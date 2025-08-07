Salud

¿Mareado, con el corazón acelerado después de estar de pie? Proponen nuevo tratamiento

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

MIÉRCOLES, 6 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Algunas personas descubren que cuando se ponen de pie, sus corazones tienden a acelerarse y se marean y se sienten aturdidos.

Esto se debe a una afección rara llamada síndrome de taquicardia ortostática postural o POTS, y los médicos creen que han encontrado un tratamiento potencial.

Un medicamento establecido para la insuficiencia cardíaca llamado ivabradina parece proporcionar un alivio duradero para las personas que sufren de POTS, según los resultados de un estudio piloto.

El medicamento evitó que los corazones de los pacientes con POTS se aceleraran y mejoró significativamente otros síntomas sin afectar su presión arterial general, informaron investigadores recientemente en el Journal of Cardiovascular Pharmacology.

"Estos datos sugieren que el aumento inadecuado en la frecuencia cardiaca es exactamente la razón por la que los pacientes se sienten enfermos, y que reducir la frecuencia cardiaca con un medicamento que no afecte a la presión arterial puede marcar una diferencia en la calidad de vida", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Antonio Abbate, cardiólogo de la Universidad de Virginia Health.

El POTS es raro y afecta al 1% o menos de la población general, pero se ha convertido en un tema candente en TikTok y otras redes sociales, dijeron los investigadores en notas de respaldo.

Muchos pacientes se quejan de que tienen problemas para obtener un diagnóstico, porque todavía no está claro exactamente qué causa el POTS, dijeron los investigadores.

"Los pacientes van de médico en médico porque la atención primaria puede no estar familiarizada o no saber qué hacer. El cardiólogo cree que no es un problema cardíaco, y de hecho no lo es", dijo Abbate. "El neurólogo dice que no hay ningún problema con el cerebro, y de hecho no lo hay. Es realmente un problema de 'software' en lugar de un problema de 'hardware'".

La ivabradina (Corlanor) se usa para evitar que la insuficiencia cardíaca empeore. El medicamento afecta la actividad eléctrica del corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca.

Dado que la característica principal de POTS es un aumento de la frecuencia cardíaca, los investigadores sospecharon que la ivabradina podría ayudar a algunos con la afección.

El equipo administró ivabradina a 10 pacientes con POTS. La edad promedio de los pacientes era de 28 años, y 8 de los 10 eran mujeres.

Los resultados mostraron que los pacientes que recibieron ivabradina tuvieron un mejor control de la frecuencia cardíaca después de ponerse de pie.

Antes del tratamiento con el medicamento, sus frecuencias cardíacas aumentaron en un promedio de 40 latidos por minuto cuando estaban de pie. Después de tomar ivabradina, el aumento fue de solo 15 latidos por minuto.

También hubo una disminución del 69% en la sensación de desmayo y una disminución del 66% en el dolor torácico, informaron los participantes.

Esta mejora general sugiere que el aumento de la frecuencia cardiaca impulsa los otros síntomas del POTS, dijeron los investigadores.

Sospechan que estar de pie podría desencadenar en los pacientes con POTS una liberación excesiva de la hormona norefina de "lucha o huida", que hace que el corazón se acelere.

"Los mecanismos que controlan la frecuencia cardíaca al estar de pie parecen ser disfuncionales, lo que lleva a un aumento excesivo en la frecuencia cardíaca, que a su vez es detectada por el cerebro como una señal de 'peligro' que conduce a una mayor liberación de la hormona del estrés, la norepinefrina, y a síntomas que se asemejan a la ansiedad y los ataques de pánico", dijo Abbate. "Cuando se controla la frecuencia cardíaca con ivabradina, el bucle se inhibe y los pacientes se sienten mejor".

Pero se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos y comprender mejor las causas del POTS, dijeron los investigadores.

"Una vez que se consideró que era puramente un mecanismo compensatorio secundario a la presión arterial baja, la frecuencia cardíaca alta puede ser responsable de los síntomas", dijo Abbate. "Una mejor comprensión de cómo se regula la frecuencia cardíaca y cómo puede afectar los síntomas puede conducir a mejores tratamientos para los pacientes con POTS".

La Clínica Cleveland tiene más información sobre POTS.

FUENTE: Universidad de Virginia, comunicado de prensa, 31 de julio de 2025

