Salud

Un estudio pone en duda el uso de betabloqueadores tras un ataque cardiaco, sobre todo en las mujeres

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 3 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un fármaco que se receta comúnmente a los supervivientes a un ataque cardiaco quizá no beneficie a muchos de ellos, encontró un nuevo ensayo clínico.

Los betabloqueadores no parecen reducir el riesgo de muerte, un segundo ataque cardiaco o insuficiencia cardiaca en personas cuyos corazones no fueron dañados por el evento potencialmente mortal, revelan los resultados.

Se espera que los hallazgos anulen los estándares de tratamiento que han estado vigentes durante 40 años, dijeron los investigadores.

"Actualmente, más del 80% de los pacientes con infarto de miocardio no complicado son dados de alta con betabloqueadores", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal del ensayo, el Dr. Borja Ibáñez, director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de España. "Los hallazgos (del ensayo) representan uno de los avances más significativos en el tratamiento de ataques cardíacos en décadas".

Peor aún, los betabloqueadores parecieron dañar la salud cardiaca de algunas pacientes de ataque cardiaco, según muestran otros resultados del ensayo.

"En muchos casos, recetar betabloqueadores a las mujeres después de un ataque cardiaco sin complicaciones podría hacer más daño que bien", dijo Ibáñez.

Se cree que los betabloqueadores ayudan al corazón al interferir con la hormona adrenalina de "lucha o huida", según la Clínica Cleveland. Esto debería evitar que el corazón se acelere, relajar el músculo cardíaco y reducir la presión arterial.

Pero el nuevo ensayo muestra que los betabloqueadores no ofrecen ningún beneficio clínico a los pacientes cuyo ataque cardiaco no dañó gravemente su función cardiaca.

Para el ensayo, los investigadores asignaron al azar a la mitad de un grupo de más de 8,500 supervivientes a un ataque cardiaco a tomar betabloqueadores, mientras que la otra mitad no tomó los fármacos. Los pacientes fueron tratados en 109 hospitales de España e Italia.

Tras cuatro años, no hubo diferencia entre los dos grupos en lo que respecta al riesgo de muerte, un segundo ataque cardiaco o la hospitalización por insuficiencia cardiaca, según los resultados, que aparecen en la edición del 30 de agosto de la revista The New England Journal of Medicine.

Sin embargo, esto solo era cierto para las personas cuyos corazones no habían sido dañados por su ataque cardíaco.

Las personas recibieron protección de los betabloqueadores si la función de bombeo de sus corazones se había reducido moderadamente por el ataque cardiaco, según un análisis de seguimiento publicado el 30 de agosto en The Lancet.

Para ensombrecer aún más el asunto, los resultados también mostraron que algunas mujeres tratadas con betabloqueadores tenían un riesgo significativamente mayor de muerte, ataque cardíaco recurrente o insuficiencia cardíaca.

Las mujeres que recibieron betabloqueadores tenían un riesgo absoluto de muerte casi un 3 por ciento más alto en comparación con las que no tomaban los fármacos, informaron los investigadores en la edición del 30 de agosto de la revista European Heart Journal.

Este riesgo se restringió a las mujeres cuyos corazones no habían sido dañados por el ataque cardiaco, dijeron los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que un método único para todos podría no ser apropiado, y que las consideraciones específicas del sexo son cruciales para las recetas de intervenciones cardiovasculares", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Xavier Rosselló, cardiólogo del Hospital Universitario Son Espases en Mallorca, España.

Los médicos comenzaron a recetar betabloqueadores después de un ataque cardíaco en un momento antes del desarrollo de estrategias de vanguardia que ahora pueden reabrir las arterias coronarias bloqueadas rápidamente, dijo Ibáñez. La angioplastia y los medicamentos anticoagulantes ahora previenen el daño cardíaco en muchos casos.

"Hoy en día, las arterias coronarias ocluidas se reabren sistemáticamente rápidamente, lo que reduce drásticamente el riesgo de complicaciones graves como arritmias", dijo Ibáñez. "En este nuevo contexto, donde el alcance del daño cardíaco es menor, la necesidad de betabloqueadores no está clara".

"El ensayo fue diseñado para optimizar la atención del ataque cardiaco basándose en evidencias científicas sólidas y sin intereses comerciales", concluyó Ibáñez. "Estos resultados ayudarán a simplificar y agilizar el tratamiento, reducir los efectos adversos y mejorar la calidad de vida de miles de pacientes cada año".

Los investigadores informaron de todos estos hallazgos el sábado en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology), en Madrid.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre los betabloqueadores.

FUENTES: Centro Nacional de Investigación Cardiovascular Carlos III, comunicado de prensa, 30 de agosto de 2025; Monte Sinaí, comunicado de prensa, 30 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Dayunestudioponeendudaelusodebetabloqueadorestrasunataquecardiacosobretodoenlasmujeres

Últimas Noticias

Sexualidad, control urinario y prevención del dolor, la importancia del suelo pélvico en los hombres

Realizar prácticas específicas para esta región corporal impulsan distintos aspectos del bienestar masculino. Cuáles son las claves para entrenar este músculo y optimizar la vida diaria, según National Geographic

Sexualidad, control urinario y prevención

Los edulcorantes artificiales aceleran el deterioro cognitivo en adultos menores de 60 años, según un estudio

El seguimiento a más de 12 mil personas reveló que ciertos sustitutos del azúcar pueden afectar negativamente las funciones cerebrales a largo plazo. La investigación fue publicada en la revista Neurology

Los edulcorantes artificiales aceleran el

El uso de teléfonos inteligentes en el baño eleva el riesgo de hemorroides en casi un 50%, según un estudio

La costumbre de emplear dispositivos móviles en el inodoro podría tener consecuencias inesperadas para el bienestar físico. Cómo enfrentar esta dolencia y cuáles son sus síntomas

El uso de teléfonos inteligentes

Cómo es el nuevo centro médico inaugurado en Pilar para abordar más de 40 especialidades

El establecimiento de Swiss Medical ofrece servicios de pediatría, ginecología, dermatología y odontología, entre otros rubros. La atención cardiológica estará a cargo de profesionales del ICBA

Cómo es el nuevo centro

La bacteria silenciosa que preocupa en Argentina: expertos alertan y lanzan una campaña nacional

Una iniciativa conjunta de entidades médicas busca visibilizar la presencia del Helicobacter pylori y concientizar sobre el riesgo de desarrollar enfermedades gástricas cómo la gastritis y el cáncer

La bacteria silenciosa que preocupa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alertan que el almacenamiento subterráneo

Alertan que el almacenamiento subterráneo de carbono tiene un límite menor al estimado: las consecuencias

Quién es Cristian Mercatante, el ex participante de El Bar herido en el acto de Milei en Moreno

Un grupo de jóvenes arrojaron una botella de vidrio contra un colectivo en Guernica y una pasajera resultó herida

Un sospechoso muerto en un allanamiento por contrabando de cigarrillos en Formosa: los videos

Incidentes en el acto de LLA en Moreno: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

INFOBAE AMÉRICA
La viceprimera ministra británica Angela

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

Cómo 18 países lograron frenar delitos digitales masivos gracias a la innovación tecnológica

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: dictaron prisión preventiva para un ex legislador correísta y un empresario

TELESHOW
La publicación de Mauro Icardi

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”