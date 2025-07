Fernán Quirós alertó sobre la baja cobertura de vacunación y cómo aumenta el riesgo de brotes graves

Fernán Quirós advierte sobre las graves consecuencias de la desconfianza social en las vacunas

En una entrevista con Infobae en Vivo, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, manifestó su preocupación ante la caída en las tasas de vacunación infantil y cierta pérdida de confianza social en las inmunizaciones, lo que aumenta el riesgo de brotes y enfermedades graves, advirtió. Según el funcionario, la erosión en la percepción pública de la vacunación tras la pandemia de COVID-19 ha abierto un abanico de miedos y dudas que debilitan uno de los pilares fundamentales de la salud pública.

Por otra parte, destacó que “el sistema de salud argentino está en crisis y cada año está más dificultado. Todos, público, privado, la Seguridad social, no hay ningún sector que hoy no esté con esta dificultad”, remarcó.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este marco, Quirós profundizó sobre cómo la pandemia no sólo cambió hábitos y prioridades, sino que también hizo emerger nuevos grados de escepticismo, incluso entre personas que antes no dudaban de la eficacia y necesidad de las vacunas. El titular de la cartera sanitaria porteña advirtió que la caída en la cobertura puede tener consecuencias complejas, especialmente en enfermedades tan contagiosas como el sarampión, e hizo un llamado a la sociedad: “La enorme mayoría de las vacunas han sido testeadas durante décadas, no es el caso de la COVID, pero las demás están probadas y son herramientas insustituibles para salvar vidas”.

La baja cobertura de vacunación infantil alerta a las autoridades de salud en Buenos Aires

Recursos, financiamiento y crisis del talento

Consultado sobre el éxodo de profesionales a otros países y el impacto de la crisis económica, Fernán Quirós fue categórico: “La pérdida de talento humano es un problema gravísimo. Nuestra medicina se sostiene con niveles presupuestarios comparables a países en vías de desarrollo, aunque la calidad profesional es del primer mundo”. Explicó que el gasto sanitario per cápita en la Argentina está muy por debajo de Europa o Estados Unidos y que el incremento anual de costos, impulsado por innovación y tecnología, deja aún más atrás al sistema local.

Al comparar cifras concretas, remarcó: “En Argentina, se dedican entre 1.000 y 1.300 dólares por persona al año; en Europa, es cinco veces más; en EE.UU., diez veces más. Sin aumento del PBI per cápita, cada año la salud queda más desfinanciada, porque los insumos, medicamentos y tecnologías aumentan, pero el presupuesto no crece”.

Sobre el Hospital Garrahan, enfatizó que la crisis es reflejo de un problema estructural más amplio, aunque advirtió que decisiones apresuradas a nivel nacional pueden poner en jaque décadas de trabajo en hospitales de alta complejidad. “Gestionar salud requiere responsabilidad y visión sistémica; no alcanza con ajustar salarios o comprar medicamentos. La fragmentación del sistema y la falta de financiamiento exponen al recurso humano y limitan la innovación”.

Fragmentación e ineficiencia: una deuda de gestión

El sarampión reemerge como amenaza ante el descenso de la inmunización en la población

De esta forma, el ministro atribuyó parte de la crisis no sólo al financiamiento, sino a la extrema fragmentación del sistema de salud argentino. “Tenemos un modelo nacional, provincial y municipal que complica la coordinación y multiplica esfuerzos. No es sólo un problema de presupuesto, sino de diseño y gestión”, subrayó.

En la entrevista, explicó también los altos costos en que las nuevas tecnologías generalmente se suman y no reemplazan a las viejas: “Invertir inicialmente puede traer eficiencia, pero la experiencia muestra que rara vez se elimina una práctica anterior, y los gastos se acumulan”.

Falta de vacunación, un problema que excede a los antivacunas

Durante la conversación, Quirós desmontó el mito de que la resistencia actual a las vacunas provenga únicamente de los movimientos antivacunas. “No hay tanta gente que considere que la vacuna es dañina, aunque persisten dudas importantes sobre la vacuna de COVID. En general, hay un fenómeno más amplio, donde las prioridades y el foco de la gente cambiaron. Muchos no rechazan la vacunación, pero simplemente no se ocupan, o dejan pasar el momento”, señaló.

El ministro diferenció claramente entre quienes activamente militan contra la inoculación y el creciente grupo de padres y adultos que dudan o postergan el acto de vacunar, incluso sin un argumento sólido. “Antes tenías personas que indiscutiblemente creían en las vacunas y otras pocas con dudas. Hoy, la sociedad está más fragmentada en el tema, y eso complica aún más los esquemas de prevención”, explicó.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, expuso también que la pandemia dejó “su huella no sólo en la memoria, sino en el tejido social”, con temores y desinformación desde un lugar emocional: “Las verdades indiscutibles se desdibujaron, y el mismo fenómeno ahora admite múltiples interpretaciones”, señaló, y reconoció que fue crucial la diplomacia geopolítica de las vacunas entre distintos bloques internacionales y el uso político de los efectos adversos reales o supuestos.

El sistema de salud argentino enfrenta fragmentación, falta de recursos y pérdida de profesionales (Imagen ilustrativa Infobae)

Consecuencias prácticas y respuestas del ministerio

Quirós recalcó el descenso en los niveles de cobertura de la triple viral, enfocándose en el preocupante avance del sarampión. Subrayó: “Esta enfermedad debe ser considerada con la máxima seriedad. Es la infección viral más contagiosa que conocemos. Basta que un niño enfermo esté en un aula para que el virus permanezca dos horas en el aire”. Aprovechó para explicar que si más del 92% de los niños estuviese vacunado, cualquier persona que traiga el virus de fuera del país no hará que se disemine. “Ahora, si esa cobertura cae, el brote es inevitable”.

El funcionario detalló la estrategia del Ministerio en la Ciudad de Buenos Aires para revertir la tendencia: “Estamos yendo escuela por escuela, pública y privada. Pedimos el carnet de vacunación a todos los padres y, si falta alguna vacuna, ofrecemos jornadas específicas en los establecimientos. En promedio, logramos vacunar a unos 40 chicos cada vez; eso demuestra que muchos no se oponen, sólo necesitan facilidad y recordatorio”.

El diagnóstico de Quirós es contundente: “En la Argentina, la primera dosis de la vacuna contra el sarampión está apenas en un 75%. No estamos en niveles extremos, pero tampoco son suficientes, y la cobertura de la segunda dosis es mucho más baja”. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, los estándares no alcanzan el ideal y alertó sobre el peligro de la importación del virus en eventos masivos y movimientos migratorios por lo que destacó la importancia de mantener la inmunidad de rebaño.

El desafío del dengue y las dudas sobre vacunas “nuevas”

Consultado sobre enfermedades sobre las que hay menor difusión y más confusión, como el caso del dengue, el ministro indicó que la vacunación para ese virus aún no se incluye en el calendario nacional por cuestiones de costo-efectividad e interpretación científica: “No todas las vacunas están recomendadas de manera universal. La del dengue tiene trayectoria corta y, aunque ha habido campañas financiadas en sectores específicos tras los recientes brotes, aún no forma parte de la estrategia general”.

La saturación en guardias hospitalarias se vincula al debilitamiento de la atención primaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quirós destacó además que la supuesta mayor gravedad de la segunda infección por dengue, creencia arraigada durante años, está siendo revisada por estudios más recientes. Subrayó que las campañas de concientización y las decisiones de vacunación requieren rigurosidad científica y política pública clara: “La protección individual y colectiva exige permanente revisión de la evidencia y comunicación transparente”, remarcó.

Saturación en las guardias y el cambio cultural de la medicina

Al abordar la crisis estructural de los hospitales, el ministro de Salud porteño analizó la saturación de las guardias. Señaló que el 70% al 90% de las consultas son por síntomas leves, denominados “código verde”, que deberían resolverse con atención primaria: “La sobrecarga es indicio de fallas en la atención comunitaria. Sin un sistema fuerte de médicos de cabecera y control por barrio, la gente acude a la guardia como respuesta automática, desconociendo la importancia del seguimiento personalizado”.

Relacionó el problema con una “cultura de consumo de salud”, donde el ciudadano ve la atención como un bien inmediato más que como un proceso de acompañamiento y prevención. Para contrarrestarlo, el gobierno porteño apostó por 50 nuevos centros de atención primaria y más de 250 equipos de asistencia familiar, que enfatiza la continuidad del cuidado y la historia clínica electrónica: “Ya no tenemos gestión en papel en el sistema ambulatorio. Apostamos a la integración presencial y mediada por tecnología, hacia sistemas híbridos centrados en el paciente y no en la consulta aislada”.

La expansión de la telemedicina, según Quirós, debe ser complementaria a la asistencia presencial, no un reemplazo: “Se trata de sumar herramientas, no de fragmentar la relación médico-paciente. El cuidado mediado por tecnología permite más eficiencia, pero siempre con el profesional de referencia”.

Los cambios culturales y la desinformación influyen en la caída de las tasas de vacunación (Imagen ilustrativa Infobae)

El mensaje central: vacunarse salva vidas

Al cierre, el ministro fue directo: “Decididamente, hay que vacunarse. En invierno, la vacuna de la gripe es imprescindible. “El calendario nacional es gratuito para niños de seis meses a dos años, mayores en 65 años y personas entre los dos años y los 65 que tengan alguna enfermedad, alguna comorbilidad grave. En el caso de las embarazadas, en cualquier trimestre”.

El ministro de Salud de la Ciudad enfatiza la importancia de mantener el calendario de vacunas

