El humo de los incendios forestales se relaciona con el riesgo de insuficiencia cardíaca

JUEVES, 3 de junio de 2025 (HealthDay News) -- El humo de los incendios forestales podría aumentar el riesgo de una persona de desarrollar insuficiencia cardiaca, sugiere un estudio reciente.

Las personas tenían un riesgo un 1.4 por ciento más alto de insuficiencia cardíaca por cada aumento de 1 microgramo por metro cúbico en su exposición a la contaminación por partículas de los incendios forestales, informan los investigadores en el Journal of the American College of Cardiology.

Puede que no parezca mucho, pero los investigadores dicen que esto se traduce en más de 20,000 casos adicionales de insuficiencia cardiaca cada año entre los adultos mayores de EE. UU.

"Con el tiempo, la contaminación promedio por humo que alguien inhala puede aumentar muy ligeramente, pero ese ligero aumento es muy importante para la salud cardiaca, sobre todo para las poblaciones vulnerables", señaló la investigadora principal, Hua Hao, científica investigadora de la Facultad de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory, en Atlanta.

"Incluso un pequeño riesgo individual se traduce en un gran impacto en la salud pública", añadió Hao en un comunicado de prensa.

Actualmente, los estándares nacionales de calidad del aire limitan la contaminación por partículas a un promedio de 9 microgramos por cada metro cúbico de aire en el transcurso de un año, según la Agencia de Protección Ambiental.

Durante la temporada de incendios forestales de 2020, la contaminación por partículas en Oregón aumentó de un promedio de 7.7 microgramos por metro cúbico a 63.5 microgramos por metro cúbico, encontró un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

En el nuevo estudio, los investigadores dieron seguimiento a la salud cardiaca de unos 22 millones de pacientes de Medicare basándose en su exposición a la contaminación por partículas de los incendios forestales entre 2007 y 2018.

Descubrieron que a medida que los niveles de contaminación del aire por el humo de los incendios forestales aumentaban en un período de dos años, también lo hacía el riesgo de las personas de desarrollar insuficiencia cardíaca.

"También encontramos que la asociación entre el humo (contaminación por partículas) y la insuficiencia cardiaca fue más fuerte en las mujeres, los individuos elegibles para Medicaid y los que vivían en áreas de ingresos más bajos, lo que indica una mayor susceptibilidad", dijo Hao.

La contaminación por partículas involucra pequeños trozos de materia liberados por la combustión que tienen menos de 2,5 micrómetros de diámetro, dice la EPA . En comparación, un cabello humano mide 70 micrómetros.

Todavía no se comprende del todo cómo la exposición a la contaminación por partículas del humo de los incendios forestales aumenta el riesgo de insuficiencia cardiaca, pero estas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso entrar en el torrente sanguíneo, lo que plantea graves riesgos para la salud de las personas expuestas, apuntaron los investigadores.

El estudio también encontró que el humo de los incendios forestales es potencialmente más tóxico que la contaminación por partículas emitidas por los automóviles y las centrales eléctricas. Esas fuentes de contaminación por partículas solo aumentaron el riesgo de insuficiencia cardiaca de las personas en un 0.5 por ciento, muestran los resultados.

"Para finales de siglo, en un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, esperamos que un 74 por ciento del mundo experimente aumentos sustanciales en la duración de la temporada de incendios forestales y en la frecuencia de los eventos de incendios forestales", señaló en un comunicado de prensa Joan Casey, profesora asociada de epidemiología de la Universidad de Washington, en Seattle.

"Este ya es el caso en Estados Unidos, donde los días de humo de los incendios forestales, que antes eran raros, ahora ocurren varias veces al año", añadió Casey, autor de un editorial que acompañó al nuevo estudio, pero que no participó en la investigación.

El estudio "resalta una amenaza creciente y poco apreciada para la salud cardiaca", señaló en un comunicado de prensa el Dr. Harlan Krumholz, editor en jefe de la revista.

"A medida que el humo de los incendios forestales se vuelve más frecuente e intenso, estamos aprendiendo que incluso las exposiciones pequeñas y a largo plazo pueden aumentar el riesgo de insuficiencia cardiaca, especialmente entre los más vulnerables", continuó Krumholz, que no participó en la investigación. "Estos hallazgos elevan la urgencia de proteger a las comunidades a través de la política ambiental y la preparación para la atención médica".

Más información

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ofrece más información sobre la contaminación por partículas.

FUENTE: Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology), comunicado de prensa, 23 de junio de 2025