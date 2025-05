8 de cada 10 personas con hepatitis C desconoce que la tiene: por qué es clave testearse al menos una vez en la vida

8 de cada 10 personas con hepatitis C ignoran su condición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hepatitis C afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que también revelan que más del 80% de los infectados desconocen su condición. En Argentina, se estima que cerca de 250.000 personas la han contraído sin saberlo.

Este 19 de mayo, en el marco del Día Mundial del Testeo de Hepatitis, se busca generar conciencia sobre la importancia de realizarse pruebas para detectar esta enfermedad silenciosa.

La Asociación Civil Buena Vida, que apoya a personas con enfermedades hepáticas, enfatiza la necesidad de realizar pruebas de detección, especialmente para la hepatitis C, ya que los tratamientos disponibles en el país pueden curar al 98% de los pacientes en pocas semanas.

Los casos reportados de hepatitis C han aumentado en los últimos años, especialmente después de interrupciones en la atención sanitaria debido a la pandemia de COVID-19. El Ministerio de Salud Argentina informó que entre 2021 y 2023 se registró el mayor número de casos confirmados, ya que alcanzaron un máximo de 1.481 casos en 2023. Este aumento se debe tanto a un mayor número de diagnósticos como a un intenso esfuerzo del sistema de salud por identificar y tratar a pacientes previamente diagnosticados.

Argentina registra un aumento de casos de hepatitis C tras la pandemia

Cómo se transmite la hepatitis C

La hepatitis C se transmite principalmente a través del contacto con sangre infectada, en situaciones como el uso compartido de agujas o durante procedimientos médicos sin las medidas de seguridad adecuadas. Aunque se controla el uso de sangre segura en transfusiones desde 1992, existen grupos que estuvieron expuestos antes de esa fecha y tienen un mayor riesgo.

Quiénes deben realizarse el análisis de hepatitis C

Por ese motivo, quienes deben testearse son aquellos que

Recibieron transfusiones o hemoderivados

Debieron someterse a un tratamiento de diálisis

Se realizaron tratamientos odontológicos, cirugías o tatuajes

Usaron drogas inyectables o elementos compartidos para el consumo de drogas

Estuvieron privados de la libertad

El diagnóstico de hepatitis C se realiza mediante un análisis de sangre específico y sencillo. La Asociación Civil Buena Vida destaca que el test es gratuito y está ampliamente disponible en centros de salud del país.

Rubén Cantelmi, presidente de la asociación, resaltó que “el test es una medida sencilla con la que puede evitarse un enorme problema de salud que pone en riesgo la vida”. La estrategia de microeliminación, promovida por la OMS y la Alianza Mundial para la Hepatitis, busca eliminar la hepatitis C concentrándose en poblaciones específicas y de alto riesgo.

En Argentina, existen campañas piloto de testeo en centros de atención primaria, cárceles y otros espacios vulnerables, destinadas a simplificar el proceso de diagnóstico y acelerar el tratamiento. El Ministerio de Salud de la Nación ha observado un incremento en las tasas de hepatitis C en varias regiones del país, con Cuyo como la zona que presenta las tasas más altas.

El test de hepatitis C es gratuito y disponible en centros de salud de Argentina

“El test es simple, gratuito, rápido y está disponible en muchos centros de salud del país. Es un pinchazo mínimamente invasivo en el dedo, como el del control de glucemia, o puede estar incluido en análisis de sangre de rutina. Es una medida sencilla con la que puede evitarse un enorme problema de salud que pone en riesgo la vida”, agregó Cantelmi.

Cuáles son los síntomas de la hepatitis C

La hepatitis C puede presentarse de forma aguda con fiebre, cansancio y dolor abdominal, pero suele evolucionar de manera asintomática hacia una enfermedad crónica que puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado.

A nivel mundial, la OMS busca reducir en un 90% las nuevas infecciones por hepatitis C y en un 65% la mortalidad asociada para 2030. En Argentina, el grupo etario de 40 a 59 años presenta mayores tasas de infección, y el 59% de los casos son masculinos.

Debido a la ausencia de una vacuna para prevenir la infección, la prevención y diagnóstico temprano son esenciales para controlar la propagación de la enfermedad.

Avances en el diagnóstico y tratamiento

Recientemente, se han desarrollado pruebas de detección rápidas que permiten obtener resultados en minutos, facilitando el diagnóstico temprano. En cuanto al tratamiento, se investigan nuevas terapias que, además de curar, podrían prevenir la reinfección, extendiendo la protección en el tiempo.

La hepatitis C se transmite principalmente por contacto con sangre infectada

El marco de la OMS para la eliminación del virus incluye políticas públicas que priorizan la atención en grupos vulnerables. Se ha observado que los hombres presentan mayores tasas de infección que las mujeres, lo que sugiere la necesidad de ajustar las estrategias de prevención basadas en género.

La hepatitis C representa un costo significativo para los sistemas de salud no solo por el tratamiento, sino también por la pérdida de productividad debido a sus complicaciones. La atención oportuna y tratamiento eficaz reflejan ahorros valiosos para las economías nacionales, señala la OMS. Este conjunto de medidas y estudios aporta un marco para avanzar hacia la erradicación de la hepatitis C y sirve a la vez como guía para el cumplimiento de los objetivos de salud global para 2030.