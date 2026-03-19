Brote de meningitis en estudiantes deja 2 muertos y 11 enfermos en Inglaterra

MIÉRCOLES, 18 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Las autoridades sanitarias del sur de Inglaterra están investigando un brote de meningitis que ha causado la muerte de dos jóvenes y ha enfermado al menos a otras 11.

Muchos de los casos estaban vinculados a estudiantes de la ciudad de Canterbury, a unos 60 millas al sureste de Londres, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).

Una de las personas que falleció fue un estudiante de instituto en el Queen Elizabeth's Grammar School en Faversham. Otro era estudiante de la Universidad de Kent.

"Estamos absolutamente destrozados", dijo Amelia McIlroy, directora del colegio de gramática, a CNN.

La Universidad de Kent dijo estar "profundamente entristecida" por la muerte de uno de sus estudiantes.

Las autoridades sanitarias están ahora trabajando con la universidad para encontrar los contactos cercanos de las personas afectadas. Se están ofreciendo antibióticos para ayudar a prevenir una mayor propagación de la enfermedad.

La enfermedad meningocócica invasiva está causada por bacterias que pueden provocar meningitis, una infección de las membranas alrededor del cerebro y la médula espinal, o septicemia, una infección sanguínea grave.

La enfermedad puede llegar a ser potencialmente mortal si no se trata de inmediato.

"La enfermedad meningocócica puede progresar rápidamente", dijo Trish Mannes, subdirectora regional de la UKHSA.

"Es fundamental que estudiantes y personal estén atentos a los signos y síntomas de meningitis meningocócica y septicemia, que pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, respiración rápida, somnolencia, temblores, vómitos y manos y pies fríos", añadió.

Además, dijo: "La septicemia también puede causar un sarpullido característico que no desaparece cuando se presiona contra un cristal."

Los expertos afirman que la meningitis puede ser difícil de detectar en sus primeras fases.

"Los estudiantes tienen un riesgo particular de pasar por alto los primeros signos de advertencia de la meningitis porque pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades como un resfriado fuerte, gripe o incluso una resaca", explicó Mannes.

Eso puede retrasar el tratamiento, lo cual puede ser peligroso.

"El tratamiento temprano es vital", dijo el Dr. Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia, a CNN. "Los primeros síntomas pueden ser muy leves, pero luego el deterioro puede ser extremadamente rápido y llevar a la muerte en pocas horas."

Las bacterias meningocócicas pueden propagarse por contacto cercano, como toser, besar o compartir bebidas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE . UU. (CDC).

"Los estudiantes universitarios y los jóvenes adultos están entre los grupos con mayor riesgo porque las bacterias de la meningitis pueden propagarse más fácilmente en entornos donde la gente vive, estudia y socializa estrechamente entre sí", dijo el Dr. Tom Nutt, director ejecutivo de la organización benéfica Meningitis Now.

Desde 2015, solo los bebés en el Reino Unido han recibido de forma rutinaria la vacuna MenB, que protege contra una de las cepas más comunes que afectan a adolescentes y jóvenes adultos.

"Creemos que todos los adolescentes y jóvenes adultos deberían estar protegidos por esta vacuna", añadió Nutt.

En Estados Unidos, los CDC recomiendan la vacunación contra el meningococo de todos los preadolescentes y adolescentes, así como de otros que presentan mayor riesgo.

Las autoridades no han confirmado qué cepa está causando el brote actual.

Más información

La Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre la meningitis.

FUENTE: CNN, 16 de marzo de 2026