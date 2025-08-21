Un pesticida relacionado con deterioro del desarrollo cerebral entre los niños

MIÉRCOLES, 20 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La exposición a un pesticida común durante el embarazo puede afectar al desarrollo del cerebro y a la función motora de los niños en los años venideros, señala un estudio reciente.

El pesticida clorpirifos (CPF) ampliamente utilizado está relacionado con una función cerebral alterada y un control motor fino más deficiente entre los niños expuestos a él mientras están en el útero, informan los investigadores en JAMA Neurology.

"Las alteraciones en el tejido cerebral y el metabolismo que observamos con la exposición prenatal a este pesticida estaban notablemente extendidas en todo el cerebro", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Bradley Peterson . Es jefe de psiquiatría infantil y adolescente de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

En el estudio, los investigadores realizaron evaluaciones conductuales y resonancias magnéticas de 270 niños en el alto Manhattan cuyas madres habían estado expuestas a la CPF durante el embarazo cuando sus apartamentos fueron fumigados.

Estas evaluaciones se realizaron entre 1998 y mediados de 2005. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. prohibió el CPF para uso residencial en 2001, pero todavía se usa como pesticida agrícola para frutas, verduras y granos no orgánicos como manzanas, fresas, espárragos, cerezas ácidas, cítricos y duraznos, anotaron los investigadores.

El CPF es un pesticida organofosforado, en la misma familia química que el gas nervioso, señalan los investigadores. El químico puede atravesar la placenta hasta el feto y atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica fetal.

El CPF se ha utilizado para controlar cucarachas, pulgas y termitas, y ha sido un ingrediente activo en algunos collares contra pulgas y garrapatas para mascotas, según la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades.

Las resonancias magnéticas revelaron que los niños tenían cambios específicos en la corteza cerebral, la materia blanca, las vías de la red y el aislamiento nervioso, todo lo cual podría afectar el desarrollo, el control motor y la función cerebral.

Además, una exposición progresivamente más alta al CPF se asoció significativamente con alteraciones cada vez mayores en la estructura y función cerebral, así como con una función motora más pobre, dijeron los investigadores.

"Una mayor exposición a la CPF condujo a un mayor engrosamiento de la corteza cerebral, el área del cerebro que dirige funciones como el pensamiento, la memoria y el movimiento", dijo Peterson. "No conocemos las consecuencias de estos efectos cerebrales, pero encontramos que la exposición al CPF perjudica más el funcionamiento motor".

Los datos sugieren fuertemente que la exposición al CPF afecta la forma en que se desarrollan las neuronas, dijo Peterson.

"Eso sucede al principio del embarazo, cuando las neuronas se desarrollan en la corteza y se diferencian en materia gris cortical, células nerviosas densamente empaquetadas que procesan información, y materia blanca subyacente, que en su mayoría son fibras nerviosas que conectan las neuronas", dijo Peterson.

"Todas estas anomalías pueden contribuir a una función motora deficiente en estos niños", continuó. "Los mecanismos que contribuyen parecen ser la inflamación y el estrés oxidativo que producen el CPF y otros pesticidas".

Los resultados también mostraron que los niños expuestos a CPF habían reducido drásticamente el flujo sanguíneo al cerebro.

"Para mí, este es el hallazgo más profundo porque es muy poderoso y muy raro ver algo como esto", dijo Peterson. "El flujo sanguíneo es un indicador importante del metabolismo subyacente, la energía utilizada por el tejido cerebral. En mi opinión, es quizás el hallazgo más importante del artículo, porque dice que a nivel mundial hay un problema con el metabolismo cerebral en proporción directa a la cantidad de exposición al CPF que tuvieron".

La exposición tóxica al CPF sigue siendo un riesgo durante el embarazo, ya sea a través del suministro de alimentos o del aire exterior y el polvo cerca de las tierras de cultivo, dijeron los investigadores.

"Las exposiciones generalizadas actuales, a niveles comparables a los experimentados en esta muestra, siguen poniendo en peligro a los trabajadores agrícolas, las mujeres embarazadas y los niños por nacer", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal, Virginia Rauh . Es profesora de población y salud familiar en la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

"Es de vital importancia que sigamos monitoreando los niveles de exposición en poblaciones potencialmente vulnerables, especialmente en mujeres embarazadas en comunidades agrícolas, ya que sus bebés continúan en riesgo", agregó Rauh.

Peterson dijo que las mujeres embarazadas también deben tener cuidado con la exposición potencial a través de los productos agrícolas.

"Está en nuestro suministro de alimentos", dijo. "Y otras sustancias químicas utilizadas en el hogar actúan de manera similar y casi con certeza aumentan la inflamación y el estrés oxidativo. Por eso es importante hacer estos estudios sobre los productos químicos en nuestro medio ambiente para proteger la salud de los niños".

