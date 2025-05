El auge de Ozempic y Wegovy sacude el debate sobre el cuerpo y la salud

Los medicamentos GLP-1, como Ozempic y Wegovy, generan controversia al combinar avances médicos con tensiones sociales (Freepik)

En una cultura que durante décadas promovió la aceptación del cuerpo diverso, una nueva ola de intervenciones médicas está desafiando las viejas reglas. Los medicamentos GLP-1 —como Ozempic, Wegovy, Mounjaro o Zepbound— han irrumpido en el debate público no sólo como soluciones clínicas contra la diabetes y la obesidad, sino como catalizadores de una transformación cultural más amplia y, para muchos, contradictoria.

Desde 2022, los rumores sobre el uso de GLP-1 en la industria del entretenimiento se volvieron omnipresentes. En los Globos de Oro de 2025, la comediante Nikki Glaser ironizó: “Bienvenidos a la noche más importante de Ozempic”. Las redes sociales, las alfombras rojas y los programas de televisión amplificaron las especulaciones.

El efecto fue contundente. Sin necesidad de grandes campañas de marketing, empresas como Novo Nordisk —productora de Ozempic y Wegovy— y Eli Lilly —detrás de Mounjaro y Zepbound— se beneficiaron de una publicidad orgánica sin precedentes. Celebridades e influencers compartieron públicamente sus transformaciones, multiplicando la demanda.

Los costos elevados de Ozempic y Wegovy plantean desafíos económicos y limitan su acceso a grupos privilegiados (AP)

Incluso figuras como Kelly Clarkson, Demi Moore, Amy Schumer, Oprah Winfrey o Whoopi Goldberg han hablado abiertamente sobre su experiencia con estos medicamentos, aunque algunas, como Moore, aclararon que sus cambios se debieron a la alimentación o al ejercicio.

El precio de adelgazar

Pero la delgadez inducida por fármacos tiene un precio elevado. Los costos mensuales, por el momento, los convierten en productos de lujo. La cobertura de los seguros es irregular y, en muchos casos, inexistente.

El gasto de Medicaid en estos medicamentos pasó de 577 millones de dólares en 2019 a casi 4.000 millones en 2023. Algunos estados en EE.UU. ya consideran restringir su acceso por razones presupuestarias, según explicó Newsweek.

Debates éticos surgen al asociar la delgadez inducida por fármacos con el escrutinio social y la gordofobia internalizada (Freepik)

Y aunque los beneficios clínicos son evidentes —pérdida de peso sostenida, mejor control de la glucosa, presión arterial más baja y mejoras cardiovasculares—, el acceso desigual ha encendido el debate sobre privilegios, justicia social y salud pública.

Estigma, presión y paradojas

Para muchos usuarios, los beneficios físicos de los GLP-1 vienen acompañados de un nuevo tipo de ansiedad. Influencers que alguna vez defendieron la aceptación del cuerpo ahora enfrentan críticas de sus propias comunidades por haber recurrido a estos tratamientos. Se los acusa de “gordofobia internalizada” o de promover mensajes contradictorios.

Los GLP-1 abren un enfrentamiento entre decisiones individuales y juicios sociales sobre el bienestar y la apariencia física (The New York Times)

La médica Chika Anekwe, especialista en obesidad, señaló que aún persiste una visión cultural que considera la pérdida de peso como una cuestión de fuerza de voluntad, en lugar de reconocer la obesidad como una condición médica compleja. “A nadie lo juzgan por tomar estatinas o insulina, pero bajar de peso con medicamentos sigue siendo mal visto”, explicó.

Robert Klitzman, bioético de la Universidad de Columbia, alertó sobre el riesgo de depositar todas las esperanzas en soluciones farmacológicas. “Sin una transformación estructural —acceso a alimentos saludables, ejercicio, educación y prevención—, solo se están tratando los síntomas”, advirtió.

Una nueva frontera en el debate sobre el cuerpo

En un entorno saturado de expectativas contradictorias, la libertad de elegir cómo habitar el propio cuerpo se vuelve un terreno disputado. Lo que está en juego no es solo la apariencia, sino la posibilidad de tomar decisiones sin quedar atrapados entre la moralización de la delgadez y el escrutinio público constante. En esa tensión, se dibuja el verdadero desafío contemporáneo: redefinir el bienestar más allá del juicio ajeno.

Especialistas alertan sobre abordar la obesidad solo con fármacos, ignorando factores estructurales como la alimentación y la educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el uso de medicamentos como Ozempic o Mounjaro ha abierto un nuevo horizonte en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, la posibilidad de acceder a ellos sigue siendo un privilegio reservado para unos pocos. En un sistema de salud fragmentado y desigual, la libertad de elegir cambiar el propio cuerpo está condicionada por el poder adquisitivo.

El debate no puede reducirse a elecciones individuales cuando las herramientas para ejercerlas no están disponibles para la mayoría. Así, más que una revolución médica, los GLP-1 revelan una vieja verdad: en cuestiones de salud, como en tantas otras, el acceso no es universal, sino un reflejo directo de la desigualdad estructural.