Presión arterial y jengibre: cómo impacta en la salud cardiovascular

El mecanismo de acción del jengibre incluye el bloqueo de canales de calcio en las células vasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por una presión sanguínea alta y sostenida en las arterias, y uno de los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes en el mundo. Frente a este desafío de salud pública, crece el interés por estrategias naturales para el control de la presión arterial. Entre ellas, el jengibre se destaca por sus posibles beneficios cardiovasculares, respaldados por estudios recientes.

Diversas investigaciones exploraron la relación entre el consumo de jengibre y la regulación de la presión arterial. Un metaanálisis publicado en la revista Phytotherapy Researchy y experimentos avalados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) sugieren que el jengibre puede contribuir a reducir tanto la presión sistólica como la diastólica, especialmente en adultos jóvenes y cuando se consume en dosis elevadas durante periodos breves.

¿Qué es la presión arterial y por qué es un indicador clave para la salud cardiovascular?

La hipertensión es una enfermedad prevenible que afecta a millones de personas en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias y se expresa en milímetros de mercurio (mmHg).

Los valores normales, según la Organización Mundial de la Salud, son inferiores a 130 mmHg para la presión sistólica y a 80 mmHg para la diastólica. Cuando estas cifras se superan de manera sostenida, se diagnostica hipertensión.

El aumento crónico de la presión arterial puede causar endurecimiento de las arterias, reducción del flujo sanguíneo y del oxígeno al corazón, lo que eleva el riesgo de accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca y daño renal.

¿Cuáles son los compuestos activos del jengibre y cómo actúan en el organismo?

El jengibre contiene compuestos activos como el gingerol y el shogaol (Freepik)

El jengibre (Zingiber officinale Roscoe) contiene compuestos bioactivos como el gingerol y el shogaol, responsables de sus propiedades medicinales.

Estudios experimentales del NIH demostraron que los extractos de jengibre ejercen una acción vasodilatadora y cardiodepresora mediante el bloqueo de los canales de calcio dependientes de voltaje.

Este mecanismo es similar al de ciertos fármacos utilizados en el tratamiento de la hipertensión, ya que limita la entrada de calcio en las células del músculo vascular y cardíaco, favoreciendo la relajación de las arterias y la disminución de la presión.

¿Qué dice la evidencia científica sobre el jengibre y la presión arterial?

Estudios sugieren que el jengibre puede reducir la presión sistólica y diastólica (Infobae / Difusión)

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en PubMed analizó seis ensayos clínicos aleatorizados con un total de 345 participantes.

Los resultados indicaron que la suplementación diaria de jengibre puede reducir la presión sistólica en -6,36 mmHg y la diastólica en -2,12 mmHg, especialmente en personas menores de 50 años, con dosis iguales o superiores a 3 gramos y durante períodos de hasta ocho semanas.

Otras investigaciones, como la publicada en Phytotherapy Research, refuerzan este hallazgo y mencionan el potencial preventivo del jengibre frente a enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, los autores de estos trabajos coinciden en que se requieren más estudios en humanos para confirmar estos beneficios y establecer recomendaciones definitivas.

¿Cómo se debe consumir el jengibre para obtener sus posibles beneficios?

Las infusiones, polvos y preparaciones frescas son formas habituales de consumir jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre puede incorporarse a la dieta de diversas maneras: fresco, rallado o en polvo en comidas, infusiones, aceites y productos de repostería.

Las dosis estudiadas en ensayos clínicos oscilan entre 3 y 5 gramos diarios.

Es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de iniciar una suplementación regular, especialmente en personas diagnosticadas con hipertensión o que reciben tratamiento farmacológico.

Una opción sencilla consiste en preparar una infusión con una cucharada de jengibre fresco picado en una taza de agua hirviendo, dejándola reposar unos minutos antes de colar y beber. También puede agregarse a platos principales, batidos o postres.

¿Cuáles son los riesgos y contraindicaciones del jengibre en personas con hipertensión?

Las personas que toman anticoagulantes deben consultar antes de consumir jengibre (Pexels)

Si bien el jengibre es considerado seguro en cantidades habituales, puede potenciar el efecto de medicamentos antihipertensivos y causar una caída excesiva de la presión arterial.

Esto puede derivar en desmayos, fatiga, mareos, náuseas o visión borrosa. Además, el jengibre puede interactuar con anticoagulantes, inmunosupresores y medicamentos para la diabetes.

Los expertos desaconsejan combinar jengibre con otras hierbas o suplementos que influyen en la presión arterial, como ajo, ginkgo biloba o ginseng.

En todos los casos, la supervisión médica es imprescindible antes de incorporar el jengibre como complemento terapéutico.

¿Qué otros beneficios y precauciones se asocian al jengibre?

El jengibre también se utiliza para aliviar cólicos menstruales, reducir el dolor articular, mejorar la digestión y fortalecer las defensas frente a infecciones respiratorias y digestivas (Freepik)

Más allá de su impacto sobre la salud cardiovascular, el jengibre se utiliza para tratar cólicos menstruales, dolor articular, molestias digestivas, infecciones y resfriados. Sin embargo, la fitoterapia puede provocar interacciones con medicamentos recetados y otros suplementos.

Hasta que existan pruebas concluyentes sobre su eficacia y seguridad en humanos, se recomienda no modificar ni abandonar los tratamientos convencionales sin el aval de un profesional de la salud. El uso responsable y bien informado de las terapias naturales es clave para evitar riesgos y optimizar el bienestar.