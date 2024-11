El dolor articular crónico más la depresión pueden afectar al cerebro

JUEVES, 21 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Tener articulaciones doloridas y adoloridas no es solo un problema físico: junto con la depresión, también podría degradar la función cerebral de una persona mayor con el tiempo.

Esa es la conclusión de un estudio de casi 5.000 británicos mayores seguidos durante 12 años. Las personas que tenían dolor articular crónico y depresión tendían a tener un peor rendimiento en las pruebas cognitivas, especialmente en las pruebas centradas en las habilidades de memoria.

"Tanto el dolor como los síntomas de la depresión actúan sobre áreas del cerebro [principalmente el hipocampo] asociadas con el procesamiento cognitivo", explicó la investigadora brasileña de gerontología y autora principal del estudio, Patrícia Silva Tofani, de la Universidad Federal de Sergipe.

Ella tiene una teoría sobre cómo el dolor en las articulaciones y la depresión podrían representar un doble golpe para la salud del cerebro.

"Hay una superposición de información, lo que hace que el cerebro se 'congestione' y tenga que delegar algunas funciones para procesar la respuesta al dolor y los síntomas de la depresión", comentó en un comunicado de prensa de la universidad. "Esto interferiría con la formación de la memoria y el rendimiento cognitivo global. En el estudio, vimos que, a lo largo de los años, esta sobrecarga conduce a un deterioro cognitivo más rápido".

Los hallazgos se publicaron en una edición reciente de la revista Aging & Mental Health.

El estudio se basó en datos del Estudio Longitudinal Inglés del Envejecimiento, y analizó los datos de 4.718 británicos de 50 años o más cuya salud fue monitoreada durante una docena de años. Entre otras cosas, se les preguntó sobre sus niveles de cualquier tipo de dolor articular (por ejemplo, de rodilla o cadera) y cualquier nivel de depresión.

El grupo de Tofani también rastreó los niveles de deterioro cognitivo y de la memoria durante el periodo del estudio. Analizaron seis "dominios" cognitivos: la función ejecutiva (tomar decisiones, planificar y llevar a cabo acciones), el lenguaje, la atención, la memoria, la percepción motora (movimiento en respuesta a estímulos sensoriales) y la cognición social (la capacidad de comprender las propias emociones y las de otras personas, y de interpretar el comportamiento de los demás).

Su equipo encontró que las personas que tenían una combinación de dolor articular crónico y depresión mostraron un declive significativamente más rápido en la memoria y la cognición global en comparación con las personas que solo tenían dolor en las articulaciones o solo estaban deprimidas.

"No esperábamos que solo el primer grupo [dolor + depresión] mostrara un deterioro de la memoria más rápido", añadió el coautor del estudio, Tiago da Silva Alexandre, profesor de gerontología de la universidad. "Seguir la evolución de este tema durante 12 años nos ha permitido ver que el problema radica en la combinación de las dos condiciones".

Curiosamente, las personas con dolor articular más depresión no mostraron un declive más rápido en su función ejecutiva, según el estudio.

"Esto es importante, porque la memoria y la función ejecutiva son los dos dominios más importantes para la autonomía, en otras palabras, para que las personas mayores vivan solas, por ejemplo", anotó Tofani.

Los hallazgos resaltan que tratar tanto la artritis como la depresión, dos afecciones comunes entre los ancianos, podría ser crucial para mantenerlos independientes y cognitivamente sanos.

"Es relativamente común que las personas atribuyan erróneamente los síntomas de depresión y dolor como factores normales del envejecimiento. Y no lo son", dijo Alexandre. "Esta creencia lleva a los profesionales que no son especialistas en gerontología y geriatría a minimizar las quejas de las personas mayores en atención primaria y a no diagnosticar y tratar las enfermedades modificables. Pero en nuestro estudio, demostramos que cuando esto no se valora en la consulta, no solo daña el estado de ánimo y la movilidad [en el caso del dolor], sino también los problemas cognitivos del individuo".

Más información

Obtén más información sobre los tratamientos para el dolor de la artritis en la Arthritis Foundation.

FUENTE: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, comunicado de prensa, 13 de noviembre de 2024