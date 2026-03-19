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Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron en Gran Hermano: show, fiesta y una indirecta a Emilia Mernes y Tini Stoessel

El dúo argentino irrumpió en el reality, bailó con los participantes y envió un fuerte mensaje en línea con su nuevo estilo de vida

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El dúo argentino impactó al entrar al reality y sorprender a los jugadores

Tras el llamativo beneficio que recibió Manuel “Manu” Ibero como líder de Gran Hermano, este miércoles, solo 12 participantes del reality se preparaban para nominar. Las estrategias, las traiciones y los secretos estaban a punto de cambiar la dinámica del juego. Sin embargo, en medio de ese conflicto, los competidores vivieron una noche de diversión cuando Ca7riel y Paco Amoroso irrumpieron en el programa.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro envió a todos los jugadores a la arena para hacer yoga. Segundos después, del otro lado de la casa, Ca7riel y Paco ingresaron al lugar. “Sorpresa, paz. Hay olor a vicha acá adentro. Pastito de verdad. ¿Está calentita la pile? Cuelgan la ropa, muy bien”, comenzó diciendo Ca7riel en el jardín.

Una vez que ingresaron al living, el guitarrista comentó: Que lindo lugar, pero qué decorado que está. Estas son las habitaciones, ¿a ver si tienen olor a pata?. En el de las chicas hay un poquito. El de los nenes...un patín. Están encerrados acá, se están volviendo locos. ¿Quién se lleva el trofeo?“. Luego, el dúo se dirigió al confesionario. Al sentarse en el sillón juntos, Ca7riel expresó: “Siempre quise hacer esto, Quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado, con todas las cosas que están pasando en el mundo, basta. Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no. Basta chicas, me tienen cansado, unas pesadas”.

Así las cosas, los jóvenes, que lucían remeras y pantalones blancos, con detalles grises, recorrieron el lugar hasta llegar a la arena. Allí, los participantes esperaban sentados, con los ojos tapados. Al ingresar al espacio, la voz de Gran Hermano dijo: “Un tiempo de placer, un tiempo de libertad. Señores y señoras, les quiero presentar a Ca7riel y Paco Amoroso”.

El dúo argentino tuvo una participación especial en el reality

Acto seguido, la fiesta comenzó y los competidores abrazaron a los músicos y comenzaron a saltar. “Vamos a presentar música que nunca nadie escuchó y querías compartir con ustedes. Este es un momento para que se miren a los ojos, para que conecten, sé que están jugando y están luchando entre ustedes, pero es un momento para que todos nos agarremos, nos miremos y la pasemos bien”, afirmó Paco.

En línea con las palabras de su amigo, Ca7riel lanzó: “Sé que todos ustedes tal vez se odien, pero necesito que se miren a los ojos. Este es un momento para liberar su espíritu”. Luego, los competidores bailaron en ronda en el centro de la arena. Después de un momento de fiesta y diversión, los cantantes abandonaron el lugar.

Sin embargo, lejos de cerrar la noche a pura alegría, Gran Hermano irrumpió en la casa para anunciar una tajante decisión. Desde el estudio, del Moro comentó: “Qué copado estuvo esto, pero esto...hay sanción”.

CA7RIEL y Paco Amoroso cuentan
CA7RIEL y Paco Amoroso cuentan las horas para el lanzamiento de su nuevo álbum: FREE SPIRITS

Fue entonces cuando la voz del reality afirmó: “En esta casa, pasan cosas buenas y de las otras. Como todos saben, el voto en esta casa es secreto. E individual, al menos hasta que yo disponga lo contrario. No pueden hacer explicito, inducir o acordar sus votos. Repito, se trata de un acto personal, el reglamento es muy específico. El complot está prohibido. Para quienes tienen dudas entiendan por complot a todo pacto entre dos o más personas para votar en contra de uno o más compañeros”.

Luego, la autoridad agregó: “Durante las primeras semanas he visto algunas situaciones al límite del reglamento. Por ser los primeros días he decidido no penalizar dichas situaciones. Pero lo que he visto en estas últimas horas no respeta el espíritu de este juego. Y mucho menos de esta casa. Todos los votos serán anulados. Es decir, queda sin efecto todas las nominaciones. Por lo tanto, todos los participantes vuelven a tener cero votos. Como ejemplo les comunico lo siguiente. Todos los participantes, a partir de este momento, están nominados. Todos sin excepción, vos también Manuel, perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”.

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