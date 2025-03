El error matutino que mucha gente comete al intentar bajar de peso rápidamente

Abandonar esta práctica podría ser clave para alcanzar metas de salud y bienestar (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un análisis presentado por especialistas en nutrición, omitir el desayuno podría ser uno de los mayores obstáculos para quienes buscan perder peso. Este hábito, que muchas personas adoptan con la intención de reducir calorías, puede tener efectos contraproducentes en el control del apetito, la calidad de la dieta y el equilibrio energético a lo largo del día. Según informó el medio especializado Eating Well, los expertos coinciden en que abandonar esta práctica podría ser clave para alcanzar metas de salud y bienestar.

El impacto de saltarse el desayuno en las decisiones alimenticias del día

Kelly Kaim, nutricionista deportiva principal del Programa de Atletas de Clase Mundial del Ejército, explicó a Eating Well que evitar el desayuno puede llevar a elecciones alimenticias menos saludables durante el resto del día. Esto incluye consumir porciones más grandes y optar por alimentos con alto contenido de azúcar. Lainey Younkin, nutricionista registrada en Boston, explicó al medio especializado que quienes no desayunan suelen experimentar un aumento en el consumo calórico en las comidas posteriores. “¿Alguna vez te has encontrado buscando comida en la cocina al final del día? Nueve de cada diez veces, esto ocurre porque no desayunaste lo suficiente”, afirmó Younkin en un comunicado.

Un estudio publicado en el Cambridge University Press respalda esta afirmación, al señalar que los adultos que se saltan el desayuno tienden a ingerir más calorías en las comidas posteriores y a tener dietas de menor calidad. Aunque el estudio también encontró que estas personas consumían menos calorías en general, los investigadores advirtieron que los datos se basaron en un análisis de solo dos días, lo que limita su capacidad para reflejar hábitos alimenticios a largo plazo.

El riesgo de comer en exceso durante la noche

Al comer demasiado por la noche, las personas tienden a saltarse el desayuno a la mañana siguiente (Freepik)

Otro efecto negativo de omitir el desayuno es la tendencia a consumir la mayor parte de las calorías durante las horas de menor actividad física, como la noche. Según Younkin, un desayuno equilibrado ayuda a mantener la saciedad y la energía durante el día, lo que reduce los antojos nocturnos y facilita mantener un déficit calórico necesario para perder peso.

Por su parte, Kaim explicó que redistribuir las calorías diarias puede marcar una diferencia significativa. “Un desayuno más abundante permite utilizar esa energía durante el día, en lugar de acumular calorías no utilizadas por la noche, que luego pueden almacenarse como grasa”, señaló.

El papel del desayuno en el control del azúcar en sangre

El informe también subrayó que desayunar es esencial para estabilizar los niveles de azúcar en sangre tras el ayuno nocturno. Según Younkin, saltarse esta comida altera el equilibrio glucémico, lo que puede dificultar la pérdida de peso. Un pequeño estudio realizado con hombres jóvenes reveló que, en los días en que no desayunaban, experimentaban picos de azúcar en sangre y niveles elevados de insulina después del almuerzo, lo que aumentaba su sensación de hambre.

Además, investigaciones adicionales han demostrado que evitar el desayuno puede empeorar el control del azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2, lo que resalta la importancia de esta comida para la salud metabólica.

Desayunar es esencial para estabilizar los niveles de azúcar en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias adicionales para facilitar la pérdida de peso

Aunque incorporar el desayuno es un paso importante, los expertos también recomiendan otras estrategias para apoyar la pérdida de peso de manera sostenible. Christy Brissette, nutricionista y presidenta de 80 Twenty Nutrition, sugirió en diálogo con Eating Well planificar las comidas con antelación para evitar decisiones impulsivas que puedan afectar negativamente la dieta. “Dedicar unos minutos por la noche a planificar lo que comerás al día siguiente puede marcar una gran diferencia”, afirmó.

Por otro lado, Younkin destacó la importancia de incluir proteínas en el desayuno, ya que estas contribuyen a la saciedad y ayudan a mantener la masa muscular. Se recomienda consumir entre 20 y 30 gramos de proteína en esta comida, junto con carbohidratos ricos en fibra y grasas saludables. Ejemplos de desayunos equilibrados incluyen huevos con tostadas integrales o yogur griego con frutas y frutos secos.

Asimismo, Brissette enfatizó la necesidad de aumentar el consumo de verduras, sugiriendo que estas ocupan la mitad del plato en cada comida. Las verduras son bajas en calorías y ricas en fibra, agua, vitaminas y minerales, lo que las convierte en una clave aliado para mantener un déficit calórico sin sentir hambre.

La importancia de la flexibilidad en la dieta

Finalmente, los especialistas señalaron que la clave para el éxito a largo plazo en la pérdida de peso radica en adoptar un enfoque flexible y sostenible. Amy S. Margulies, nutricionista registrada en Filadelfia, explicó que no existe un plan único que funcione para todos, ya que cada persona tiene necesidades y preferencias diferentes. “Si sientes que estás a dieta en lugar de seguir un plan de alimentación que puedas mantener, es probable que recuperes el peso perdido”, advirtió.

En este sentido, Younkin recomendó adoptar un enfoque equilibrado, en el que el 80% de las comidas sean saludables y el 20% restante incluya alimentos que se disfruten sin culpa. “Si no puedes mantener un cambio para siempre, tampoco mantendrás los resultados”, concluyó.

Según los expertos consultados, incorporar un desayuno equilibrado no solo mejora la calidad de la dieta, sino que también puede ayudar a reducir los antojos, estabilizar el azúcar en sangre y evitar el consumo excesivo de calorías por la noche. Aunque cada persona debe encontrar un enfoque que se adapte a sus necesidades, abandonar el hábito de saltarse el desayuno podría ser un paso crucial hacia una pérdida de peso exitosa y sostenible.