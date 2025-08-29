La vacuna contra el herpes zóster podría proteger contra un ataque cardiaco y un accidente cerebrovascular

VIERNES, 29 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La vacuna contra el herpes zóster no solo protege contra la dolorosa infección de la piel, sino que también podría proporcionar beneficios para la salud cardiaca, señala un estudio reciente.

La vacunación contra el herpes zóster también parece reducir el riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular de una persona, según una revisión de la evidencia presentada el jueves en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología en Madrid.

"Observamos las evidencias disponibles actualmente, y encontramos que en este análisis, la vacunación contra el herpes zóster se asoció con un riesgo más bajo de eventos cardiovasculares, como ataques cardiacos o accidentes cerebrovasculares", señaló en un comunicado de prensa el investigador, el Dr. Charles Williams. Williams es director médico asociado global de asuntos médicos globales y vacunas en la compañía farmacéutica GSK.

El herpes zóster es causado por una reactivación del virus de la varicela zóster, el virus que causa la varicela, explicaron los investigadores en notas de respaldo.

Después de que una persona tiene varicela, el virus permanece latente en su sistema nervioso durante décadas. A medida que el envejecimiento embota el sistema inmunológico, el virus puede reactivarse y causar herpes zóster.

Alrededor de 1 de cada 3 personas que han tenido varicela pueden esperar tener herpes zóster, a menos que estén vacunadas, dijeron los investigadores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan la vacuna contra el herpes zóster en personas de 50 años o más. También se recomienda para personas mayores de 19 años que tienen deficiencias en el sistema inmunológico.

Para la revisión, los investigadores reunieron datos de nueve estudios anteriores sobre los beneficios potenciales de la vacunación contra el herpes zóster.

Los resultados mostraron que la vacunación contra el herpes zóster redujo el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular u otros eventos de salud relacionados con el corazón en un 18% entre los adultos mayores de 18 años.

Además, la vacunación redujo el riesgo en un 16% entre los adultos de 50 años o más.

Se ha mostrado que los brotes de herpes zóster aumentan el riesgo de ataque cardiaco, dijeron los investigadores. El virus también puede invadir vasos sanguíneos grandes y pequeños en la cabeza, lo que podría aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular.

Pero los investigadores anotaron que ocho de los estudios que revisaron eran observacionales, por lo que sus datos no se pueden usar para establecer un vínculo causal directo entre la vacunación y un riesgo más bajo de problemas de salud relacionados con el corazón.

"Todos los estudios utilizados en el metaanálisis tenían como objetivo principal investigar el uso de la vacuna contra el herpes zóster para prevenir el herpes zóster en la población general, lo que podría limitar la capacidad de generalizar esta investigación a las personas con un riesgo más alto de eventos cardiovasculares", dijo Williams. "Esto demuestra la necesidad de más investigación en esta área".

GSK es el fabricante de la vacuna contra el herpes zóster Shingrix.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La AARP ofrece más información sobre el herpes zóster y las enfermedades cardíacas.

FUENTE: Sociedad Europea de Cardiología, comunicado de prensa, 28 de agosto de 2025