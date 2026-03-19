EN VIVO: El Ejército de Israel detectó una nueva ola de ataques con misiles desde Irán

En noche del miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ordenará “volar por los aires” la totalidad del yacimiento de gas South Pars si Irán lanza nuevos ataques contra instalaciones de gas natural licuado en Qatar, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. El mandatario afirmó que Washington “no sabía nada” del ataque israelí contra ese campo gasífero compartido entre Irán y Qatar, y aseguró que Doha tampoco tenía conocimiento previo. Además, sostuvo además que “Israel no realizará más ataques” en la zona, salvo que Irán “decida atacar a un país inocente, en este caso, Qatar”.
El miércoles, Israel atacó el yacimiento de South Pars, en una de las mayores escaladas del conflicto reciente, pocas horas después de operaciones que incluyeron la muerte del ministro de Inteligencia iraní y bombardeos intensos en Beirut. La ofensiva elevó la tensión regional y amplió el alcance de los enfrentamientos.
El régimen de Irán condenó el ataque y su presidente, Masoud Pezeshkian, advirtió sobre “consecuencias incontrolables” que “podrían afectar al mundo entero”. Luego, Teherán lanzó ataques contra instalaciones energéticas en países vecinos del Golfo, entre ellas la planta de gas natural licuado Ras Laffan en Qatar y complejos en Emiratos Árabes Unidos, donde las operaciones en Habshan y el yacimiento Bab quedaron suspendidas tras interceptaciones.
La escalada impactó en los mercados energéticos: el precio internacional del petróleo superó los 110 dólares por barril en las primeras horas del jueves. El Brent, referencia global, avanzaba 5,02% y alcanzaba los 112,77 dólares por barril en el comercio asiático. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía 2,67 % y se ubicaba en 98,89 dólares por barril.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las fuerzas de la División 36 continuaron con sus operaciones terrestres selectivas en el sur del Líbano. Según reportes de la FDI, efectivos del equipo de combate de la Brigada Golani identificaron escuadrones armados de Hezbollah en dos incidentes distintos. En uno de ellos, los terroristas intentaron lanzar misiles antitanque contra las fuerzas israelíes. Tras detectar la amenaza, los combatientes eliminaron a cinco integrantes de Hezbollah en un enfrentamiento directo, mientras que la Fuerza Aérea abatió a otros tres en un ataque aéreo.
En las últimas 24 horas, las fuerzas israelíes informaron la eliminación de más de 20 miembros de Hezbollah y la destrucción de decenas de estructuras militares de la organización. Los soldados localizaron y confiscaron numeroso armamento, incluidos lanzagranadas RPG, cohetes antitanque, municiones, un rifle de caza y otros equipos militares.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reiteraron que continuarán actuando con determinación contra el grupo terrorista, que opera bajo los auspicios del régimen iraní, y aseguraron que no permitirán daños a la población israelí.
Los disturbios en Oriente Medio han servido como un recordatorio indeseado de que la región no solo es crucial para el suministro mundial de petróleo y gas, sino también un conducto vital para los pasajeros aéreos de todo el mundo. Durante las últimas dos décadas, las principales aerolíneas del Golfo —Emirates, Etihad y Qatar Airways— han facilitado los viajes de larga distancia entre Europa, Asia y África. En medio del conflicto, decenas de miles de esos pasajeros han quedado varados en las últimas dos semanas. Los esfuerzos por reanudar los servicios, aunque limitados, se han visto interrumpidos. El 16 de marzo, Emirates se vio obligada a cancelar vuelos y desviar algunos aviones en pleno vuelo tras un ataque con drones en el aeropuerto de Dubái. El impacto en el sector aéreo mundial podría perdurar mucho después de que termine la guerra.
Irán ejecutó por ahorcamiento este jueves a tres personas condenadas por la muerte de policías y por realizar acciones a favor de Estados Unidos e Israel durante las protestas de enero, según informó el poder judicial.
“Tres individuos condenados durante los disturbios de Dey (enero) por cargos de asesinato y acciones operativas a favor del régimen sionista y Estados Unidos fueron ahorcados esta mañana”, señaló la página web Mizan Online del poder judicial iraní.
La Agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) alertó este jueves sobre un impacto contra un buque frente a las costas de Qatar, cerca del estrecho de Ormuz. La embarcación, cuya bandera no fue identificada, fue alcanzada por “un proyectil desconocido”, sin que se registraran heridos entre la tripulación, según la información de la agencia británica.
Horas antes, UKMTO había reportado otro incidente en las inmediaciones de Ormuz.
El nuevo impacto ocurrió a 4 millas náuticas (unos 7,4 kilómetros) al este de la ciudad qatarí de Ras Laffan, donde se ubica la principal refinería de gas natural licuado del país, instalación que fue atacada en dos ocasiones por Irán, provocando varios incendios.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtieron la detección de lanzamientos de misiles desde Irán hacia territorio israelí al menos seis veces durante la madrugada del jueves (horario local).
“En los últimos minutos, el Comando del Frente Interno distribuyó instrucciones anticipadas directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas”, informó el Ejército vía X en el último aviso.
El Gobierno de Taiwán informó que ha ayudado a 2.397 de sus ciudadanos a regresar a la isla debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores difundido este jueves.
La Cancillería precisó que, desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, sus representaciones en el exterior han contactado a 6.730 personas y recibido solicitudes de asistencia de 486 ciudadanos.
“Las misiones de nuestro país en la región (...) ya han ayudado a 2.397 nacionales a regresar con éxito al país. Actualmente, según las estadísticas notificadas por nuestras misiones en Oriente Medio, ya no hay ciudadanos que deseen salir de forma urgente de la región”, señaló el comunicado oficial.
Los equipos de defensa civil de Qatar controlaron los incendios que se produjeron en una importante instalación de gas en el norte del país tras un ataque iraní, según informó el Ministerio del Interior este jueves.
“La Defensa Civil ha controlado por completo todos los incendios en la zona industrial de Ras Laffan sin que se hayan reportado heridos. Las operaciones de enfriamiento y aseguramiento de las instalaciones aún continúan”, señaló el ministerio en una publicación en X.
Al menos tres mujeres palestinas murieron en la noche del miércoles en Cisjordania y otras trece resultaron heridas —una de ellas en estado crítico— tras el impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón, en el sur del territorio palestino.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaron el lanzamiento reciente de misiles desde territorio iraní. Los sistemas de defensa están activos para interceptar la amenaza.
El Comando del Frente Interno envió instrucciones anticipadas a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, solicitando a la población actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones.
Al recibir la alerta, las personas deben ingresar a las zonas protegidas y permanecer allí hasta nuevo aviso. Solo podrán salir cuando reciban instrucciones explícitas y deberán continuar siguiendo todas las directrices del Comando del Frente Interno.
Los ministros de Asuntos Exteriores de 12 países árabes e islámicos instaron al régimen iraní a “cesar inmediatamente sus ataques” y a respetar el derecho internacional, según una declaración conjunta difundida el jueves tras su reunión en Riad, capital de Arabia Saudita.
En el comunicado, los ministros condenaron los ataques de Irán contra estados del Golfo, Jordania, Azerbaiyán y Turquía, al señalar que los objetivos incluyeron “zonas residenciales, infraestructura civil, instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios residenciales y sedes diplomáticas”.
El grupo también repudió los ataques de Israel contra el Líbano y reafirmó su apoyo a la seguridad, estabilidad e integridad territorial libanesa.
El pronunciamiento se produce en medio de ataques iraníes a infraestructuras energéticas en el Golfo, con incendios en instalaciones de Qatar y misiles balísticos interceptados en Arabia Saudita. Previamente, medios estatales iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de atacar instalaciones de producción de petróleo y gas en Irán.
El comunicado fue suscrito por los ministros de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.