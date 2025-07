Los niños con enfermedades crónicas llevan una gran carga emocional

JUEVES, 17 de julio de 2025 (HealthDay News) -- Los niños que se enfrentan a problemas de salud crónicos como el asma también tienen dificultades con la carga emocional del estrés, el miedo y la tristeza, según un estudio reciente.

Casi el 94 por ciento de los comentarios publicados en línea por niños con enfermedades crónicas y sus cuidadores expresaron sentimientos negativos como disgusto, tristeza y miedo, según los resultados publicados recientemente en la revista Journal of Affective Disorders.

Menos de un 6 por ciento de los comentarios fueron positivos, apuntaron los investigadores.

"Me llamó particularmente la atención la claridad con la que las respuestas emocionales de los niños se alineaban con patrones de comorbilidad específicos: por ejemplo, el miedo y la tristeza eran especialmente dominantes entre los que hablaban sobre múltiples visitas al hospital o la medicación a largo plazo", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Israel Oluwalade, graduado de maestría de la Universidad de Plymouth, en Reino Unido.

Para el estudio, los investigadores utilizaron IA para analizar las publicaciones colocadas por 389 niños o sus cuidadores entre 2008 y 2023 en Care Opinion, una plataforma de redes sociales del Reino Unido que permite a las personas compartir sus experiencias con los servicios de atención médica.

Los sentimientos expresados por las publicaciones primero se categorizaron como positivos, negativos o neutros, y luego se clasificaron en emociones específicas como tristeza, miedo, disgusto, neutral, satisfecho o asombrado, dice el estudio.

La tristeza fue la emoción expresada con más frecuencia, reflejada en 3 de 5 publicaciones (61 por ciento), encontraron los investigadores. El miedo y el disgusto fueron los siguientes más frecuentes, apareciendo cada uno en 1 de cada 6 publicaciones (15%).

"La tristeza se vincula con frecuencia con experiencias que involucran dolor físico, luchas de salud mental y tratamientos difíciles, como sugieren términos como 'dolor', 'hospital' y 'salud mental'", escribieron los investigadores.

El miedo tendía a relacionarse con la incertidumbre en torno a los tratamientos o las emergencias médicas, mientras que el disgusto tendía a reflejar la insatisfacción con los servicios de atención médica, según el estudio.

Los niños con afecciones como el asma, el dolor crónico y el cáncer mostraron una angustia emocional particularmente alta, sobre todo si sufrían de múltiples problemas de salud a la vez, encontraron los investigadores.

Por ejemplo, "los pacientes con asma reportaron más experiencias negativas al lidiar con la artritis, la EPOC y el cáncer al mismo tiempo", escribieron los investigadores. "El manejo de la diabetes se volvió especialmente complejo cuando se combinó con asma, artritis o cáncer".

El investigador principal , Shang-Ming Zhou, profesor de e-salud en la Universidad de Plymouth, dijo que la investigación abre nuevos caminos.

"Hasta donde sabemos, este es el primer estudio de este tipo que analiza los sentimientos y las emociones de los pacientes pediátricos utilizando datos de las redes sociales", comentó en un comunicado de prensa.

"Nuestros hallazgos sacan a la luz el viaje profundamente emocional por el que atraviesan los pacientes con múltiples problemas de salud a largo plazo, y llenan un vacío crítico en el conocimiento para los profesionales y las agencias de atención de la salud", añadió Zhou.

El 6 por ciento de los mensajes clasificados como positivos tendían a enfocarse en los esfuerzos de los trabajadores de la atención de la salud para ayudar a sus pacientes jóvenes, apuntaron los investigadores.

"Lo que más me sorprendió fue la frecuencia inesperadamente alta de 'satisfacción' y 'asombro' en las publicaciones que hacían referencia a un personal amable o episodios de tratamiento exitosos", dijo Oluwalade. "Me recordó cómo las expresiones digitales pueden reflejar no solo angustia, sino también resiliencia y esperanza, incluso entre pacientes jóvenes con afecciones complejas".

Más información

El Child Mind Institute ofrece más información sobre la salud mental de los niños con enfermedades crónicas.

FUENTES: Universidad de Plymouth, comunicado de prensa, 10 de julio de 2025; Revista de Trastornos Afectivos, 21 de junio de 2025