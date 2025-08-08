10 síntomas que exigen consulta médica inmediata

Expertos advierten que síntomas aparentemente leves pueden indicar emergencias médicas graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos síntomas de emergencia que parecen inofensivos pueden ser señales de alerta médica que requieren atención inmediata, advierten médicos de urgencias consultados por TIME. Aunque muchas personas tienden a restar importancia a molestias como el dolor de espalda o la confusión repentina, los especialistas insisten en que estos signos pueden ocultar condiciones graves y potencialmente mortales.

Yanina Purim-Shem-Tov, vicepresidenta ejecutiva de medicina de emergencias en el Rush University Medical Center, explicó a TIME que síntomas aparentemente menores pueden ser la primera manifestación de infartos, sepsis, reacciones alérgicas graves o trombosis venosa profunda.

David Benaron, vicepresidente del departamento de medicina de emergencias en la University of Nevada, Reno School of Medicine, coincide en que la atención oportuna es clave para evitar desenlaces fatales.

Las 10 señales de alerta que exigen atención inmediata

1. Confusión repentina o cambio de personalidad

Un cambio abrupto en el estado mental, como desorientación, dificultad para recordar nombres o palabras, o alteraciones en la personalidad, puede indicar un accidente cerebrovascular, una infección grave como la sepsis o una hipoglucemia.

La doctora Purim-Shem-Tov enfatizó a TIME: “Esto es absolutamente una emergencia, y debemos ver a estas personas de inmediato”. Ignorar estos síntomas puede retrasar tratamientos críticos.

2. Dolor inusual en la parte superior de la espalda acompañado de náuseas o mareos

El dolor intenso y repentino en la parte superior de la espalda o entre los omóplatos, especialmente si se acompaña de náuseas o mareos, puede ser un signo de infarto, incluso en personas que no presentan dolor en el pecho.

En mujeres, el dolor cardíaco puede manifestarse en la espalda, el cuello o la mandíbula. Además, este tipo de dolor puede señalar una disección aórtica, una emergencia que requiere intervención inmediata. Purim-Shem-Tov advirtió que quienes tienen hipertensión y experimentan este dolor deben buscar ayuda sin demora.

3. Picazón intensa y repentina en todo el cuerpo

Una picazón generalizada y repentina puede ser el inicio de una reacción alérgica grave o anafilaxia. El doctor Benaron explicó a TIME que, si la picazón se acompaña de enrojecimiento, náuseas, vómitos o diarrea, la situación se vuelve aún más preocupante. Los síntomas digestivos suelen pasar desapercibidos, pero pueden ser parte de una reacción alérgica severa que requiere atención urgente.

4. Vómito de color inusual

El color del vómito puede ofrecer pistas sobre la gravedad del problema. El vómito verde, especialmente en niños, puede indicar una obstrucción intestinal peligrosa. Si el vómito es marrón oscuro o negro, similar a los posos de café, podría contener sangre digerida, mientras que el vómito rojo señala una hemorragia activa. Benaron subrayó que estos signos requieren evaluación médica inmediata.

5. Sensación repentina de fatalidad o ansiedad extrema

Una ansiedad intensa y repentina, acompañada de dificultad para respirar, palpitaciones o mareos, puede ser la respuesta del cuerpo a un infarto, un coágulo sanguíneo o una reacción alérgica grave. Purim-Shem-Tov relató a TIME el caso de un paciente de 31 años que llegó a urgencias con una sensación abrumadora de fatalidad, sin dolor en el pecho ni dificultad respiratoria. El paciente sufrió un infarto masivo y fatal, lo que demuestra la importancia de no ignorar este tipo de sensaciones, especialmente si no son habituales.

6. Desmayo sin causa aparente

Perder el conocimiento o sentir que se va a desmayar sin una razón clara puede indicar arritmias cardíacas, hemorragias internas o problemas neurológicos. Aunque a veces el mareo se debe a deshidratación o cambios posturales, Purim-Shem-Tov señaló que siempre se debe investigar la causa, sobre todo si ocurre en reposo, durante el ejercicio o junto a otros síntomas inusuales.

7. Heces de color blanco

La presencia de heces blancas puede deberse a una obstrucción en el conducto biliar, lo que impide que la bilis llegue al intestino. Benaron explicó que una de las causas más preocupantes es el cáncer de páncreas, ya que el páncreas rodea el sistema biliar y su obstrucción puede provocar ictericia y heces descoloridas. Ante este hallazgo, se recomienda consultar al médico o acudir a urgencias.

8. Retención urinaria

Dejar de orinar por completo es un signo de alarma. Benaron indicó a TIME que, aunque muchas personas acuden a urgencias por estreñimiento, la incapacidad para orinar es mucho más grave. Una impactación fecal puede comprimir la vejiga y causar obstrucción, lo que, si no se resuelve, puede derivar en insuficiencia renal. En ocasiones, es necesario colocar un catéter para drenar la vejiga y evitar complicaciones mayores.

9. Dificultad para respirar al estar acostado

La falta de aire al recostarse o en reposo puede indicar insuficiencia cardíaca, un coágulo en los pulmones o un infarto silencioso. Según Purim-Shem-Tov, esta dificultad puede deberse a la acumulación de líquido en los pulmones, lo que genera una sensación similar a ahogarse. La disnea en reposo es tan relevante como la que ocurre durante el esfuerzo y requiere evaluación urgente.

10. Dolor o hinchazón en una sola pierna

El dolor, la hinchazón, el enrojecimiento o el calor en una sola pierna pueden ser síntomas de trombosis venosa profunda, una condición en la que un coágulo sanguíneo puede desplazarse a los pulmones y causar una embolia pulmonar potencialmente mortal.

Las personas con mayor riesgo incluyen quienes usan anticonceptivos hormonales, fumadores, viajeros tras vuelos largos, embarazadas, pacientes con antecedentes de cáncer o quienes han pasado por procedimientos médicos recientes. Purim-Shem-Tov recalcó que existen tratamientos inmediatos para esta condición, por lo que no se debe demorar la consulta.