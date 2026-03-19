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Guía práctica del sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026: clasificados, bombos, formato y todo lo que hay que saber

Los grupos de los máximos torneos continentales quedarán definidos este jueves en Paraguay. Los detalles

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Los trofeos de la Libertadores
Los trofeos de la Libertadores y la Sudamericana: los equipos quieren lograr "la gloria eterna" (EFE/ Nathalia Aguilar)

Este jueves 19 de marzo desde las 20, en la sede central de Conmebol en Luque, Asunción, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026.

La semana pasada, la Copa Libertadores definió en su fase previa los cuatro cupos que quedaban disponibles. Deportes Tolima aseguró su lugar al vencer por 2-0 a O’Higgins y revertir la serie previa, desplazando al conjunto chileno de la competición. Además, Sporting Cristal había conseguido avanzar desde los doce pasos a pesar de caer ante Carabobo en Lima, situación que forzó la definición hasta los penales y permitió al club peruano sumarse a los clasificados. Barcelona de Ecuador dio el golpe al eliminar a Botafogo en Brasil e inscribirse en el Bombo 4 del sorteo. La última plaza se resolvió con el triunfo de Independiente Medellín ante Juventud de Las Piedras en Colombia.

La edición 2026 será particular por la cantidad de ausencias de equipos que fueron habituales animadores en los últimos años y a nivel histórico: River Plate, Racing Club, San Pablo, Atletico Mineiro, Botafogo, Santos, Olimpia, Millonarios y Gremio no participarán de la Libertadores.

Luego de dos años, Boca
Luego de dos años, Boca Juniors volverá a jugar la Copa Libertadores (Foto: FOTOBAIRES)

Los bombos de la Copa Libertadores 2026:

El Bombo 1 está conformado por Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, LDU Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

El Bombo 2 incluye a Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.

El Bombo 3 presentará a Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.

En el Bombo 4 se ubican, Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Cabe recordar que los equipos de la instancia previa que no consiguieron su boleto a la Copa Libertadores pasaron a ser cabezas de serie al Bombo 4 de la Copa Sudamericana.

Luego de doce años, River
Luego de doce años, River Plate jugará nuevamente la Copa Sudamericana (Foto: FOTOBAIRES)

Los bombos de la Copa Sudamericana 2026:

En el Bombo 1 figuran: River Plate, Racing de Avellaneda, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Olimpia y Santos.

El Bombo 2 agrupa a Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas FC, Vasco da Gama, Tigre y Cienciano.

El Bombo 3 lista a Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River y Macará.

Por último, el Bombo 4 tiene a los perdedores de la última instancia previa de la Libertadores: Botafogo, Juventud de Las Piedras, O’Higgins, Carabobo, además de Recoleta FC, Alianza Atlético, Deportivo Riestra y Barracas Central.

El sorteo de la fase
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Brasil, Argentina y Uruguay encabezan la representación en ambos certámenes continentales. Cabe recordar que en la Copa Libertadores no pueden cruzarse en la fase de grupos dos equipos del mismo país, salvo que uno haya accedido desde las instancias de clasificación. Esta restricción define los posibles emparejamientos durante el sorteo inicial.

En cuanto a la Libertadores, los equipos ubicados en primer y segundo lugar de cada grupo se clasificarán a los octavos de final. Los ocho equipos ubicados en la tercera posición en sus respectivos grupos se clasificarán a la Fase de Playoffs de la Sudamericana 2026.

En cuanto al segundo certamen continental, el ganador de cada zona avanzará directamente para la fase de octavos de final. El segundo colocado de cada grupo se clasificará para los Playoffs.

La fase de grupos tendrá lugar entre el 7 de abril y el 28 de mayo. Tras ese periodo, la competición entrará en pausa debido al Mundial 2026. El reinicio está previsto para el 11 de agosto con el inicio de los octavos de final.

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