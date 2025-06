Enfermedad de Parkinson: signos tempranos, factores de riesgo y progresión

Hasta el 60% de las personas con Parkinson desarrollan demencia, complicando el manejo de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el 60% de las personas con enfermedad de Parkinson experimentan demencia, una estadística que revela la complejidad de este trastorno neurológico que va mucho más allá de los temblores característicos. Esta enfermedad afecta la función muscular y motora, interfiere con la movilidad, el habla, el sueño y la memoria, creando desafíos que impactan la vida diaria de quienes la padecen.

Este trastorno neurológico ocurre cuando las células cerebrales responsables del movimiento se dañan o mueren, impide que el cerebro produzca dopamina, un neurotransmisor esencial para la atención y el movimiento. Según un número especial sobre Párkinson de Very Well, los investigadores aún no comprenden completamente por qué esto sucede a algunas personas, aunque teorizan que se debe parcialmente a factores genéticos y externos como la contaminación ambiental y sustancias químicas utilizadas en la agricultura.

Edición especial de Very Well - Parkinson

Síntomas tempranos y progresión de la enfermedad

Los temblores representan uno de los síntomas iniciales más reconocibles del Parkinson, comienzan de forma leve pero progresan con el tiempo hasta incluir rigidez muscular y desafíos de movilidad. Estos temblores pueden afectar dedos, manos, brazos, piernas, mandíbula y cabeza, se manifiestan en un movimiento de balanceo característico en lugar de sacudidas.

Otros signos tempranos incluyen caminar más lento de lo habitual y experimentar estreñimiento. La información publicada por Very Well señala que los síntomas adicionales abarcan problemas de equilibrio, cambios en el sentido del olfato o gusto, dificultad para caminar o moverse, necesidad frecuente de orinar, pérdida de expresiones faciales, pérdida de memoria, desafíos del estado de ánimo o mentales, músculos rígidos, movimientos lentos y problemas del habla y sueño.

Factores de riesgo y demografía afectada

La edad constituye el factor de riesgo principal para la enfermedad de Parkinson, con 60 años como edad promedio de diagnóstico. Hasta el 90% de las personas que la padecen reciben el diagnóstico después de cumplir 50 años. La condición ocurre con mayor frecuencia en hombres que en mujeres.

La genética representa otra preocupación, ya que las personas con familiares que padecen Parkinson tienen un riesgo aumentado. Los factores de riesgo adicionales incluyen exposición a contaminación ambiental, exposición a químicos agrícolas y lesiones en la cabeza.

Proceso de diagnóstico y evaluación médica

Obtener un diagnóstico de Parkinson típicamente comienza con una consulta médica donde un proveedor de atención sanitaria o especialista, como un neurólogo, formula preguntas sobre los síntomas y toma un historial médico personal y familiar. También pueden realizar pruebas para evaluar el movimiento, el habla y otras tareas.

Los neurólogos desempeñan un papel fundamental en la identificación del Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las pruebas por sí solas no pueden diagnosticar esta condición, Very Well detalló que una prueba de imagen llamada DaTscan puede mostrar partes del cerebro para ayudar al proveedor a determinar si los síntomas son causados por la enfermedad de Parkinson o algo más. Cuando las personas experimentan síntomas más temprano, generalmente está relacionado con factores genéticos.

Opciones de tratamiento y manejo

El tratamiento para la enfermedad de Parkinson depende de las necesidades individuales, síntomas y preferencias de cada paciente. Las opciones de tratamiento posibles incluyen medicamentos orales e inyecciones, cambios nutricionales, terapia ocupacional, fisioterapia, ejercicio regular o movimiento diario, terapia del habla y lenguaje, y cirugía como la estimulación cerebral profunda.

La adopción de una dieta saludable y una rutina de ejercicio regular puede ayudar a reducir el riesgo y prevenir la progresión de la enfermedad. Además, el diagnóstico temprano puede facilitar tratamientos para prevenir la progresión de la enfermedad.

Complicaciones y condiciones asociadas

El Parkinson puede llevar a complicaciones y desafíos de salud. La rigidez severa, los temblores o problemas de equilibrio también son capaces de provocar caídas. Las personas con Parkinson, además, pueden experimentar desafíos mentales como psicosis y alucinaciones.

Condiciones adicionales ocurren frecuentemente junto con la enfermedad de Parkinson, incluyen depresión, trastornos del sueño y dificultades cognitivas. Según consta en el documento obtenido por Very Well, casi el 70% de los enfermos de Parkinson también tienen presión arterial alta. Muchas personas, especialmente pacientes mayores, también experimentan depresión, ansiedad o ambas.

La depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño son frecuentes en personas con enfermedad de Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trastornos del sueño están asociados con la enfermedad, como disrupciones del ritmo circadiano, insomnio y cambios en el comportamiento del sueño REM.

Recursos de apoyo y estrategias de afrontamiento

Múltiples recursos están disponibles para personas con Parkinson, y existen diversas formas de afrontar la condición. Las estrategias de apoyo que las personas eligen dependen de su experiencia con la enfermedad. Muchos experimentan estrés que empeora sus síntomas, por lo que las prácticas de manejo del estrés como el ejercicio y la atención plena pueden ayudar a aliviar los síntomas.

Opciones de tratamiento complementario como terapia de masajes, tai chi y yoga pueden ayudar con la movilidad, equilibrio, flexibilidad y estabilidad.

Los cuidadores desempeñan un papel crucial en el monitoreo de la progresión de síntomas, adherencia a medicamentos y proporcionar apoyo práctico y emocional. Es importante que los cuidadores practiquen el autocuidado y busquen ayuda cuando sea necesario.

Diversos recursos ayudan a personas con Parkinson a afrontar la enfermedad desde distintas perspectivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances en opciones de tratamiento para el Parkinson han aumentado la longevidad para las personas con la enfermedad. Quienes la padecen. tienden a vivir tanto o casi tanto como las personas sin la enfermedad.

Sin embargo, según el medio, la condición ejerce presión sobre el cuerpo y la mente, lo que puede contribuir a condiciones coexistentes que llevan a peores resultados de salud. Aunque los síntomas progresan lentamente, buscar atención temprana y regular es fundamental para el manejo efectivo de esta condición neurológica compleja.