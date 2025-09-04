Salud

Todavía es difícil encontrar un tratamiento antiopioide clave en las farmacias de EE. UU.

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 3 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Uno de los medicamentos más efectivos para tratar la adicción a los opioides sigue siendo difícil de encontrar en las farmacias de EE. UU., según un estudio reciente.

Solo 2 de cada 5 farmacias minoristas vendían buprenorfina en 2023, reportaron los investigadores en la edición del 2 de septiembre de la revista Health Affairs.

Y las farmacias de los vecindarios minoritarios son incluso menos propensas a tener buprenorfina a mano, mostraron los resultados.

Esta falta de disponibilidad se mantiene a pesar de los esfuerzos por aumentar el acceso a la buprenorfina, anotaron los investigadores.

"Relajar las reglas de prescripción de buprenorfina fue un paso importante para hacer que este tratamiento crítico sea más accesible, pero demasiados pacientes carecen de una farmacia cercana que lo venda", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal Dima Mazen Qato , de la Facultad de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas Mann de la USC.

La buprenorfina funciona al unirse a los receptores opioides de una persona, reduciendo sus antojos y síntomas de abstinencia. Debido a que es un opioide en sí mismo, la buprenorfina es una droga controlada de la lista III.

Los esfuerzos se han centrado en facilitar la receta, incluida la eliminación en 2023 de las reglas que requerían que los médicos recibieran capacitación especializada y registro antes de poder entregar recetas de buprenorfina, dijeron los investigadores.

Para ver si eso ha movido la aguja, los investigadores analizaron las reclamaciones de buprenorfina registradas entre 2017 y 2023 en una base de datos que cubre el 93% de las reclamaciones de recetas minoristas de EE. UU.

Los resultados mostraron que la buprenorfina estaba disponible en solo el 39% de las farmacias de EE. UU. en 2023, frente al 33% en 2017.

En general, la disponibilidad de buprenorfina aumentó en la mayoría de los estados, pero disminuyó significativamente en cinco estados: Florida, Ohio, Tennessee, Washington y Virginia, así como en Washington, D.C.

Las farmacias de los vecindarios negros (18%) y latinos (17%) eran significativamente menos propensas a vender buprenorfina que las de los vecindarios blancos (46%), encontraron los investigadores.

En algunos estados como California, Illinois y Pensilvania, la disponibilidad de buprenorfina en los vecindarios minoritarios fue de cuatro a cinco veces menor que en los vecindarios blancos, mostraron los resultados.

Los condados rurales eran persistentemente más propensos a portar buprenorfina, así como los condados con altas tasas de muertes por sobredosis de opioides.

Pero en 73 condados rurales muy afectados, menos del 25% de las farmacias vendían buprenorfina, y otros 25 condados carecían de una farmacia por completo.

Los investigadores dijeron que estos resultados muestran que las regulaciones destinadas a prevenir el abuso de opioides podrían estar desalentando inadvertidamente a las farmacias de vender buprenorfina.

Cuando aumenta la demanda de buprenorfina, los proveedores pueden retrasar o pausar los envíos para evitar el escrutinio de la Agencia de Control de Drogas (DEA), dijeron los investigadores.

Del mismo modo, las preocupaciones sobre la acción de la DEA hacen que algunas farmacias se nieguen a dispensar buprenorfina por completo, mientras que otras se preocupan por entrar en conflicto con las regulaciones y leyes farmacéuticas federales y estatales, dijeron los investigadores.

La disponibilidad de buprenorfina fue más alta en los estados con los programas de monitoreo de medicamentos recetados menos restrictivos, incluidos aquellos que limitaban la forma en que las fuerzas del orden podían acceder a las bases de datos para investigar las recetas sospechosas, mostraron los resultados.

"Los legisladores federales y estatales deben reducir las barreras que dificultan que las farmacias almacenen buprenorfina, especialmente en algunas de las comunidades más vulnerables", dijo Qato.

Los gobiernos estatales y locales también podrían considerar exigir a las farmacias que almacenen buprenorfina, de forma similar a los pedidos que han exigido que esté disponible el fármaco naloxona para revertir la sobredosis de menopausia, dijeron los investigadores.

"Si los legisladores no introducen políticas que aumenten el acceso equitativo a la buprenorfina en las farmacias locales, es probable que empeoren las disparidades raciales y étnicas existentes en el tratamiento y la recuperación del trastorno por uso de opioides", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Jenny Guadamuz, profesora asistente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California-Berkeley.

Más información

La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias tiene más información sobre la buprenorfina.

FUENTE: Universidad del Sur de California, comunicado de prensa, 2 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daytodaviaesdificilencontraruntratamientoantiopioideclaveenlasfarmaciasdeeeuu

Últimas Noticias

Sexualidad, control urinario y prevención del dolor, la importancia del suelo pélvico en los hombres

Realizar prácticas específicas para esta región corporal impulsan distintos aspectos del bienestar masculino. Cuáles son las claves para entrenar este músculo y optimizar la vida diaria, según National Geographic

Sexualidad, control urinario y prevención

Los edulcorantes artificiales aceleran el deterioro cognitivo en adultos menores de 60 años, según un estudio

El seguimiento a más de 12 mil personas reveló que ciertos sustitutos del azúcar pueden afectar negativamente las funciones cerebrales a largo plazo. La investigación fue publicada en la revista Neurology

Los edulcorantes artificiales aceleran el

El uso de teléfonos inteligentes en el baño eleva el riesgo de hemorroides en casi un 50%, según un estudio

La costumbre de emplear dispositivos móviles en el inodoro podría tener consecuencias inesperadas para el bienestar físico. Cómo enfrentar esta dolencia y cuáles son sus síntomas

El uso de teléfonos inteligentes

Cómo es el nuevo centro médico inaugurado en Pilar para abordar más de 40 especialidades

El establecimiento de Swiss Medical ofrece servicios de pediatría, ginecología, dermatología y odontología, entre otros rubros. La atención cardiológica estará a cargo de profesionales del ICBA

Cómo es el nuevo centro

La bacteria silenciosa que preocupa en Argentina: expertos alertan y lanzan una campaña nacional

Una iniciativa conjunta de entidades médicas busca visibilizar la presencia del Helicobacter pylori y concientizar sobre el riesgo de desarrollar enfermedades gástricas cómo la gastritis y el cáncer

La bacteria silenciosa que preocupa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alertan que el almacenamiento subterráneo

Alertan que el almacenamiento subterráneo de carbono tiene un límite menor al estimado: las consecuencias

Quién es Cristian Mercatante, el ex participante de El Bar herido en el acto de Milei en Moreno

Un grupo de jóvenes arrojaron una botella de vidrio contra un colectivo en Guernica y una pasajera resultó herida

Un sospechoso muerto en un allanamiento por contrabando de cigarrillos en Formosa: los videos

Incidentes en el acto de LLA en Moreno: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia confirmó la deportación desde

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

Cómo 18 países lograron frenar delitos digitales masivos gracias a la innovación tecnológica

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: dictaron prisión preventiva para un ex legislador correísta y un empresario

Detuvieron en Chile a ocho funcionarios públicos por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita

TELESHOW
La publicación de Mauro Icardi

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”