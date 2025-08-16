Dar un paso puede aumentar tus probabilidades de dejar el hábito de las drogas

VIERNES, 15 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que luchan contra una adicción pueden aumentar sus probabilidades de éxito si también dejan de fumar, señala un estudio reciente.

Los adictos que dejan de fumar tienen hasta un 42 por ciento más de probabilidades de recuperación, reportaron los investigadores en la edición del 13 de agosto de la revista JAMA Psychiatry.

Estos resultados indican que los programas para dejar de fumar deben formar parte de prácticamente todos los tratamientos para el abuso de sustancias, concluyeron los investigadores.

"Ahora tenemos evidencias sólidas de una muestra nacional de que dejar de fumar cigarrillos predice una mejor recuperación de otros trastornos por uso de sustancias", señaló en un comunicado de prensa la Dra. Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA).

"Subraya la importancia de abordar las diferentes adicciones juntos, en lugar de hacerlo de forma aislada", añadió Volkow, que no participó en la investigación. El NIDA financió parcialmente el estudio.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de casi 2,700 adultos con antecedentes de trastorno por uso de sustancias a los que se dio seguimiento entre 2013 y 2018. A estas personas se les preguntaba cada año si fumaban o usaban drogas ilícitas.

El análisis mostró que dejar de fumar se asoció con un 42% más de probabilidades de que una persona se recuperara de su adicción a las drogas.

Incluso después de que los investigadores tomaron en cuenta otros factores, dejar de fumar cigarrillos se vinculó con un 30% más de probabilidades de recuperación de la adicción.

"Aunque los beneficios para la salud de dejar de fumar son bien conocidos, dejar de fumar no se ha visto como una prioridad alta en los programas de tratamiento de la adicción a las drogas", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Wilson Compton, subdirector del NIDA. "Este hallazgo refuerza el respaldo para incluir el abandono del tabaquismo como parte del tratamiento de la adicción".

Sin embargo, los investigadores señalaron que debido a que se trataba de un estudio observacional, no pudo establecer una relación causal directa entre dejar de fumar y la recuperación de la adicción.

Se necesita más investigación para establecer una conexión causal y descubrir las mejores formas de apoyar el abandono del hábito de fumar entre las personas en tratamiento o que se recuperan de la adicción.

Si usted o alguien que conoce está luchando o en crisis, hay ayuda disponible. Llame o envíe un mensaje de texto al 988 o chatee en 988lifeline.org.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre cómo dejar de fumar.

FUENTE: Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, comunicado de prensa, 13 de agosto de 2025