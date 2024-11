Conducir somnoliento: no se toma tan en serio como conducir ebrio, pero también puede cobrar la vida

MIÉRCOLES, 6 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Las personas son más propensas a conducir somnolientas que a conducir ebrias, aunque ambas cosas aumentan el riesgo de un accidente letal, muestra una encuesta reciente.

Alrededor de 4 de cada 10 adultos dicen que buscarán un transporte alternativo cuando no hayan dormido lo suficiente, según la encuesta de la Fundación Nacional del Sueño (NSF por sus siglas en inglés).

En comparación, casi 7 de cada 10 adultos dicen que no conducirán después de tomar unas copas.

Conducir somnoliento es una amenaza significativa para la seguridad vial, al igual que puede ser conducir ebrio, drogado o distraído, según la NSF.

"Los datos de la NSF muestran consistentemente que los estadounidenses no creen que conducir somnoliento sea tan peligroso como otras formas de conducción bajo los efectos del alcohol, como conducir ebrio", dijo Joseph Dzierzewski, vicepresidente senior de investigación y asuntos científicos de la NSF.

"Queremos que el público sepa que dormir solo tres o cuatro horas antes de conducir es como tomar unas copas, y alentamos a todos a tener un plan de respaldo para cuando no estén lo suficientemente alerta para conducir de manera segura, como elegir opciones de viajes compartidos o taxis, o llamar a amigos y familiares para ayudarlo a usted y a los demás a mantenerse seguros. ", dijo Dzierzewski en un comunicado de prensa de la NSF.

La Semana de Prevención de la Conducción Somnolienta se lleva a cabo del 3 al 9 de noviembre, y la nueva encuesta de la NSF se realizó como parte de esa observancia.

Conducir somnoliento es responsable de 1 de cada 5 accidentes automovilísticos mortales, y 1 de cada 10 accidentes que resultan en hospitalización, según la Fundación AAA para la Seguridad del Tráfico.

La encuesta de la NSF también encontró que:

Solo la mitad de los adultos son propensos a retrasar o cambiar de planes para evitar conducir somnolientos, en comparación con más de 8 de cada 10 después de tomar unas copas

Solo el 50% es probable que evite conducir cuando no ha dormido lo suficiente, en comparación con casi el 90% que ha tomado algunas copas

Más personas han instado a otra persona a no conducir debido a la bebida que por estar demasiado cansada

"Estar despierto y alerta en el asiento del conductor es tan importante como no estar bajo los efectos del alcohol, así que no dude en cambiar sus planes cuando no debe conducir", dijo el CEO de NSF, John Lopos.

Para evitar conducir somnoliento, la NSF recomienda que las personas:

Duerme de siete a nueve horas

Planifica viajes largos con un acompañante que pueda ayudar al conductor a mantenerse alerta y tomar el volante cuando sea necesario

Programa paradas regulares cada 100 millas o dos horas

Presta atención a los avisos, como parpadear con frecuencia, bostezar o tener dificultades con el control de carril y velocidad

FUENTE: Fundación Nacional del Sueño, comunicado de prensa, 31 de octubre de 2024