EN VIVO: El Ejército de Israel detectó una nueva ola de ataques con misiles desde Irán

Israel y EEUU atacaron el mayor campo de gas del mundo en el sur de Irán

En noche del miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ordenará “volar por los aires” la totalidad del yacimiento de gas South Pars si Irán lanza nuevos ataques contra instalaciones de gas natural licuado en Qatar, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. El mandatario afirmó que Washington “no sabía nada” del ataque israelí contra ese campo gasífero compartido entre Irán y Qatar, y aseguró que Doha tampoco tenía conocimiento previo. Además, sostuvo además que “Israel no realizará más ataques” en la zona, salvo que Irán “decida atacar a un país inocente, en este caso, Qatar”.

El miércoles, Israel atacó el yacimiento de South Pars, en una de las mayores escaladas del conflicto reciente, pocas horas después de operaciones que incluyeron la muerte del ministro de Inteligencia iraní y bombardeos intensos en Beirut. La ofensiva elevó la tensión regional y amplió el alcance de los enfrentamientos.

El régimen de Irán condenó el ataque y su presidente, Masoud Pezeshkian, advirtió sobre “consecuencias incontrolables” que “podrían afectar al mundo entero”. Luego, Teherán lanzó ataques contra instalaciones energéticas en países vecinos del Golfo, entre ellas la planta de gas natural licuado Ras Laffan en Qatar y complejos en Emiratos Árabes Unidos, donde las operaciones en Habshan y el yacimiento Bab quedaron suspendidas tras interceptaciones.

La escalada impactó en los mercados energéticos: el precio internacional del petróleo superó los 110 dólares por barril en las primeras horas del jueves. El Brent, referencia global, avanzaba 5,02% y alcanzaba los 112,77 dólares por barril en el comercio asiático. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía 2,67 % y se ubicaba en 98,89 dólares por barril.