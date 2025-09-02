Salud

Estudio revela que gran parte de la información sobre salud mental publicada en Tik Tok es errónea

El funcionamiento del algoritmo prioriza la retención y la viralidad, dificultando el acceso a datos precisos para quienes buscan ayuda

Por Eduardo Marsan

Guardar
TikTok y salud mental
TikTok y salud mental

TikTok se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes en la conversación global sobre salud mental, pero la precisión de la información que circula en ella está bajo sospecha.

Una investigación de The Guardian revela que más de la mitad de los vídeos más populares bajo el hashtag #mentalhealthtips contienen desinformación, según la evaluación de expertos en psicología y psiquiatría.

El estudio

Este hallazgo cobra especial relevancia en un contexto donde el 65,5% de los mil 590 millones de usuarios activos de dicha plataforma buscan consejos de salud en la aplicación, y uno de cada cinco prefiere consultar la plataforma antes que acudir a un profesional médico.

El análisis realizado por The Guardian consistió en seleccionar los 100 vídeos más vistos bajo el mencionado hashtag y someterlos a la revisión de psicólogos, psiquiatras y académicos especializados. Estos expertos examinaron el contenido para determinar su grado de veracidad y utilidad, centrándose en temas como trauma, neurodivergencia, ansiedad, depresión y enfermedades mentales graves.

Los resultados de la investigación muestran que 52 de los 100 vídeos evaluados presentaban algún tipo de desinformación. Además, muchos otros resultaron ser vagos o poco útiles para quienes buscan orientación fiable. Entre los temas analizados, la precisión fue especialmente baja en los vídeos sobre autismo: solo el 27% de estos se ajustaba al consenso científico, lo que pone de manifiesto la dificultad de encontrar información rigurosa sobre este trastorno en la plataforma.

No obstante, al funcionamiento del algoritmo se le atribuye dicho fenómeno. Según lo documentado por el medio británico, el sistema de recomendación de la red social no distingue entre contenidos basados en evidencia y aquellos que propagan mitos. Su principal criterio es el tiempo de visualización, lo que significa que prioriza los vídeos que logran captar la atención del usuario, sin importar su veracidad.

Este enfoque responde a la lógica de la economía de la atención, donde los mensajes breves, simples y cargados de emoción tienden a obtener mejores resultados en términos de retención y viralidad que las explicaciones detalladas y matizadas. Así, el sistema amplifica los contenidos que generan mayor interacción y no necesariamente los más precisos o útiles para la audiencia.

La prevalencia de desinformación en TikTok no solo dificulta el acceso a información fiable, sino que también debilita la capacidad de los usuarios para tomar decisiones informadas sobre su salud mental, exponiéndolos a errores y soluciones ineficaces, razón por la cual sugiere The Guardian algunas técnicas para identificar y descarta información falsa:

  • Sospecha de lo que te atrape demasiado rápido.
  • Cuestiona quién o quiénes dan la información y por qué.
  • Consulta otras fuentes.
  • Evita autoevaluaciones rápidas.

Temas Relacionados

TikTokDesinformación en salud mentalSalud mentalAlgoritmo de TikTokRedes socialesmexico-noticias

Últimas Noticias

Qué significa el “hormigueo” en el cuero cabelludo y cuándo es una señal de alarma

Factores dermatológicos, trastornos del sistema nervioso y deficiencias nutricionales generan sensaciones en la cabeza. Detectar estas manifestaciones y actuar a tiempo permite evitar complicaciones mayores, según Verywell Health

Qué significa el “hormigueo” en

Freddie for a Day: cómo es el evento que promueve el diagnóstico temprano del VIH en Argentina

La iniciativa solidaria organizada por Fundación Huésped y Artlab busca concientizar sobre la importancia de detectar el virus a tiempo, facilitando el acceso a pruebas gratuitas

Freddie for a Day: cómo

Advierten por la suba de casos de leptospirosis: cuáles son los síntomas y como se contagia

La enfermedad, que afecta a animales y humanos, sigue en ascenso en el centro y noreste del país, según datos del último Boletín Epidemiológico Nacional

Advierten por la suba de

Los hisopos de algodón pueden dañar los oídos: cómo limpiarlos sin afectar el canal auditivo y el tímpano

Si bien es un órgano autolimpiante, cuando es necesario eliminar cerumen, las prácticas comunes pueden causar lesiones, infecciones y pérdida de audición si se realizan de forma inadecuada. Otorrinolaringólogos explicaron cómo hacerlo

Los hisopos de algodón pueden

La neurociencia del cáncer: descubren cómo crece el tumor cerebral más frecuente en niños

Un estudio de la Universidad de Washington sugiere que el bloqueo de un mensajero químico, que ayuda a las células tumorales a multiplicarse, podría ofrecer una nueva vía de tratamiento

La neurociencia del cáncer: descubren
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberaron al hombre acusado de

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

Qué piezas artísticas encontraron en la casa de la heredera del cuadro robado por los nazis

Hallaron en un canal de riego el cadáver de una mujer desaparecida en Río Negro: investigan la causa de muerte

El fiscal Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno pero reivindicó la protección de las fuentes periodísticas

Advierten por la suba de casos de leptospirosis: cuáles son los síntomas y como se contagia

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán expresó disposición

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

El momento en que la policía abatió a un hombre que apuñaló a cinco personas en Marsella

TELESHOW
Agustina Cherri mostró las habilidades

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección

Wanda Nara volvió al país de imprevisto tras su viaje a México: qué fue lo primero que hizo

El influencer Pablito Castillo habló por primera vez de su depresión: “Me cuesta mucho contar esto”

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André: “No hay felicidad más grande”