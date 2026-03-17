Salud

Presión arterial y jengibre: cómo impacta en la salud cardiovascular

Nuevas investigaciones exploran el papel de esta planta como aliada natural gracias a sus efectos sobre los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio. Cuáles son sus beneficios potenciales

Guardar
El mecanismo de acción del
El mecanismo de acción del jengibre incluye el bloqueo de canales de calcio en las células vasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por una presión sanguínea alta y sostenida en las arterias, y uno de los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes en el mundo. Frente a este desafío de salud pública, crece el interés por estrategias naturales para el control de la presión arterial. Entre ellas, el jengibre se destaca por sus posibles beneficios cardiovasculares, respaldados por estudios recientes.

Diversas investigaciones exploraron la relación entre el consumo de jengibre y la regulación de la presión arterial. Un metaanálisis publicado en la revista Phytotherapy Researchy y experimentos avalados por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) sugieren que el jengibre puede contribuir a reducir tanto la presión sistólica como la diastólica, especialmente en adultos jóvenes y cuando se consume en dosis elevadas durante periodos breves.

¿Qué es la presión arterial y por qué es un indicador clave para la salud cardiovascular?

La hipertensión es una enfermedad
La hipertensión es una enfermedad prevenible que afecta a millones de personas en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias y se expresa en milímetros de mercurio (mmHg).

Los valores normales, según la Organización Mundial de la Salud, son inferiores a 130 mmHg para la presión sistólica y a 80 mmHg para la diastólica. Cuando estas cifras se superan de manera sostenida, se diagnostica hipertensión.

El aumento crónico de la presión arterial puede causar endurecimiento de las arterias, reducción del flujo sanguíneo y del oxígeno al corazón, lo que eleva el riesgo de accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca y daño renal.

¿Cuáles son los compuestos activos del jengibre y cómo actúan en el organismo?

El jengibre contiene compuestos activos
El jengibre contiene compuestos activos como el gingerol y el shogaol (Freepik)

El jengibre (Zingiber officinale Roscoe) contiene compuestos bioactivos como el gingerol y el shogaol, responsables de sus propiedades medicinales.

Estudios experimentales del NIH demostraron que los extractos de jengibre ejercen una acción vasodilatadora y cardiodepresora mediante el bloqueo de los canales de calcio dependientes de voltaje.

Este mecanismo es similar al de ciertos fármacos utilizados en el tratamiento de la hipertensión, ya que limita la entrada de calcio en las células del músculo vascular y cardíaco, favoreciendo la relajación de las arterias y la disminución de la presión.

¿Qué dice la evidencia científica sobre el jengibre y la presión arterial?

Estudios sugieren que el jengibre
Estudios sugieren que el jengibre puede reducir la presión sistólica y diastólica (Infobae / Difusión)

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en PubMed analizó seis ensayos clínicos aleatorizados con un total de 345 participantes.

Los resultados indicaron que la suplementación diaria de jengibre puede reducir la presión sistólica en -6,36 mmHg y la diastólica en -2,12 mmHg, especialmente en personas menores de 50 años, con dosis iguales o superiores a 3 gramos y durante períodos de hasta ocho semanas.

Otras investigaciones, como la publicada en Phytotherapy Research, refuerzan este hallazgo y mencionan el potencial preventivo del jengibre frente a enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, los autores de estos trabajos coinciden en que se requieren más estudios en humanos para confirmar estos beneficios y establecer recomendaciones definitivas.

¿Cómo se debe consumir el jengibre para obtener sus posibles beneficios?

Las infusiones, polvos y preparaciones
Las infusiones, polvos y preparaciones frescas son formas habituales de consumir jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre puede incorporarse a la dieta de diversas maneras: fresco, rallado o en polvo en comidas, infusiones, aceites y productos de repostería.

Las dosis estudiadas en ensayos clínicos oscilan entre 3 y 5 gramos diarios.

Es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de iniciar una suplementación regular, especialmente en personas diagnosticadas con hipertensión o que reciben tratamiento farmacológico.

Una opción sencilla consiste en preparar una infusión con una cucharada de jengibre fresco picado en una taza de agua hirviendo, dejándola reposar unos minutos antes de colar y beber. También puede agregarse a platos principales, batidos o postres.

¿Cuáles son los riesgos y contraindicaciones del jengibre en personas con hipertensión?

Las personas que toman anticoagulantes
Las personas que toman anticoagulantes deben consultar antes de consumir jengibre (Pexels)

Si bien el jengibre es considerado seguro en cantidades habituales, puede potenciar el efecto de medicamentos antihipertensivos y causar una caída excesiva de la presión arterial.

Esto puede derivar en desmayos, fatiga, mareos, náuseas o visión borrosa. Además, el jengibre puede interactuar con anticoagulantes, inmunosupresores y medicamentos para la diabetes.

Los expertos desaconsejan combinar jengibre con otras hierbas o suplementos que influyen en la presión arterial, como ajo, ginkgo biloba o ginseng.

En todos los casos, la supervisión médica es imprescindible antes de incorporar el jengibre como complemento terapéutico.

¿Qué otros beneficios y precauciones se asocian al jengibre?

El jengibre también se utiliza
El jengibre también se utiliza para aliviar cólicos menstruales, reducir el dolor articular, mejorar la digestión y fortalecer las defensas frente a infecciones respiratorias y digestivas (Freepik)

Más allá de su impacto sobre la salud cardiovascular, el jengibre se utiliza para tratar cólicos menstruales, dolor articular, molestias digestivas, infecciones y resfriados. Sin embargo, la fitoterapia puede provocar interacciones con medicamentos recetados y otros suplementos.

Hasta que existan pruebas concluyentes sobre su eficacia y seguridad en humanos, se recomienda no modificar ni abandonar los tratamientos convencionales sin el aval de un profesional de la salud. El uso responsable y bien informado de las terapias naturales es clave para evitar riesgos y optimizar el bienestar.

Temas Relacionados

Presión arterialSalud cardiovascularJengibreÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cáncer de colon: cómo es la campaña que impulsa la prevención y la detección temprana en Argentina

Una nueva iniciativa busca aumentar el acceso a estudios diagnósticos. La incidencia de la enfermedad preocupa a los expertos

Cáncer de colon: cómo es

Argentina formalizó su retiro de la Organización Mundial de la Salud

El canciller Pablo Quirno informó que hoy se hace efectiva la salida del organismos sanitario internacional, anunciada el 17 de marzo de 2025. El país sigue integrando la OPS

Argentina formalizó su retiro de

Un entrenador de resistencia aseguró que el 90% de los corredores respira mal y propuso 2 ejercicios para corregirlo

El especialista David Jackson, citado por Men’s Health, advirtió que gran parte de quienes practican running no optimiza la entrada de oxígeno, lo que repercute en la fatiga y en el desempeño durante la actividad

Un entrenador de resistencia aseguró

La rutina semanal que mantiene activa a Angelina Jolie a los 50 años

Un enfoque diverso que apuesta por el equilibrio entre ejercicio, descanso y alimentación adaptable a cualquier edad

La rutina semanal que mantiene

El enfoque flexible de la dieta 80/20 facilita la reducción de grasa y el desarrollo muscular

Las pautas promovidas por expertos del sector sostienen que la integración de alimentos preferidos en proporción moderada ayuda a mantener una relación saludable con la alimentación y promueve la persistencia en el objetivo físico

El enfoque flexible de la
DEPORTES
Battaglia aseguró que Riquelme le

Battaglia aseguró que Riquelme le “faltó el respeto” en su paso como DT de Boca y anunció que se involucrará en la política del club

La histórica sanción que sufrió el Chelsea de Enzo Fernández en la Premier League

Franco Colapinto recibió un particular elogio de la F1 tras una maniobra que dio que hablar en el GP de China

De promesa a capitán: la evolución de Marcelo bajo la sombra de Roberto Carlos

El argentino Nico Varrone, tras su impactante debut en la Fórmula 2: “Hay potencial para pelear adelante”

TELESHOW
Francisco Tinelli festejó sus 28

Francisco Tinelli festejó sus 28 años: Marcelo y Cande abrieron el álbum familiar y emocionaron a todos

Mano a mano con Turnstile: esencia punk, encanto melódico y un amor cada vez más grande por Buenos Aires

Maxi López y el desafío de reinventarse en MasterChef Celebrity: “Me abrió la cabeza”

Quién fue el cuarto eliminado en Gran Hermano Generación Dorada: así fue su salida de la casa

Cantó en Es mi sueño, emocionó al recordar a su abuelo y Jimena Barón fue rotunda: “Naciste con un micrófono en la mano”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía boliviana incautó 16

La Policía boliviana incautó 16 aeronaves del narco Sebastián Marset tras su expulsión a Estados Unidos

Tormentas y clima extremo causan más de 1.500 vuelos cancelados y más de 2.600 retrasos en Estados Unidos

El cronograma venezolano está que arde

Quién era Alí Larijani, el filósofo del poder teocrático iraní que ejecutó una represión brutal

Más de 230 millones de personas afectadas por frío extremo tras un ciclón bomba en Estados Unidos