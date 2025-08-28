Salud

La nostalgia puede ser tóxica: un psicólogo español explicó cómo idealizar el pasado afecta el bienestar emocional

El especialista Antoni Bolinches analizó el rol de la memoria selectiva que distorsiona los recuerdos y limita la capacidad de vivir el presente a pleno. Claves para salir de esa trampa

Silvia Pardo

Por Silvia Pardo

Guardar
El psicólogo Antoni Bolinches advierte
El psicólogo Antoni Bolinches advierte sobre los peligros de idealizar el pasado y caer en la nostalgia tóxica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así lo explicó el psicólogo Antoni Bolinches, quien dedicó el último episodio de su pódcast “Ojalá lo hubiera sabido antes”, que comparte con los escritores y expertos en crecimiento personal Àlex Rovira y Francesc Miralles, a reflexionar sobre los riesgos de la nostalgia y la idealización del pasado.

Según afirmó, “la nostalgia nos permite escapar de la complejidad del presente y refugiarnos en un pasado editado, modificado, filtrado y mejorado por nuestra memoria”. El especialista alertó sobre el efecto negativo de esta tendencia en la vida cotidiana, al considerar que “esta adicción al ayer nos roba la capacidad de construir un mañana mejor”.

Durante su intervención, Bolinches advirtió sobre la trampa de la memoria selectiva. “Nuestro cerebro funciona como un editor benevolente. Borra sistemáticamente lo malo y tiende a amplificar lo bueno. Recordamos las vacaciones de la infancia como mágicas, pero olvidamos las discusiones familiares o las peleas durante el viaje”, expresó, señalando el modo en que se distorsiona la percepción del pasado.

El podcast trató de la
El podcast trató de la memoria selectiva y la idealización (Captura video)

Además, hizo referencia a la influencia de expresiones culturales: “En el inconsciente colectivo de nuestra sociedad hay un poema archisabido, que es muy bonito, pero que ha hecho mucho daño. ¿Recordáis cuando Rubén Darío decía: ‘Juventud, divino tesoro, te vas para no volver’? Claro, cuando se idealiza la juventud, entonces todo el mundo tendrá nostalgia tóxica”.

Y añadió: “Si yo creo que lo único que he tenido es juventud, me amargaré la vida indefinidamente porque entraré en la nostalgia tóxica. Y entonces es cuando entramos en la idealización".

A juicio de Bolinches, la nostalgia puede generar insatisfacción crónica.Cada época de nuestra vida puede ser la mejor a condición de que no queramos que sea de la misma manera. Siempre hay alicientes vitales, siempre podemos tener un ikigai”. Un ikigai es un concepto japonés que se traduce como “razón de ser” o “motivo para levantarse por la mañana”.

El psicólogo mencionó investigaciones sobre las personas centenarias de las Zonas Azules, destacando el valor de mantener propósitos vitales a toda edad, uno de sus “secretos” de longevidad.

El autor señala que la
El autor señala que la tendencia a idealizar la juventud puede originar una nostalgia crónica y perjudicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Bolinches, el problema aparece cuando la nostalgia y la idealización se convierten en un círculo vicioso: “Precisamente porque idealizo aquello que tuve y ya no tengo, tengo nostalgia. Pero debido a que tengo nostalgia, refuerzo la idealización”.

}El psicólogo advirtió sobre el funcionamiento de la memoria e introdujo la diferencia entre memoria selectiva en optimistas y pesimistas: “Como tenemos la tendencia a evitar el sufrimiento, entonces evidentemente voy olvidando lo malo y recordando lo bueno, excepto, los pesimistas”.

En el perfil del optimista, esa memoria selectiva tiene tendencia a recordar lo bueno, pero en el perfil del pesimista, la tendencia es a recordar lo malo. “Con lo cual, el recuerdo se convierte en un refuerzo o profecía autocumplidora”, afirmó el psicólogo.

Bolinches sostiene que aferrarse al
Bolinches sostiene que aferrarse al ayer limita la capacidad de proyectar un futuro más saludable (captura video)

Bolinches explicó que la capacidad de olvidar es clave para el bienestar, ya que “si no pudiéramos olvidar, no podríamos ser felices”. En ese sentido, indicó que el modo en que se mira el pasado influye directamente en el presente emocional.

Y agregó: “Por eso, curiosamente, las personas que se amargan la vida es porque todavía tienen en el presente los recuerdos negativos del pasado. Curiosamente, esa variable, optimismo-pesimismo, es fundamental para tomarnos la vida de una determinada manera, para amargárnosla o para endulzárnosla”.

En cuanto a la terapia y el trabajo personal, Bolinches propuso herramientas para manejar la nostalgia y la selectividad de la memoria:

“La memoria es selectiva y, por eso, hemos de procurar no engañar a nuestra propia memoria. Y para esto yo propongo un diálogo interior, o sea, hablar con nosotros mismos y tener capacidad de resistir la frustración. Porque quien no acepta una mala experiencia, automáticamente distorsionará su percepción de la realidad”, expresó.

Para el especialista, aceptar todas
Para el especialista, aceptar todas las experiencias vitales es fundamental para resignificar los recuerdos y evitar distorsiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Bolinches, el concepto de “aceptación superadora” ayuda a resignificar los recuerdos sin distorsionar la realidad: “Aceptamos que todos tenemos defectos y virtudes. Aceptamos que cuando éramos felices también había cosas que nos hacían infelices y que cuando éramos infelices también había cosas que nos hacían aceptar la infelicidad”.

Finalmente, el psicólogo instó a recordar a Confucio: " El filósofo nos decía: “Solo puede ser feliz siempre el que sabe ser feliz con todo”. Y para eso hemos de manejar adecuadamente los recuerdos. Repito, saber olvidar ya es tener buena memoria y todavía sería mejor memoria tener tendencia a recordar lo bueno sin forzarnos y olvidar lo malo sin presionarnos. Eso sería un enfoque existencial para hacer un buen diálogo interior que permitiera reconvertir lo malo en menos malo y lo bueno en mejor”.

Temas Relacionados

Salud mentalNostalgiaAntoni BolinchesRecuerdosMemoriaPasadoÚltimas noticiasSalud

Últimas Noticias

El insomnio y la ansiedad se retroalimentan: cómo frenar el ciclo

Técnicas de relajación, cambios en la rutina y apoyo profesional pueden marcar la diferencia en quienes buscan recuperar el equilibrio emocional

El insomnio y la ansiedad

Gusano “come carne” en Estados Unidos: la Organización Mundial de Sanidad Animal advirtió sobre los riesgos de su expansión

Se activaron las alarmas sanitarias en ese país, luego de confirmarse el primer humano infectado con miasis, provocada por el parásito que se alimenta de carne viva. El brote se inició años atrás en Centroamérica

Gusano “come carne” en Estados

¿La crisis de los 40 ahora llega a los 20? Un estudio reveló un alarmante aumento de la infelicidad en los jóvenes

Factores sociales, económicos y tecnológicos han alterado los patrones tradicionales de bienestar, abriendo interrogantes sobre el futuro emocional de las nuevas generaciones

¿La crisis de los 40

¿Hay que lavar el arroz antes de cocinarlo? Qué dice la ciencia

Especialistas sugieren técnicas de preparación y cocción que ayudan a preservar vitaminas y minerales, además de mejorar la textura y la seguridad alimentaria de este cereal

¿Hay que lavar el arroz

6 ejercicios que los mayores de 40 años deberían incorporar cada semana a su rutina

Expertos destacaron a The Times la importancia de movimientos como sentadillas, puentes de glúteos y saltos multidireccionales para mantener la destreza física, prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida

6 ejercicios que los mayores
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quiénes son las tres personas

Quiénes son las tres personas que fueron detenidas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Horror en Moreno: un pasajero atacó a un chofer de colectivo y le cortó la cara tras una discusión por el boleto

Desempeño laboral, flexibilidad horaria e inflación: qué tener en cuenta a la hora de pedir un aumento de sueldo

Sangre y un tatuaje especial: detalles del hallazgo de la mujer enterrada en su propio jardín y las sospechas sobre su hija de 15 años

INFOBAE AMÉRICA
El error común al usar

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

Taiwán ante la historia: la soberanía no puede ser distorsionada

Cuba volverá a sufrir apagones simultáneos en casi la mitad de su territorio este jueves

TELESHOW
Mario Pergolini recordó su controvertido

Mario Pergolini recordó su controvertido papel en Floricienta: “Las chicas me pateaban en la calle”

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín

La fuerte respuesta de Carmen Barbieri tras el nuevo escándalo que sacude a Ayelén Paleo: “Justicia divina”

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico