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La primera ministra de Japón se reúne con Trump en Washington tras rechazar su pedido de colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz

El desacuerdo deja a Tokio en una posición delicada: busca preservar su relación con Estados Unidos, pero debe respetar su Constitución pacifista y el impacto económico del conflicto

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La primera ministra de Japón
La primera ministra de Japón se reúne con Trump en Washington tras rechazar su pedido de colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz (REUTERS)

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, enfrenta este jueves una reunión clave en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras rechazar su pedido de colaborar en la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el suministro global de petróleo que Irán mantiene bloqueada como respuesta a la guerra impulsada por Washington e Israel.

El desacuerdo coloca a Tokio en una posición delicada. Por un lado, busca evitar un deterioro en su relación con Estados Unidos, su principal aliado en materia de seguridad. Por otro, debe respetar las limitaciones impuestas por su Constitución pacifista y atender el impacto económico que el conflicto en Medio Oriente provoca en su economía, altamente dependiente de la energía importada.

Durante una intervención en el Parlamento, Takaichi fijó la postura de su gobierno con una declaración directa: “En conformidad con las leyes de Japón, lo que podamos hacer, lo haremos; lo que no podamos hacer, no lo haremos. Tengo la intención de dejar eso muy claro”. Sus palabras reflejan el intento de equilibrar las presiones externas con las restricciones legales internas que condicionan cualquier despliegue militar en el extranjero.

Trump, sin embargo, ya incluyó a Japón entre los países que, según afirmó, se negaron a colaborar. En un mensaje publicado en redes sociales, sostuvo: “Ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la asistencia de los países de la OTAN —¡nunca la necesitamos!—. Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur”. La declaración elevó la tensión con aliados tradicionales en un momento de crisis energética global.

El envío de fuerzas al exterior sigue siendo un tema sensible en Japón. La Constitución de 1947, adoptada tras la Segunda Guerra Mundial, establece la renuncia a la guerra, y una parte significativa de la población respalda ese principio. Este marco limita la capacidad del gobierno para responder a demandas como la planteada por Washington.

“Ya no ‘necesitamos’ ni
“Ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la asistencia de los países de la OTAN —¡nunca la necesitamos!—. Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur”, afirmó Trump (EP)

El contexto económico agrava el escenario. Japón es la cuarta economía mundial y el quinto mayor importador de petróleo. Aproximadamente el 95% de su suministro proviene de Medio Oriente, y cerca del 70% transita por el estrecho de Ormuz. La interrupción de esa ruta eleva los costos energéticos y genera presión sobre empresas y consumidores.

La relación personal entre Takaichi y Trump había sido positiva hasta ahora. Durante una visita a Tokio en octubre, la mandataria japonesa buscó fortalecer el vínculo con gestos políticos y diplomáticos. Trump, a su vez, la respaldó antes de su victoria electoral en febrero y la describió como “fuerte, poderosa y sabia”. Sin embargo, el actual desacuerdo pone a prueba esa sintonía.

El frente interno tampoco resulta favorable para la primera ministra. Encuestas recientes reflejan un deterioro en su imagen pública, en un contexto de suba de precios vinculada al encarecimiento del petróleo y el gas. A pesar de ese impacto, el gobierno japonés evita cuestionar abiertamente la estrategia estadounidense en la guerra con Irán.

La dependencia de seguridad con Estados Unidos constituye otro factor central. Washington mantiene unos 60.000 efectivos en territorio japonés y actúa como garante de su defensa, en especial frente al avance de China en la región. Este vínculo limita el margen de maniobra de Tokio en conflictos que involucran a su principal aliado.

La relación personal entre Takaichi
La relación personal entre Takaichi y Trump había sido positiva hasta ahora (REUTERS)

Las tensiones con China también forman parte del escenario estratégico. Las relaciones bilaterales se deterioraron después de que Takaichi sugiriera la posibilidad de una intervención militar ante un eventual intento de Beijing de tomar Taiwán. En paralelo, la guerra con Irán genera inquietud en Japón sobre la atención que Estados Unidos dedica al Asia-Pacífico.

En la agenda bilateral también figura el comercio. Japón prometió invertir 550.000 millones de dólares en Estados Unidos a cambio de una reducción de aranceles del 25% al 15%. Además, Takaichi anticipó que discutirá con Trump proyectos conjuntos para el desarrollo de tierras raras en aguas profundas del Pacífico.

(Con información de AFP)

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