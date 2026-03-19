La lluvia frenó el inicio del Masters 1000 de Miami Open: los 50 partidos que se jugarán hoy, con cuatro argentinos en cancha

La jornada inaugural fue suspendida por lluvia y el cronograma se reprogramó con una agenda cargada para este jueves (Credito: Geoff Burke-USA TODAY Sports)

La primera jornada del segundo Masters 1000 de la temporada, el Miami Open, que se disputa sobre las canchas rápidas del Hard Rock Stadium fue suspendida en su totalidad debido a las malas condiciones climáticas. Para este jueves están programados 50 partidos, con la presencia de cuatro tenistas argentinos: Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Solana Sierra. Toda la acción podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+.

La organización del certamen estadounidense, ya entrada la noche del miércoles en Miami, decidió suspender todos los encuentros previstos con la expectativa de que el tiempo mejore para el inicio de la competencia.

Camilo Ugo Carabelli (ocupa el puesto 66 del ranking ATP Tour) pone en marcha su participación en el torneo estadounidense, escenario en el que ya supo lograr su mejor rendimiento en este nivel: en la última edición alcanzó la tercera ronda tras atravesar la clasificación, hasta su eliminación frente al serbio Novak Djokovic (3°).

El tenista porteño, de 26 años y reciente campeón del Challenger 125 de Rosario en febrero, intentará sumar su segunda victoria de la temporada sobre superficie rápida. La única hasta el momento fue en su estreno en el Masters 1000 de Indian Wells, donde venció al local Martin Damm (133°), mientras que no logró avanzar en Brisbane, Auckland ni en el Australian Open.

En su debut tendrá un compromiso de alto riesgo frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°), uno de los sacadores más potentes del circuito, con un registro de 295,5 kilómetros por hora. Esa lista la lidera el italiano Jannik Sinner (2°), con 298,7 km/h. De avanzar, el argentino se cruzará en la segunda ronda con el estadounidense Sebastián Korda (36°).

El encuentro está programado para el tercer turno de la cancha 6, cerca de las 15:30 (hora argentina).

Por su parte, Mariano Navone (61°) desembarca en Miami con confianza luego de obtener su primer título sobre superficie dura el pasado domingo en el Challenger 175 de Cap Cana, donde se impuso en la final ante el italiano Mattia Bellucci (77°) sin ceder sets. El jugador oriundo de 9 de Julio disputará por segunda vez este torneo y buscará cambiar la imagen de su debut anterior, cuando quedó eliminado frente al italiano Lorenzo Sonego (62°).

En su presentación, el bonaerense tendrá como rival al georgiano Nikoloz Basilashvili (134°), quien logró meterse en el cuadro principal al superar la clasificación. El encuentro abrirá la actividad en la cancha 4, no antes de las 11:00.

En caso de avanzar, en la siguiente instancia se enfrentaría al representante de Mónaco, Valentin Vacherot (25°).

Francisco Comesaña va por un nuevo desafío en el Masters 1000 de Miami

Francisco Comesaña se presenta en el torneo de Estados Unidos con la esperanza de poder recuperar las sensaciones tenísticas que lo vieron llegar al top 54 del mundo; en la actualidad se encuentra 82. El marplatense, que viene de caer en el debut del Masters 1000 de Indian Wells, se medirá con el chileno Alejandro Tabilo (41°) en el cuarto turno de la cancha Grandstand, cerca de las 18:30.

Si el Tiburón consigue el triunfo jugará con el ruso Andrey Rublev (16°).

Solana Sierra (63°) será la única jugadora argentina en el cuadro femenino. La marplatense debutará frente a la uzbeka Kamilla Rakhimova (57°) en un encuentro programado para el cuarto turno de la cancha 4, alrededor de las 17:00.

En caso de avanzar, la bonaerense se enfrentará en la siguiente ronda a la ucraniana Marta Kostyuk (28°).