmina en la orina nos da la esperanza de que el baxdrostat también podría ayudar a retrasar el daño renal", dijo. Agregó que este potencial ahora se está evaluando más a fondo en dos ensayos de fase 3 a gran escala.

El estudio FigHTN incluyó a 195 participantes con una edad promedio de 66 años que ya tomaban medicamentos para la presión arterial pero que aún tenían una presión arterial sistólica promedio alta de 151 mm Hg.

Los participantes también tenían un nivel de enfermedad renal crónica, pero no tenían insuficiencia renal. Durante 26 semanas, se les administró una dosis baja o alta de baxdrostat o un placebo además de su atención estándar.

El efecto secundario más común fueron los niveles elevados de potasio en la sangre, que ocurrieron en un 41 por ciento de los que tomaron el fármaco, en comparación con apenas un 5 por ciento en el grupo de placebo, aunque la mayoría de los casos fueron de leves a moderados, anotaron los investigadores.

La Dra. Jordana Cohen es subdirectora y profesora asociada de medicina y epidemiología en la Facultad de Medicina Perelman de UPenn y ex presidenta inmediata del Comité de Ciencias Cardiovasculares de Hipertensión y Riñón de la AHA.

Tras revisar los hallazgos, anotó su importancia para los pacientes con enfermedad renal.

"Es particularmente tranquilizador saber que los pacientes con enfermedad renal crónica, que tienen unas tasas muy altas de hipertensión y una actividad elevada de renina-angiotensina aldosterona, estuvieron representados en su propio estudio, toleraron bien el medicamento, y tuvieron beneficios tanto para la presión arterial como para la albuminúrica", dijo en un comunicado de prensa de la AHA.

"Esta clase de medicamentos podría cambiar las reglas del juego en el manejo de la hipertensión en este grupo de pacientes", dijo Cohen.

El estudio fue financiado por AstraZeneca, desarrollador de baxdrostat.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre la enfermedad renal crónica.

FUENTE: Asociación Americana del Corazón, comunicado de prensa, 6 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daynuevapildorareducelapresionarterialresistenteenpacientesrenales

Últimas Noticias

Los viajes espaciales aceleran el envejecimiento celular, señalan los investigadores

Healthday Spanish

Los viajes espaciales aceleran el

Los niños con presión arterial alta pueden enfrentar el riesgo de muerte prematura por enfermedad cardíaca en la edad adulta

Healthday Spanish

Los niños con presión arterial

La IA ayuda a las personas mayores a leer y reportar la presión arterial en casa

Healthday Spanish

La IA ayuda a las

Médicos argentinos obtuvieron un premio internacional tras una cirugía que reconstruyó el ojo de un paciente

El equipo de cirujanos recibió el llamado “Óscar de la retina” por un video que enseña paso a paso un procedimiento revolucionario que permitirá a especialistas de todo el mundo replicar la técnica en casos de daño ocular extremo

Médicos argentinos obtuvieron un premio

Un nuevo mapa del cerebro reveló que la toma de decisiones no depende de un centro único

El mayor registro de actividad neuronal realizado en ratones mostró que las conductas se generan a partir de la coordinación entre distintas regiones cerebrales, lo que desafía la visión tradicional que plantea un control centralizado. Los detalles del hallazgo

Un nuevo mapa del cerebro
ÚLTIMAS NOTICIAS
El árbol resistente a la

El árbol resistente a la sequía que brinda sombra y puede plantarse en el jardín de casa

Se va otra multinacional de Argentina y dos gigantes del agro compraron la mitad de la mayor productora de fertilizantes

Los decanos de la UBA le pidieron al Gobierno que no vete la ley de financiamiento universitario

La autocrítica de un diputado electo de La Libertad Avanza: “Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes”

Médicos argentinos obtuvieron un premio internacional tras una cirugía que reconstruyó el ojo de un paciente

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: tras

Crisis política en Francia: tras la caída de Bayrou, Macron nombrará a un nuevo primer ministro “en los próximos días”

Macron ante su mayor dilema político: los tres escenarios tras la caída de Bayrou

El Parlamento de Francia destituyó al primer ministro François Bayrou: Emmanuel Macron deberá renovar su Gobierno

El canciller alemán advirtió que la conquista de Ucrania sería “solo el principio” del plan imperialista de Putin

Ecuador abrió convocatoria para mil becas de maestrías

TELESHOW
Wanda Nara muy cerca de

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”

El insólito momento que vivió Hernán Lirio mientras paseaba a su perro Ramoncito: “Me miro al espejo y me veo bien”