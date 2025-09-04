Todavía es difícil encontrar un tratamiento antiopioide clave en las farmacias de EE. UU.

MIÉRCOLES, 3 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Uno de los medicamentos más efectivos para tratar la adicción a los opioides sigue siendo difícil de encontrar en las farmacias de EE. UU., según un estudio reciente.

Solo 2 de cada 5 farmacias minoristas vendían buprenorfina en 2023, reportaron los investigadores en la edición del 2 de septiembre de la revista Health Affairs.

Y las farmacias de los vecindarios minoritarios son incluso menos propensas a tener buprenorfina a mano, mostraron los resultados.

Esta falta de disponibilidad se mantiene a pesar de los esfuerzos por aumentar el acceso a la buprenorfina, anotaron los investigadores.

"Relajar las reglas de prescripción de buprenorfina fue un paso importante para hacer que este tratamiento crítico sea más accesible, pero demasiados pacientes carecen de una farmacia cercana que lo venda", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal Dima Mazen Qato , de la Facultad de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas Mann de la USC.

La buprenorfina funciona al unirse a los receptores opioides de una persona, reduciendo sus antojos y síntomas de abstinencia. Debido a que es un opioide en sí mismo, la buprenorfina es una droga controlada de la lista III.

Los esfuerzos se han centrado en facilitar la receta, incluida la eliminación en 2023 de las reglas que requerían que los médicos recibieran capacitación especializada y registro antes de poder entregar recetas de buprenorfina, dijeron los investigadores.

Para ver si eso ha movido la aguja, los investigadores analizaron las reclamaciones de buprenorfina registradas entre 2017 y 2023 en una base de datos que cubre el 93% de las reclamaciones de recetas minoristas de EE. UU.

Los resultados mostraron que la buprenorfina estaba disponible en solo el 39% de las farmacias de EE. UU. en 2023, frente al 33% en 2017.

En general, la disponibilidad de buprenorfina aumentó en la mayoría de los estados, pero disminuyó significativamente en cinco estados: Florida, Ohio, Tennessee, Washington y Virginia, así como en Washington, D.C.

Las farmacias de los vecindarios negros (18%) y latinos (17%) eran significativamente menos propensas a vender buprenorfina que las de los vecindarios blancos (46%), encontraron los investigadores.

En algunos estados como California, Illinois y Pensilvania, la disponibilidad de buprenorfina en los vecindarios minoritarios fue de cuatro a cinco veces menor que en los vecindarios blancos, mostraron los resultados.

Los condados rurales eran persistentemente más propensos a portar buprenorfina, así como los condados con altas tasas de muertes por sobredosis de opioides.

Pero en 73 condados rurales muy afectados, menos del 25% de las farmacias vendían buprenorfina, y otros 25 condados carecían de una farmacia por completo.

Los investigadores dijeron que estos resultados muestran que las regulaciones destinadas a prevenir el abuso de opioides podrían estar desalentando inadvertidamente a las farmacias de vender buprenorfina.

Cuando aumenta la demanda de buprenorfina, los proveedores pueden retrasar o pausar los envíos para evitar el escrutinio de la Agencia de Control de Drogas (DEA), dijeron los investigadores.

Del mismo modo, las preocupaciones sobre la acción de la DEA hacen que algunas farmacias se nieguen a dispensar buprenorfina por completo, mientras que otras se preocupan por entrar en conflicto con las regulaciones y leyes farmacéuticas federales y estatales, dijeron los investigadores.

La disponibilidad de buprenorfina fue más alta en los estados con los programas de monitoreo de medicamentos recetados menos restrictivos, incluidos aquellos que limitaban la forma en que las fuerzas del orden podían acceder a las bases de datos para investigar las recetas sospechosas, mostraron los resultados.

"Los legisladores federales y estatales deben reducir las barreras que dificultan que las farmacias almacenen buprenorfina, especialmente en algunas de las comunidades más vulnerables", dijo Qato.

Los gobiernos estatales y locales también podrían considerar exigir a las farmacias que almacenen buprenorfina, de forma similar a los pedidos que han exigido que esté disponible el fármaco naloxona para revertir la sobredosis de menopausia, dijeron los investigadores.

"Si los legisladores no introducen políticas que aumenten el acceso equitativo a la buprenorfina en las farmacias locales, es probable que empeoren las disparidades raciales y étnicas existentes en el tratamiento y la recuperación del trastorno por uso de opioides", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Jenny Guadamuz, profesora asistente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California-Berkeley.

