Cuándo se espera que Edinson Cavani vuelva a jugar en Boca Juniors: lleva a cabo un tratamiento para el dolor

Edinson Cavani se somete a un tratamiento contra el dolor: cuándo volverá (Reuters/Steve Roberts)

En silencio, Edinson Cavani lleva a cabo una recuperación para intentar volver a las canchas lo antes posible. El uruguayo padece una lumbalgia crónica que le impidió estar en la mayoría de los compromisos del primer equipo en los últimos meses e incluso no estar al 100% de sus condiciones cada vez que apareció en escena.

Según pudo averiguar Infobae, este es el segundo tratamiento con bloqueo anestésico local que enfrenta desde enero de 2026, cuando decidió buscar una alternativa ya que no estaba en condiciones de afrontar la pretemporada a la par del plantel profesional. El objetivo es claro: lograr una recuperación definitiva y cumplir con el contrato que lo liga a la entidad de la Ribera hasta diciembre.

El nuevo bloqueo contra el dolor por medio de inyecciones al que se sometió el uruguayo de 39 años implicará que el departamento médico de Boca Juniors solicite una autorización a la AFA ya que la medicación empleada para el tratamiento podría estar incluida entre las drogas prohibidas a la hora de los controles antidopajes. En los últimos días, Cavani volvió a entrenarse de forma diferenciada en busca de ponerse a tono desde lo físico y futbolístico.

Cavani, complicado desde lo físico, intentará volver a las canchas (REUTERS/Marco Bello)

Descartado para este domingo ante Instituto de Córdoba en la Bombonera (arrancará a las 20 en el estadio Alberto J. Armando), el plan es que al menos integre la lista de convocados para el viaje a tierra cordobesa de la siguiente jornada ante Talleres en el Mario Alberto Kempes, posterior a la Fecha FIFA que verá a la selección argentina disputar un amistoso contra Guatemala -justamente en cancha de Boca- el martes 31 de marzo. De esa manera, el Matador cumpliría un mes y medio desde su última participación contra Racing por el Torneo Apertura el pasado 21 de febrero.

No hay que perder de vista que a principios de abril se iniciará la fase de grupos de la Copa Libertadores, que verá a Boca como cabeza de una de las zonas. Allí arrancará la primera etapa definitoria a esta altura de la temporada para el Xeneize, que tendrá que sellar su boleto para los octavos de final del certamen continental mientras aspira a disputar los octavos del torneo local y sus hipotéticas series de playoffs antes de la Copa del Mundo.

Este es el momento más complejo para Cavani desde su arribo a Boca a mediados de 2023, año en que se quedó en las puertas de la gloria en aquella final trunca de Libertadores ante Fluminense en el Maracaná de Río de Janeiro. Su nivel fue de mayor a menor y las lesiones y ausencias fueron cada vez más recurrentes. Inclusive los faltazos a citas importantes para el equipo e insólitos goles errados para un futbolista de su jerarquía lo llevaron a estar en el ojo de la tormenta y ser abucheado por casi todos los fanáticos xeneize, como ocurrió la última vez que fue reemplazado en el duelo ante Racing.

El delantero de Boca observó el partido ante Gimnasia de Mendoza desde la platea

El ex PSG y Napoli no está dispuesto a tirar la toalla. De hecho, a través de las redes sociales dejó en claro que redoblará la apuesta y buscará cumplir su contrato con el deseo de quitarse la espina en la Libertadores aportando desde el lugar que le toque (ya no como capitán y titular indiscutido como otrora). Edinson acompañó a sus compañeros a los últimos partidos y fue captado por las cámaras de la transmisión oficial en el empate ante Gimnasia de Mendoza en la Bombonera justo cuando se estiraba y hacía muecas de dolor con una evidente molestia en la espalda.

Los números son alarmantes: disputó apenas 5 partidos en los últimos seis meses (no completó ninguno y en cuatro de ellos jugó menos de media hora) y convirtió un solo gol. En 2025, con el fatídico recuerdo de la eliminación del equipo de Fernando Gago en la Fase 2 de la Libertadores ante Alianza Lima y la rápida salida del Mundial de Clubes, competencia en la que Cavani solo jugó unos minutos ante Auckland City, las estadísticas tampoco lo avalaron: 5 goles en 24 partidos (sobre un total de 43 oficiales).

Solo Edinson Cavani podrá revertir la última imagen de su carrera con la camiseta de Boca. Y la definición está cerca.