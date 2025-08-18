Cómo reconocer los trastornos del aprendizaje infantil y cuándo consultar con un especialista

Las dificultades de aprendizaje impactan en el rendimiento escolar y en la vida cotidiana de miles de niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Este contenido fue producido por expertos de Mayo Clinic en exclusiva para Infobae.

A veces es difícil darse cuenta de que un niño tiene un trastorno del aprendizaje. Algunos niños tienen trastornos del aprendizaje durante mucho tiempo antes de que se los diagnostiquen. Estos niños pueden tener tantas dificultades en la escuela que su autoestima y sus ganas de prosperar disminuyen.

Por eso es conveniente que los padres conozcan los síntomas de los trastornos del aprendizaje. Cuanto antes los detectes, antes podrás ayudar a tu hijo a tener buenos resultados.

¿Qué es un trastorno de aprendizaje?

Un trastorno del aprendizaje ocurre cuando el cerebro capta información y la procesa de una manera anormal, lo que impide que una persona aprenda una habilidad y la use bien. Las personas con trastornos del aprendizaje en general tienen una inteligencia promedio o por encima del promedio. Como resultado, hay una brecha entre las habilidades esperadas, basadas en la edad y la inteligencia, y el rendimiento escolar.

Padres y docentes pueden detectar señales tempranas en conductas y resultados académicos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los trastornos del aprendizaje comunes afectan las siguientes habilidades del niño:

Leer

Escribir

Hacer ejercicios de matemática

Usar o comprender el lenguaje

Socializar

Aprender otras habilidades que no incluyan palabras

Lectura

La lectura se basa en comprender el habla. Los trastornos del aprendizaje relacionados con la lectura a menudo se basan en los problemas de un niño para comprender las palabras habladas como una combinación de sonidos distintos. Esto puede dificultar la comprensión de cómo una letra o letras representan un sonido y cómo las letras forman una palabra.

Los problemas con la memoria a corto plazo, o memoria funcional, pueden influir.

Incluso cuando dominan las habilidades básicas de lectura, los niños pueden tener dificultades con las siguientes habilidades:

Leer a un ritmo normal.

Entender lo que leen.

Recordar correctamente lo que leen.

Sacar conclusiones basadas en su lectura.

Ortografía.

La dislexia y la discalculia figuran entre los diagnósticos más frecuentes en el ámbito escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los tipos más comunes de trastornos del aprendizaje es un trastorno de lectura llamado dislexia. Este trastorno implica problemas para captar diferentes sonidos del habla en las palabras y aprender de qué manera las letras se relacionan con esos sonidos.

Escritura

La escritura requiere habilidades complejas que incluyen la visión, los movimientos y la capacidad para procesar información. Un trastorno del aprendizaje en la escritura, también llamado disgrafía, puede causar lo siguiente:

Caligrafía lenta que requiere de mucho esfuerzo.

Problemas para recordar cómo formar letras, copiar formas y dibujar líneas.

Caligrafía que es difícil de leer.

Dificultad para volcar los pensamientos en papel.

Texto escrito mal organizado o difícil de entender.

Problemas con la ortografía, la gramática y la puntuación.

Matemáticas

Un trastorno del aprendizaje en matemáticas, también llamado discalculia, puede causar problemas con las siguientes habilidades:

Comprender cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí.

Calcular problemas matemáticos.

Aprender reglas matemáticas básicas.

Usar símbolos matemáticos.

Comprender los problemas expresados con palabras.

Organizar y registrar información mientras se resuelve un problema de matemáticas.

Problemas para leer, escribir o resolver ejercicios matemáticos pueden indicar la presencia de un trastorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habla y lenguaje

Los niños con trastornos del habla y del lenguaje pueden tener problemas para usar y comprender las palabras habladas o escritas. Pueden tener problemas con lo siguiente:

Leer y escribir

Calcular problemas matemáticos expresados con palabras

Seguir instrucciones

Responder preguntas

Existen diferentes trastornos del habla y del lenguaje que pueden afectar a los niños. Algunos ejemplos son:

Tartamudez: problemas para decir palabras u oraciones de una manera fluida.

Errores de articulación: dificultad para formar determinadas palabras o sonidos.

Apraxia infantil: problemas para mover bien los labios, la mandíbula y la lengua al hablar.

Los niños con trastornos del habla o del lenguaje a menudo pueden entender y procesar bien información visual. También pueden usar bien las señales visuales en situaciones sociales.

Habilidades no verbales

Los niños con trastornos del aprendizaje no verbales suelen tener buenas habilidades básicas del lenguaje. También pueden sobresalir en la memorización de palabras. Sin embargo, puede que estos niños tengan problemas con algunas habilidades que no están relacionadas con el habla, como las siguientes:

Cada niño puede manifestar dificultades de forma diferente, incluso dentro de la misma familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percibir la ubicación de los objetos.

Comprender los conceptos abstractos .

Leer las emociones de las personas a través de expresiones faciales y otras señales.

Mover el cuerpo, también llamado coordinación física. Este tipo de problema se conoce como dispraxia .

Desarrollar las habilidades de motricidad fina, como escribir. Este problema puede ocurrir junto con otros trastornos del aprendizaje.

Prestar atención, planificar y organizar, como se observa en los trastornos por déficit de atención e hiperactividad.

Comprender actividades de escritura o lectura de nivel superior, que suelen aparecer en los últimos años de la escuela primaria.

¿Qué causa los trastornos del aprendizaje?

Entre los factores que pueden influir en los trastornos del aprendizaje se incluyen los siguientes:

Antecedentes familiares y genética. Tener un pariente consanguíneo, como el padre o la madre, con un trastorno del aprendizaje aumenta el riesgo de que el niño también lo presente.

Riesgos antes del nacimiento y poco después. Los trastornos del aprendizaje se han relacionado con un crecimiento deficiente dentro del útero y con la exposición al alcohol o a las drogas antes de nacer. Los trastornos del aprendizaje también se han relacionado con un nacimiento muy prematuro y un peso bastante bajo al nacer.

Traumas emocionales. Puede tratarse de una experiencia muy estresante o de maltrato emocional. Cuando algo de esto ocurre en la primera infancia, puede afectar al desarrollo del cerebro y aumentar el riesgo de trastornos del aprendizaje.

Traumatismos físicos. Los traumatismos craneales o las enfermedades del sistema nervioso pueden contribuir al desarrollo de trastornos del aprendizaje.

Sustancias tóxicas. La exposición a altos niveles de toxinas, como el plomo, se ha relacionado con un mayor riesgo de trastornos del aprendizaje.

La motivación y el estado de ánimo de los menores suelen verse afectados en estos casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas de los trastornos de aprendizaje?

En ocasiones, todos los niños tienen dificultades para aprender y usar las habilidades académicas. Sin embargo, cuando los síntomas duran más de seis meses y no mejoran con la ayuda de los adultos, el niño podría tener un trastorno de aprendizaje.

Estos son algunos de los síntomas que puede presentar un niño con trastorno de aprendizaje:

No puede dominar las habilidades de lectura, ortografía, escritura o matemáticas en los niveles de edad y grado esperados, o cerca de ellos.

Tiene dificultades para entender y seguir instrucciones.

Tiene problemas para recordar lo que alguien acaba de decir.

Tiene falta de coordinación al caminar, practicar deportes o hacer cosas con los músculos pequeños, como sostener un lápiz.

Extravía fácilmente tareas, libros escolares u otros artículos.

Tiene dificultad para completar las tareas y las asignaciones en el tiempo previsto.

Se porta mal, tiene comportamientos desafiantes, se enoja o tiene reacciones muy emocionales en la escuela. O bien, actúa de esas maneras al hacer actividades escolares, como tareas o ejercicios de lectura.

El trabajo multidisciplinario es clave para diseñar estrategias adecuadas de apoyo escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar ayuda para los trastornos del aprendizaje

El tratamiento temprano es clave porque el problema puede agravarse. Un niño que no aprende a sumar números en la escuela primaria no será capaz de estudiar álgebra en la escuela secundaria. Los niños con trastornos del aprendizaje también pueden presentar lo siguiente:

Ansiedad por sus calificaciones

Depresión

Baja autoestima.

Cansancio

Menos motivación

Algunos niños pueden portarse mal para desviar la atención de sus problemas escolares.

Si crees que tu hijo tiene problemas de aprendizaje, puedes pedir a la escuela que verifique la existencia de un trastorno del aprendizaje. O bien, puedes obtener una evaluación privada fuera del sistema escolar. El maestro, los padres o el tutor legal y el médico del niño son algunas de las personas que pueden solicitar una evaluación. Es probable que, en primer lugar, tu hijo deba someterse a un examen físico general para revisarle la visión, la audición u otros problemas médicos que puedan dificultar el aprendizaje. A menudo, el niño se somete a una serie de exámenes a cargo de un equipo de profesionales, entre ellos:

Instituciones educativas pueden ofrecer programas personalizados según las necesidades identificadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Psicólogo

Maestro de educación especial

Terapeuta ocupacional

Trabajador social o personal de enfermería

Especialista del habla y del lenguaje

Estos profesionales colaboran estrechamente para decidir si los problemas de un niño coinciden con la definición de trastorno del aprendizaje. También determinan qué servicios de educación especial son necesarios si el niño tiene un trastorno. El equipo basa sus decisiones en:

Los resultados de las pruebas

Los comentarios de los maestros

La información aportada por los padres o tutores legales

Un análisis del rendimiento escolar del niño

El médico del niño también puede hacerle pruebas para detectar enfermedades de salud mental como ansiedad, depresión y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estas enfermedades de salud mental pueden contribuir al retraso de las habilidades académicas.

Por ejemplo, algunos niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen dificultades para terminar las tareas de clase y los deberes. Sin embargo, este trastorno no es necesariamente la causa de que tengan problemas para aprender habilidades académicas. Más bien, puede ser la causa de que les cueste poner en práctica esas habilidades. Muchos niños tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad junto con un trastorno del aprendizaje.

Algunos signos pasan inadvertidos y retrasan el acceso a recursos fundamentales (Imagen ilustrativa Infobae)

Opciones de tratamiento

Si tu hijo tiene un trastorno de aprendizaje, el médico o la escuela podrían sugerir lo siguiente:

Ayuda adicional. Un especialista en lectura, un tutor de matemáticas u otro profesional capacitado pueden enseñarle a tu hijo técnicas para hacer las tareas, estudiar y organizarse.

Programa individualizado de educación. Este plan escrito establece metas de aprendizaje y describe los servicios de educación especial que tu hijo necesita.

Modificaciones en el salón de clases. También se les llama adaptaciones. Por ejemplo, a algunos estudiantes con trastornos de aprendizaje se les asigna más tiempo para completar las tareas o los exámenes. Se les podría dar menos problemas de matemáticas en las asignaciones y podrían tener un asiento cerca del maestro para ayudarlos a prestar atención. Algunos estudiantes pueden usar diferentes dispositivos. Estos pueden ser una calculadora para ayudarlos a resolver problemas de matemáticas y programas que convierten textos en audios que se pueden escuchar. La escuela también podría brindar audiolibros que el estudiante puede escuchar mientras lee el texto en formato escrito.

Terapia. Existen distintos tipos de terapia que pueden ayudar. La terapia ocupacional podría ayudar a resolver problemas de escritura. Un terapeuta del habla y el lenguaje puede ayudar a abordar las habilidades del lenguaje.

Medicamentos. El médico de tu hijo podría sugerir medicamentos para tratar la depresión o la ansiedad. Los medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad podrían ayudar al niño a concentrarse en la escuela.

Tratamientos alternativos y complementarios. Se necesita investigar más para determinar si estos tratamientos son eficaces para los trastornos de aprendizaje. Estos incluyen cambios en la dieta, el uso de vitaminas, ejercicios oculares y un tratamiento llamado neurorretroalimentación, que se enfoca en las ondas cerebrales.

Un niño que no aprende a sumar números en la escuela primaria no será capaz de estudiar álgebra en la escuela secundaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es probable que el plan de tratamiento de tu hijo cambie con el tiempo. Siempre puedes solicitar que la escuela le brinde más servicios de educación especial o que haga cambios en el salón de clases.

Si tu hijo tiene un programa individualizado de educación, revísalo con la escuela una vez al año como mínimo. Puede que, con el tiempo, el niño necesite menos tratamientos o herramientas de aprendizaje. El tratamiento temprano puede reducir los efectos de un trastorno de aprendizaje.

Mientras tanto, ayuda a tu hijo a comprender de manera simple la necesidad de otros servicios y cómo podrían ayudarlo. Además, concéntrate en los puntos fuertes de tu hijo. Aliéntalo a que descubra intereses que mejoren su confianza en sí mismo. Muchos niños con trastornos de aprendizaje llevan vidas exitosas en la adultez.

Juntas, estas tácticas pueden mejorar las habilidades de tu hijo. También aprovechan los puntos fuertes de tu hijo y lo ayudan a aprender tanto en la escuela como fuera de ella.