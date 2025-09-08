Salud

Bobby Lee aseguró que lleva más de tres años sobrio: “No enmascares el dolor con alcohol o drogas”

Entrevistado por el pódcast “Inside of You”, el actor y comediante estadounidense compartió su experiencia personal. Su testimonio inspira a quienes buscan superar momentos difíciles y encontrar sentido en la recuperación emocional

Por Osvaldo Ortiz

El humorista que participó de producciones como "El Dictador", reveló cómo la sobriedad y la honestidad transformaron su vida (Tráiler de El Dictador)

Reconocido por su humor irreverente y su vasta presencia en la comedia de Estados Unidos, Bobby Lee fue entrevistado en el pódcast Inside of You —conducido por el actor Michael Rosenbaum—. Durante la conversación, el intérprete y comediante reflexionó sobre su proceso de sanación personal, la importancia de la sobriedad y los desafíos que enfrentó tanto en su vida privada como en la industria del entretenimiento.

El artista compartió que lleva más de tres años sobrio y que la terapia semanal fue un pilar fundamental en su recuperación. “Acabo de regresar de una reunión”, relató. A su vez, explicó que la terapia le permitió abordar aspectos profundos de sí mismo: “Me ha cambiado la vida. He contado todo lo peor de mí y, aun así, sigo trabajando en mí mismo cada semana”.

Según detalló en el diálogo con Michael Rosenbaum, la adicción fue durante mucho tiempo una vía para evitar el dolor, pero actualmente defiende la necesidad de sentir todas las emociones y señaló: “No enmascares el dolor con alcohol o drogas, siéntelo todo”.

El actor estadounidense destacó el
El actor estadounidense destacó el papel de la terapia y el apoyo profesional en su proceso de recuperación (Inside of You)

Impacto de la pérdida y valor de la sobriedad

El duelo por la muerte de su padre representó un punto de inflexión en su vida. Lee reconoció que, tras esa pérdida, sufrió una recaída, pero también aprendió a no huir de las emociones difíciles. “Todos los seres humanos experimentan el mismo tipo de pérdidas. No eres especial. Es duro para todos, pero hay que sentirlo todo”, aconsejó en el pódcast.

Desde su experiencia, la sobriedad no solo le ha permitido enfrentar el dolor, sino también disfrutar de los momentos de plenitud: “Todo lo que tengo hoy es gracias a estar sobrio”.

Desafíos en su carrera y transformación de la industria

Durante el episodio de Inside of You with Michael Rosenbaum, abordó los retos profesionales y la evolución de la industria del espectáculo. Reflexionó sobre la presión de conseguir papeles en grandes producciones y la frustración de no ser considerado para ciertos proyectos, a pesar de su trayectoria. “Intenté todo, pero cuando no funciona, simplemente dejas de intentarlo”, confesó.

Sin embargo, destacó el valor de los nuevos formatos, como el pódcast, que democratizaron el acceso al público y redujo la dependencia de los “guardianes” tradicionales de Hollywood. “El podcasting y las nuevas plataformas han cambiado las reglas del juego”, afirmó, subrayando que ahora puede conectar directamente con una audiencia global sin intermediarios.

El comediante analizó los desafíos
El comediante analizó los desafíos de la industria del entretenimiento y la evolución hacia nuevos formatos como el podcasting (CBS)

En el ámbito personal, Lee habló sobre la importancia de establecer límites y ser honesto consigo mismo y con los demás. Mencionó su relación cercana con su ex pareja Khalilah y la cordialidad con su actual pareja, así como la dinámica con amigos y colegas como Andrew Santino, su compañero en el pódcast “Bad Friends”.

El humorista reconoció que las relaciones laborales y de amistad pueden ser complejas, especialmente cuando los egos y las sensibilidades están presentes. “En un dúo, los resentimientos pueden acumularse rápido. Hay que dar espacio y ser generoso para que la relación funcione”, explicó. Mientras que añadió que la comunicación directa y el respeto mutuo fueron claves para mantener la armonía en sus proyectos conjuntos.

Bobby Lee subrayó el valor
Bobby Lee subrayó el valor de la comunicación y el respeto en las relaciones laborales, como la que mantiene con Andrew Santino (Instagram @bobbyleelive)

Mensajes de apoyo para quienes atraviesan dificultades

A lo largo del episodio, compartió reflexiones para quienes atraviesan momentos difíciles. Reiteró la importancia de la ayuda profesional y el apoyo de la comunidad, especialmente para quienes luchan contra la adicción.

La bebida y las drogas son solo un síntoma. El núcleo del problema es una forma de pensar obsesiva y egoísta. La única salida es ayudar a otros”, sostuvo. Además, subrayó que la sobriedad requiere un mantenimiento diario y que el ejemplo puede ser una poderosa influencia para quienes inician su propio proceso de recuperación.

En la entrevista con "Inside
En la entrevista con "Inside of You", el artista aconsejó buscar ayuda profesional y apoyo comunitario para superar la adicción (Inside of You)

El testimonio del actor en Inside of You evidenció que la resiliencia y la autenticidad fueron sus principales herramientas para superar la adversidad. “He madurado mucho en los últimos años. Ya no me importa tanto cómo me perciben los demás. Sé lo que aporto y no voy a dejar que opiniones externas definan quién soy”, concluyó.

En última instancia, Bobby Lee se describió como un sobreviviente, alguien que aprendió a adaptarse y a seguir adelante pese a las dificultades. Con su historia, marcada por la honestidad y la capacidad de reinventarse, busca demostrar que la fortaleza puede surgir en los momentos más inesperados y que siempre es posible volver a levantarse.

