Los medicamentos GLP-1 son buenos para el cambio climático, según un estudio cardíaco

JUEVES, 28 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Los medicamentos para perder peso GLP-1, como Ozempic y Zepbound , no solo permiten a las personas perder peso , sino que también ayudan a salvar el planeta, según un estudio reciente.

Esos medicamentos se traducen en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se usan para ayudar a los pacientes con insuficiencia cardiaca a perder peso, informaron investigadores el miércoles en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología en Madrid.

Los pacientes cardiacos ahorraron alrededor de 0.25 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono por persona al año cuando tomaban medicamentos GLP-1, porque eran menos propensos a requerir hospitalización, encontraron los investigadores.

"Cuando esta cifra se amplía a los millones de pacientes elegibles para estas terapias, se suman más de 2 mil millones de kilogramos de equivalente de dióxido de carbono ahorrados", dijo el investigador principal, el Dr. Sarju Ganatra, director de sostenibilidad y vicepresidente de investigación del Hospital y Centro Médico Lahey en Burlington, Massachusetts.

Dos mil millones de kilogramos de dióxido de carbono equivalen aproximadamente a 20.000 vuelos de larga distancia Boeing 747 a plena capacidad, dijeron los investigadores.

Y se necesitarían alrededor de 30 millones de árboles cultivados durante 10 años para compensar 2 mil millones de kilogramos de CO2, agregaron.

"Se observaron reducciones a escala similar en la generación de desechos y el uso de agua", dijo Ganatra en un comunicado de prensa. "Esta investigación destaca cómo incluso las ganancias individuales incrementales modestas pueden resultar en un impacto colectivo significativo".

Para el estudio, los investigadores reunieron datos de cuatro ensayos clínicos con pacientes cardiacos tratados con fármacos GLP-1.

Todos los pacientes tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en la que la capacidad de bombeo del corazón es normal pero el músculo cardíaco está demasiado rígido para relajarse y llenarse con suficiente sangre. Aproximadamente la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen este tipo, según el Colegio Americano de Cardiología.

Los resultados mostraron que hubo 54 eventos de insuficiencia cardíaca que empeoraron entre 1,914 pacientes que recibieron medicamentos GLP-1, en comparación con 86 eventos entre 1,829 pacientes que recibieron un placebo.

Se asumió que cada evento de insuficiencia cardiaca empeoraba implicaba una hospitalización y un viaje de ida y vuelta al hospital, dijeron los investigadores.

Con base en eso, se estimó que los pacientes cardíacos con GLP-1 producían 9,45 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono por paciente por año, en comparación con 9,7 kilogramos para los que recibieron un placebo.

Aquellos que tomaron medicamentos GLP-1 también beneficiaron al clima al comer menos. Los pacientes con GLP-1 fueron responsables de aproximadamente 695 kilogramos menos de emisiones de dióxido de carbono al año debido a una reducción en su consumo diario de calorías, en comparación con los que recibieron placebo, encontraron los investigadores.

"La magnitud de los ahorros potenciales de emisiones ambientales encontrados en nuestro análisis fue sorprendente", dijo Ganatra.

Los resultados "muestran que es posible que los tratamientos médicos brinden beneficios dobles: una mejor salud para los pacientes y un planeta más saludable", agregó Ganatra. "Esperamos que en el futuro, los formuladores de políticas integren métricas de sostenibilidad en las evaluaciones de tecnologías sanitarias, las decisiones de cobertura de medicamentos y los marcos de adquisición".

Los investigadores planean validar su modelo utilizando datos de emisiones del mundo real y resultados clínicos.

"En el futuro, esperamos que el impacto ambiental se integre en los diseños de ensayos clínicos, los procesos regulatorios de medicamentos y las decisiones de formulario para garantizar que los sistemas de salud se alineen con los objetivos de salud planetaria", dijo Ganatra.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

El Colegio Americano de Cardiología ofrece más información sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.

FUENTE: Sociedad Europea de Cardiología, comunicado de prensa, 27 de agosto de 2025