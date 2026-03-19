Mundo

EN VIVO: El Ejército de Israel detectó una nueva ola de ataques con misiles desde Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron el lanzamiento reciente de proyectiles desde territorio iraní y pidieron a la población de las zonas afectadas que busque resguardo. “Los sistemas de defensa están activos para interceptar la amenaza”, expresaron

Guardar
Israel y EEUU atacaron el mayor campo de gas del mundo en el sur de Irán

En noche del miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ordenará “volar por los aires” la totalidad del yacimiento de gas South Pars si Irán lanza nuevos ataques contra instalaciones de gas natural licuado en Qatar, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. El mandatario afirmó que Washington “no sabía nada” del ataque israelí contra ese campo gasífero compartido entre Irán y Qatar, y aseguró que Doha tampoco tenía conocimiento previo. Además, sostuvo además que “Israel no realizará más ataques” en la zona, salvo que Irán “decida atacar a un país inocente, en este caso, Qatar”.

El miércoles, Israel atacó el yacimiento de South Pars, en una de las mayores escaladas del conflicto reciente, pocas horas después de operaciones que incluyeron la muerte del ministro de Inteligencia iraní y bombardeos intensos en Beirut. La ofensiva elevó la tensión regional y amplió el alcance de los enfrentamientos.

El régimen de Irán condenó el ataque y su presidente, Masoud Pezeshkian, advirtió sobre “consecuencias incontrolables” que “podrían afectar al mundo entero”. Luego, Teherán lanzó ataques contra instalaciones energéticas en países vecinos del Golfo, entre ellas la planta de gas natural licuado Ras Laffan en Qatar y complejos en Emiratos Árabes Unidos, donde las operaciones en Habshan y el yacimiento Bab quedaron suspendidas tras interceptaciones.

La escalada impactó en los mercados energéticos: el precio internacional del petróleo superó los 110 dólares por barril en las primeras horas del jueves. El Brent, referencia global, avanzaba 5,02% y alcanzaba los 112,77 dólares por barril en el comercio asiático. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subía 2,67 % y se ubicaba en 98,89 dólares por barril.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

06:57 hsHoy

Líbano: Israel eliminó a más de 20 terroristas en las últimas 24 horas

Las fuerzas de la División 36 continuaron con sus operaciones terrestres selectivas en el sur del Líbano. Según reportes de la FDI, efectivos del equipo de combate de la Brigada Golani identificaron escuadrones armados de Hezbollah en dos incidentes distintos. En uno de ellos, los terroristas intentaron lanzar misiles antitanque contra las fuerzas israelíes. Tras detectar la amenaza, los combatientes eliminaron a cinco integrantes de Hezbollah en un enfrentamiento directo, mientras que la Fuerza Aérea abatió a otros tres en un ataque aéreo.

En las últimas 24 horas, las fuerzas israelíes informaron la eliminación de más de 20 miembros de Hezbollah y la destrucción de decenas de estructuras militares de la organización. Los soldados localizaron y confiscaron numeroso armamento, incluidos lanzagranadas RPG, cohetes antitanque, municiones, un rifle de caza y otros equipos militares.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reiteraron que continuarán actuando con determinación contra el grupo terrorista, que opera bajo los auspicios del régimen iraní, y aseguraron que no permitirán daños a la población israelí.

06:38 hsHoy

La guerra podría traer cambios duraderos al sector de las aerolíneas

Las aerolíneas occidentales estarán encantadas de tener la oportunidad de recuperar a algunos de sus clientes

La guerra podría traer cambios
La guerra podría traer cambios duraderos al sector de las aerolíneas (REUTERS)

Los disturbios en Oriente Medio han servido como un recordatorio indeseado de que la región no solo es crucial para el suministro mundial de petróleo y gas, sino también un conducto vital para los pasajeros aéreos de todo el mundo. Durante las últimas dos décadas, las principales aerolíneas del Golfo —Emirates, Etihad y Qatar Airways— han facilitado los viajes de larga distancia entre Europa, Asia y África. En medio del conflicto, decenas de miles de esos pasajeros han quedado varados en las últimas dos semanas. Los esfuerzos por reanudar los servicios, aunque limitados, se han visto interrumpidos. El 16 de marzo, Emirates se vio obligada a cancelar vuelos y desviar algunos aviones en pleno vuelo tras un ataque con drones en el aeropuerto de Dubái. El impacto en el sector aéreo mundial podría perdurar mucho después de que termine la guerra.

Leer la nota completa
05:51 hsHoy

Irán ejecutó a tres manifestantes que se movilizaron en las protestas de enero

Irán ejecutó por ahorcamiento este jueves a tres personas condenadas por la muerte de policías y por realizar acciones a favor de Estados Unidos e Israel durante las protestas de enero, según informó el poder judicial.

“Tres individuos condenados durante los disturbios de Dey (enero) por cargos de asesinato y acciones operativas a favor del régimen sionista y Estados Unidos fueron ahorcados esta mañana”, señaló la página web Mizan Online del poder judicial iraní.

05:25 hsHoy

La agencia marítima británica reportó un impacto contra un barco frente a Qatar

Un petrolero navegando por el
Un petrolero navegando por el golfo Pérsico (REUTERS/Archivo)

La Agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) alertó este jueves sobre un impacto contra un buque frente a las costas de Qatar, cerca del estrecho de Ormuz. La embarcación, cuya bandera no fue identificada, fue alcanzada por “un proyectil desconocido”, sin que se registraran heridos entre la tripulación, según la información de la agencia británica.

Horas antes, UKMTO había reportado otro incidente en las inmediaciones de Ormuz.

El nuevo impacto ocurrió a 4 millas náuticas (unos 7,4 kilómetros) al este de la ciudad qatarí de Ras Laffan, donde se ubica la principal refinería de gas natural licuado del país, instalación que fue atacada en dos ocasiones por Irán, provocando varios incendios.

05:07 hsHoy

Las FDI detectan la sexta salva de misiles procedente de Irán desde la medianoche

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtieron la detección de lanzamientos de misiles desde Irán hacia territorio israelí al menos seis veces durante la madrugada del jueves (horario local).

“En los últimos minutos, el Comando del Frente Interno distribuyó instrucciones anticipadas directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas”, informó el Ejército vía X en el último aviso.

04:41 hsHoy

Taipéi ayudó a más de 2.000 taiwaneses a regresar a la isla por conflicto en Irán

Un soldado habla con el
Un soldado habla con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te (REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo)

El Gobierno de Taiwán informó que ha ayudado a 2.397 de sus ciudadanos a regresar a la isla debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores difundido este jueves.

La Cancillería precisó que, desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, sus representaciones en el exterior han contactado a 6.730 personas y recibido solicitudes de asistencia de 486 ciudadanos.

“Las misiones de nuestro país en la región (...) ya han ayudado a 2.397 nacionales a regresar con éxito al país. Actualmente, según las estadísticas notificadas por nuestras misiones en Oriente Medio, ya no hay ciudadanos que deseen salir de forma urgente de la región”, señaló el comunicado oficial.

04:23 hsHoy

Qatar afirma que “todos los incendios” en el principal centro de distribución de gas están controlados

Los equipos de defensa civil de Qatar controlaron los incendios que se produjeron en una importante instalación de gas en el norte del país tras un ataque iraní, según informó el Ministerio del Interior este jueves.

“La Defensa Civil ha controlado por completo todos los incendios en la zona industrial de Ras Laffan sin que se hayan reportado heridos. Las operaciones de enfriamiento y aseguramiento de las instalaciones aún continúan”, señaló el ministerio en una publicación en X.

04:05 hsHoy

El régimen de Irán lanzó un ataque con misiles de racimo contra Cisjordania que dejó al menos cuatro muertos

Durante la noche del miércoles, un bombardeo impactó en un salón de belleza, dejó además trece personas heridas, según fuentes sanitarias

Fuerzas de seguridad palestinas se
Fuerzas de seguridad palestinas se congregan en el lugar donde mujeres palestinas murieron en un ataque con misiles iraníes cerca de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 18 de marzo de 2026 (REUTERS/Yosri Aljamal)

Al menos tres mujeres palestinas murieron en la noche del miércoles en Cisjordania y otras trece resultaron heridas —una de ellas en estado crítico— tras el impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón, en el sur del territorio palestino.

Leer la nota completa
03:43 hsHoy

Israel detectó una nueva ola de ataques con misiles desde Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaron el lanzamiento reciente de misiles desde territorio iraní. Los sistemas de defensa están activos para interceptar la amenaza.

El Comando del Frente Interno envió instrucciones anticipadas a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, solicitando a la población actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones.

Al recibir la alerta, las personas deben ingresar a las zonas protegidas y permanecer allí hasta nuevo aviso. Solo podrán salir cuando reciban instrucciones explícitas y deberán continuar siguiendo todas las directrices del Comando del Frente Interno.

03:20 hsHoy

La cumbre árabe concluyó con un nuevo llamamiento a Irán para que ponga fin a los ataques

Un misil iraní en dirección
Un misil iraní en dirección a Israel (Europa Press/Archivo)

Los ministros de Asuntos Exteriores de 12 países árabes e islámicos instaron al régimen iraní a “cesar inmediatamente sus ataques” y a respetar el derecho internacional, según una declaración conjunta difundida el jueves tras su reunión en Riad, capital de Arabia Saudita.

En el comunicado, los ministros condenaron los ataques de Irán contra estados del Golfo, Jordania, Azerbaiyán y Turquía, al señalar que los objetivos incluyeron “zonas residenciales, infraestructura civil, instalaciones petroleras, plantas desalinizadoras, aeropuertos, edificios residenciales y sedes diplomáticas”.

El grupo también repudió los ataques de Israel contra el Líbano y reafirmó su apoyo a la seguridad, estabilidad e integridad territorial libanesa.

El pronunciamiento se produce en medio de ataques iraníes a infraestructuras energéticas en el Golfo, con incendios en instalaciones de Qatar y misiles balísticos interceptados en Arabia Saudita. Previamente, medios estatales iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de atacar instalaciones de producción de petróleo y gas en Irán.

El comunicado fue suscrito por los ministros de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Temas Relacionados

IsraelIránMedio OrienteGuerra en Medio OrienteEstados UnidosÚltimas noticias AméricaAli Khamenei

Últimas noticias

Líderes de la UE se reúnen en Bruselas para destrabar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania bloqueado por Hungría

El gobierno de Viktor Orbán mantiene su rechazo al paquete de asistencia y exige soluciones por los daños en el oleoducto Druzhba, una infraestructura estratégica que transporta petróleo ruso hacia Budapest y Eslovaquia. La interrupción del flujo energético tensó las relaciones con Kiev

Líderes de la UE se

Estados Unidos evalúa desplegar refuerzos militares ante la posible entrada de una nueva fase en la guerra con Irán

Los posibles despliegues buscan ampliar las opciones de Trump mientras define los próximos pasos de la ofensiva. Las alternativas en análisis apuntan a consolidar la operación en curso y extender la capacidad de acción de Washington en distintos frentes estratégicos

Estados Unidos evalúa desplegar refuerzos

Las naciones del Pacífico temen por la escasez de combustible a medida que la guerra en Irán impulsa los precios del petróleo

El impacto de la volatilidad en los mercados energéticos globales alcanzó incluso a las naciones del Pacífico Sur, altamente dependientes de la importación de combustibles

Las naciones del Pacífico temen

Macron pidió una “moratoria” sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua en Medio Oriente

La solicitud surge tras los últimos enfrentamientos entre el régimen iraní, Israel y Estados Unidos, en un contexto de daños reportados a centros energéticos en Qatar e Irán. El presidente galo abogó por la medida “sin demora”

Macron pidió una “moratoria” sobre

Arabia Saudita anunció que se reserva el “derecho de emprender acciones militares” contra el régimen de Irán

“El poco grado de confianza que existía antes se ha hecho añicos por completo”, afirmó el funcionario tras los ataques de Teherán contra dos refinerías en la capital saudí

Arabia Saudita anunció que se

ÚLTIMAS NOTICIAS

Oficializaron al nuevo director del

Oficializaron al nuevo director del ANSES tras la renuncia de Fernando Bearzi

Trasladaron desde Salta hasta Córdoba a Javier Grosso, imputado por el femicidio de Milagros Basto

El Gobierno oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud

La guerra podría traer cambios duraderos al sector de las aerolíneas

El día que Edward Platt eligió el silencio: la vida brillante y el triste final del inolvidable jefe del “Superagente 86″

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

La primera ministra de Japón se reúne con Trump en Washington tras rechazar su pedido de colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz

¿Por qué Jason Momoa reaparece en ‘Dune: Parte Tres’ si su personaje murió en la primera entrega? La historia de Duncan Idaho en la saga original

Líderes de la UE se reúnen en Bruselas para destrabar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania bloqueado por Hungría

DEPORTES

El día que Brian Sarmiento

El día que Brian Sarmiento coqueteó con el Real Madrid: “Fue un click muy grande, me mató”

Cuándo se espera que Edinson Cavani vuelva a jugar en Boca Juniors: lleva a cabo un tratamiento para el dolor

La lluvia frenó el inicio del Masters 1000 de Miami Open: los 50 partidos que se jugarán hoy, con cuatro argentinos en cancha

“Soy el máximo responsable”: la fuerte autocrítica de Javier Mascherano tras la eliminación del Inter Miami de la Concachampions

A pesar del gol N° 900 de Messi, Inter Miami empató 1-1 con Nashville y quedó eliminado de la Concachampions