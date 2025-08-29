Salud

La vacuna contra el herpes zóster podría proteger contra un ataque cardiaco y un accidente cerebrovascular

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 29 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La vacuna contra el herpes zóster no solo protege contra la dolorosa infección de la piel, sino que también podría proporcionar beneficios para la salud cardiaca, señala un estudio reciente.

La vacunación contra el herpes zóster también parece reducir el riesgo de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular de una persona, según una revisión de la evidencia presentada el jueves en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología en Madrid.

"Observamos las evidencias disponibles actualmente, y encontramos que en este análisis, la vacunación contra el herpes zóster se asoció con un riesgo más bajo de eventos cardiovasculares, como ataques cardiacos o accidentes cerebrovasculares", señaló en un comunicado de prensa el investigador, el Dr. Charles Williams. Williams es director médico asociado global de asuntos médicos globales y vacunas en la compañía farmacéutica GSK.

El herpes zóster es causado por una reactivación del virus de la varicela zóster, el virus que causa la varicela, explicaron los investigadores en notas de respaldo.

Después de que una persona tiene varicela, el virus permanece latente en su sistema nervioso durante décadas. A medida que el envejecimiento embota el sistema inmunológico, el virus puede reactivarse y causar herpes zóster.

Alrededor de 1 de cada 3 personas que han tenido varicela pueden esperar tener herpes zóster, a menos que estén vacunadas, dijeron los investigadores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. recomiendan la vacuna contra el herpes zóster en personas de 50 años o más. También se recomienda para personas mayores de 19 años que tienen deficiencias en el sistema inmunológico.

Para la revisión, los investigadores reunieron datos de nueve estudios anteriores sobre los beneficios potenciales de la vacunación contra el herpes zóster.

Los resultados mostraron que la vacunación contra el herpes zóster redujo el riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular u otros eventos de salud relacionados con el corazón en un 18% entre los adultos mayores de 18 años.

Además, la vacunación redujo el riesgo en un 16% entre los adultos de 50 años o más.

Se ha mostrado que los brotes de herpes zóster aumentan el riesgo de ataque cardiaco, dijeron los investigadores. El virus también puede invadir vasos sanguíneos grandes y pequeños en la cabeza, lo que podría aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular.

Pero los investigadores anotaron que ocho de los estudios que revisaron eran observacionales, por lo que sus datos no se pueden usar para establecer un vínculo causal directo entre la vacunación y un riesgo más bajo de problemas de salud relacionados con el corazón.

"Todos los estudios utilizados en el metaanálisis tenían como objetivo principal investigar el uso de la vacuna contra el herpes zóster para prevenir el herpes zóster en la población general, lo que podría limitar la capacidad de generalizar esta investigación a las personas con un riesgo más alto de eventos cardiovasculares", dijo Williams. "Esto demuestra la necesidad de más investigación en esta área".

GSK es el fabricante de la vacuna contra el herpes zóster Shingrix.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La AARP ofrece más información sobre el herpes zóster y las enfermedades cardíacas.

FUENTE: Sociedad Europea de Cardiología, comunicado de prensa, 28 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Daylavacunacontraelherpeszosterpodriaprotegercontraunataquecardiacoyunaccidentecerebrovascular

Últimas Noticias

De resiliencia a madurez emocional, los 7 rasgos que impulsan la fortaleza mental y favorecen el bienestar

Investigaciones recientes en psicología y neurociencias confirmaron las cualidades que permiten procesar experiencias adversas y aprender sobre ellas. Cómo ponerlas en práctica, según expertos

De resiliencia a madurez emocional,

Lanzan una campaña para que los médicos incentiven a sus pacientes a recibir la contención de ONG especializadas

En el marco del 2° Congreso de Unidos x el Cáncer, líderes de organizaciones sin fines de lucro destacaron que integrar la contención emocional y la asistencia a los tratamientos médicos, eleva las probabilidades de éxito en la recuperación oncológica

Lanzan una campaña para que

Cómo los hábitos de fin de semana afectan la calidad del sueño

Un análisis científico reveló que las noches largas y los usos sociales de los días no laborables incrementan la frecuencia y gravedad de la apnea obstructiva, especialmente en hombres

Cómo los hábitos de fin

Cuáles son las 9 frutas con más agua que brindan beneficios para el corazón, la digestión y la piel

Verywell Health y Mayo Clinic destacan que elegir alimentos frescos con abundante líquido contribuye a mantener un adecuado equilibrio en el organismo y fortalecer el sistema inmune

Cuáles son las 9 frutas

Un pulpo dio un show en vivo y acaparó todas las miradas en otra jornada de expedición en el fondo marino uruguayo

La presencia de un ejemplar de Cirroteuthis sorprendió a científicos y espectadores durante la expedición Uruguay Sub 200, al aparecer en la transmisión de hoy desde más de 3.000 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Qué más hallaron los científicos a bordo del buque Falkor (too)

Un pulpo dio un show
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adorni se refirió a los

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

Receta de hamburguesas de quinoa y zanahoria, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
El desconsuelo de Dillom al

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales

Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”