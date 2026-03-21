Salud

Por qué los isquiotibiales rígidos afectan el día a día y qué papel juegan los estiramientos diarios

Realizar este tipo de ejercicios permite mantener la elasticidad muscular y reducir el riesgo de dolor lumbar, facilitando las actividades cotidianas y el bienestar general

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Realizar estiramientos apropiados de isquiotibiales
Realizar estiramientos apropiados de isquiotibiales ayuda a prevenir lesiones musculares y reduce el dolor lumbar, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar mucho tiempo sentado puede volver los isquiotibiales uno de los grupos musculares más rígidos, con efectos que superan la simple incomodidad. Según Marissa Cummo, fisioterapeuta y subdirectora de fisioterapia en NYC Health + Hospitals Bellevue, la pérdida de flexibilidad en estos músculos afecta directamente la salud de la espalda y limita el movimiento.

Para evitar dicho problema, realizar estiramientos apropiados ayuda a prevenir y existen ejercicios eficaces para mantener la flexibilidad, como han destacado especialistas entrevistados por Popular Science.

Los mejores estiramientos de isquiotibiales incluyen posiciones de pie, sentado y en el suelo que, realizados diariamente, contribuyen a la flexibilidad muscular, ayudan a prevenir lesiones y reducen el riesgo de dolor de espalda. Estas prácticas permiten movimientos más naturales y seguros, facilitando la vida cotidiana y el bienestar general.

Durante la jornada laboral, los isquiotibiales —músculos situados en la parte posterior del muslo responsables de doblar la rodilla y extender la cadera— permanecen acortados por la posición sentada, según declaró Cummo a Popular Science. Esta postura mantenida provoca que los músculos se acostumbren a una longitud menor y pierdan movilidad.

La pérdida de flexibilidad en
La pérdida de flexibilidad en los isquiotibiales perjudica la salud de la espalda y limita el rango de movimiento diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sedentarismo es la causa principal de esta rigidez, pues la falta de uso mantiene los tejidos blandos encogidos y dificulta su extensión. Dedicar horas a la inactividad puede fijar un estado de acortamiento muscular, lo que limita el rango de movimiento. Esto complica los intentos posteriores de estirar la musculatura.

Causas principales de la rigidez muscular

Aunque la vida sedentaria es el factor más común, no es el único que compromete la flexibilidad de los isquiotibiales. El uso excesivo, como en deportistas o personas con rutinas físicas muy intensas, puede generar una contracción defensiva.

La propia Cummo explicó a Popular Science que, aunque la actividad física es fundamental, “si te excedes, los músculos pueden tensarse por sobreuso”. La sobrecarga constante puede originar adherencias y tejido cicatricial, aumentando la rigidez.

Las lesiones, como distensiones musculares, también restringen el movimiento. Los corredores, por ejemplo, son propensos a sufrir este flagelo, sobre todo si ya tienen los isquiotibiales rígidos y omiten un calentamiento previo.

“Si tienes isquiotibiales rígidos desde el principio y no calientas, puedes sufrir una distensión”, advirtió la fisioterapeuta.

La ausencia de calentamiento previo
La ausencia de calentamiento previo eleva el riesgo de sufrir lesiones en los isquiotibiales durante la práctica deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, los desequilibrios musculares juegan un papel importante. Si los glúteos son débiles, los isquiotibiales asumen más trabajo y pueden sobrecargarse o presentar molestias.

Los músculos antagonistas, como los cuadríceps, también influyen en este equilibrio: “Necesitas equilibrio entre isquiotibiales y cuádriceps para preservar fuerza y flexibilidad”, indicó Cummo a Popular Science.

Consecuencias de la rigidez en los isquiotibiales

Ignorar la rigidez de estos músculos puede acarrear problemas que van más allá del malestar local.

Uno de los principales efectos es el dolor lumbar, ya que los isquiotibiales tensos pueden modificar la alineación de la pelvis y aumentar la presión sobre la zona baja de la espalda. Cummo precisó que “cuando las personas empiezan a sufrir dolor de espalda, piensan que hay un problema en la espalda, pero muchas veces son los isquiotibiales rígidos”.

Los isquiotibiales rígidos pueden causar
Los isquiotibiales rígidos pueden causar dolor lumbar al alterar la alineación de la pelvis y la columna vertebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta rigidez afecta el movimiento natural de la pelvis y repercute en la columna y los músculos lumbares. También se restringe notablemente la movilidad. Doblar la rodilla o extender la cadera resulta más difícil y entorpece tareas cotidianas como caminar o subir escalones.

Según la fisioterapeuta, “la gente no piensa en caminar, en cómo se necesita movimiento en la cadera y las rodillas; si tienes isquiotibiales rígidos, acciones como caminar o subir escalones serán más difíciles”.

Otro riesgo es que, al no responder bien los isquiotibiales, el cuerpo compense con otras zonas, lo que puede provocar molestias o lesiones adicionales. Por ejemplo, recurrir a la zona lumbar para suplir movimientos deficitarios puede desencadenar distensiones o daños en esa región.

Beneficios de los estiramientos musculares

Incorporar estiramientos para los isquiotibiales en la rutina diaria ofrece ventajas que inciden directamente en la prevención de lesiones y la calidad de vida. La práctica habitual de estos ejercicios favorece el alargamiento y la elasticidad muscular. Esta mayor flexibilidad reduce la tensión en la pelvis y las vértebras, disminuyendo el riesgo de dolor lumbar.

Además, unos isquiotibiales flexibles permiten que otros grupos musculares no tengan que compensar, lo que reduce la frecuencia de lesiones por sobreesfuerzo. Aumentar la funcionalidad de estos músculos mejora el desempeño tanto en actividades deportivas como en la vida diaria, facilitando gestos como agacharse o caminar de forma segura. La experta recomienda centrarse en la técnica y la regularidad.

Los estiramientos de isquiotibiales en
Los estiramientos de isquiotibiales en la rutina diaria ayudan a prevenir lesiones musculares y mejoran la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugiere priorizar la respiración durante los estiramientos, evitar los excesos y nunca forzar el rango articular. Así, el estiramiento aporta beneficios sin riesgo de lesiones ni movimientos bruscos.

7 ejercicios para flexibilizar los isquiotibiales

A continuación se describen los 7 estiramientos recomendados por la fisioterapeuta, junto con indicaciones de seguridad y técnica.

1. Estiramiento de isquiotibiales en el suelo, pierna a pierna

Tumbado boca arriba, con los pies apoyados, pasa una toalla o banda por la mitad del pie derecho. Sin levantar la espalda, extiende la pierna derecha hacia arriba hasta sentir tensión y sujeta la toalla con ambas manos. Mantén entre 15 y 30 segundos y repite con la otra pierna.

2. Flexión sentado hacia adelante

Sentado en el suelo, estira ambas piernas y endereza la espalda. Inclina el torso hacia adelante alcanzando los pies sin forzar. Mantén el estiramiento durante 15 a 30 segundos, respirando profundamente. Para simplificar, dobla una pierna y apoya el talón en el muslo opuesto.

3. Estiramiento de isquiotibiales de rodillas

Alternar de pierna es fundamental
Alternar de pierna es fundamental para lograr un estiramiento equilibrado y evitar desequilibrios musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arrodíllate y extiende la pierna derecha al frente, con el talón en el suelo y los dedos hacia arriba. Inclina el tronco hacia adelante y lleva las manos a la pierna estirada hasta sentir el estiramiento. Sostén de 15 a 30 segundos y alterna de pierna.

4. Postura del perro boca abajo

Apóyate con las manos bajo los hombros y rodillas bajo las caderas. Empuja las palmas al suelo, eleva las caderas hacia arriba y baja los talones. Mantén la posición entre 15 y 30 segundos antes de volver al inicio.

5. Flexión de pie hacia adelante

El estiramiento de cadera de
El estiramiento de cadera de pie ayuda a mejorar la flexibilidad de la parte posterior del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De pie y con las piernas rectas, dobla la cadera hacia atrás y desciende el torso y las manos hacia los pies sin arquear la espalda. Mantén el estiramiento entre 15 y 30 segundos antes de incorporarte.

6. Estiramiento de isquiotibiales de pie, pierna a pierna

De pie, separa los pies a la altura de las caderas y adelanta la pierna derecha con el talón en el suelo y los dedos hacia arriba. Ligeramente dobla la rodilla izquierda, inclina el torso hacia la pierna extendida y desliza las manos sin encorvar la espalda. Mantén de 15 a 30 segundos en cada lado.

7. Estiramiento sentado en silla

Sentado, apoya la pierna derecha sobre otra silla o superficie a la misma altura, con la espalda recta. Inclina el cuerpo hacia la pierna extendida y alcanza el pie; si no llegas, usa una toalla para ayudarte. Mantén el estiramiento durante 15 a 30 segundos y cambia de lado.

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