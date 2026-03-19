El principal acusado por el doble femicidio en Chaco se negó a declarar y la Fiscalía espera pericias clave

El acusado fue detenido cerca de las 20:00 horas a unos kilómetros de la escena del crimen (Facebook: DiarioYa)

Luego del macabro doble femicidio en Chaco que tuvo como víctimas a Juliana Frías y a su hija de 17 años, la Fiscalía confirmó que el principal acusado fue citado a declarar. Tras haber sido imputado por homicidio agravado y abuso sexual agravado, D. O. se abstuvo de responder las preguntas de la Fiscalía. A partir de esto, informaron que esperan los resultados de pericias claves para sustentar la acusación.

Durante una audiencia pactada para este miércoles, el detenido fue citado a indagatoria por el fiscal César Collado. Después de que se negara a brindar detalles sobre los crímenes, ordenaron que fuera trasladado hacia el Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según explicaron las autoridades, la medida se adoptó con la intención de evitar que el sospechoso pudiera atentar contra su propia vida o, incluso, escaparse. En el expediente, quedó registrado que había intentado huir de Quitilipi, tras haber asesinado a las víctimas en su propia casa.

Pese a esto, el fiscal informó que ya se había ordenado el peritaje de múltiples teléfonos celulares que se cree que podrían contener datos relevantes para el caso. De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, en la lista estarían los dispositivos de las víctimas, el acusado y otros que serían considerados relevantes.

El momento en el que el acusado fue detenido (Facebook: Hugo Matkovich)

“Todo esto va a ser útil y pertinente para el descubrimiento de la verdad”, aseguró el investigador, tras recordar que todavía no se tuvo acceso a los informes finales de las autopsias. Hasta el momento, solo se confirmó que las víctimas fueron asesinadas con un hacha, sumado a que la menor fue víctima de abuso sexual.

Según los detalles difundidos por el Procurador General, Jorge Canteros, “el sujeto ingresó de forma subrepticia al domicilio y atacó a la mujer de 37 años con el canto de un hacha, provocándole la muerte de manera inmediata”. Ya con el camino despejado, se dirigió a asesinar a la adolescente.

“Los peritajes indicaron que la menor sufrió abusos tanto vaginales como anales, presuntamente realizados con un objeto romo o elemento mecánico cuya naturaleza exacta aún está bajo análisis pericial”, indicó durante un diálogo con Diario Norte.

Al respecto, el fiscal Collado anticipó que no descartan la posibilidad de que la imputación fuera ajustada a futuro. Por esto, la imputación contra D. O. seguirá imputado por los delitos de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por mediar violencia de género contra Frías. En el caso de los delitos contra la menor, estos fueron calificados como homicidio agravado por el odio de género y abuso sexual agravado con acceso carnal.

La zona donde se encontraba la casa de las víctimas (Gentileza: Diario Norte)

Mientras tanto, el representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que el foco está en consolidar un “plexo probatorio sólido”, que les permita elevar la causa a juicio. Asimismo, indicó que el acusado debería responder ante un jurado popular, debido a la gravedad de los hechos endilgados.

Por otro lado, confirmó que los otros hijos de Frías, tres menores de 3, 7 y 10 años, quedaron bajo el cuidado de los familiares. Asimismo, indicó que hay intervención de organismos provinciales y áreas de protección a la niñez avocadas a su cuidado y acompañamiento psicológico.

El caso

Los detalles de los estremecedores crímenes se dieron a conocer el martes 10 de marzo, cuando las dos mujeres fueron encontradas muertas con signos de extrema violencia, en su vivienda ubicada en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari, en Quitilipi. El hallazgo se produjo cerca de las 17:00 horas, pero se cree que fueron asesinadas durante la madrugada.

La búsqueda del sospechoso, identificado únicamente como D. O., se extendió hasta una zona cercana a las rutas 4 y 16, donde los agentes especializados lograron detenerlo a pocos kilómetros del domicilio de las víctimas. Aparentemente, el hombre había emprendido su huida, pero todavía se encontraba dentro de la misma localidad.

Durante la captura, el acusado intentó amenazar con arrojarse a las vías del tren, pero esta acción fue impedida por el personal policial. Posteriormente, fue trasladado para los trámites de identificación, revisión médica y verificación de antecedentes. La investigación quedó a cargo del fiscal César Luis Collado de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1.

El procedimiento policial incluyó el secuestro del teléfono celular del principal sospechoso, que fue considerado como un elemento clave para la investigación. No obstante, el aparato todavía está a la espera de ser sometido a pericias en busca de información relevante para el esclarecimiento del caso.