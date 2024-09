Muchas pacientes embarazadas de Medicaid no se hacen ultrasonidos prenatales, no detectando oportunamente defectos congénitos

MARTES, 24 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Las mujeres embarazadas cubiertas por Medicaid son menos propensas a hacerse un examen de ultrasonido que puede diagnosticar defectos cardiacos en el feto, encuentra un estudio reciente.

"La ecografía de las 20 semanas es muy importante para detectar defectos congénitos porque implica la evaluación de los órganos principales del bebé. Todas las personas embarazadas deben saber que no se debe pasar por alto esta prueba", planteó la investigadora principal, la Dra. Joyce Woo, cardióloga pediátrica del Hospital Pediátrico Lurie de Chicago.

Esta parte rutinaria de la atención prenatal está cubierta por Medicaid, "pero las pacientes pueden seguir experimentando barreras para hacerse esta prueba, como la incapacidad de ausentarse del trabajo", explicó Woo en un comunicado de prensa del hospital.

En este estudio, los investigadores analizaron los expedientes médicos electrónicos de mujeres embarazadas cuyos hijos se sometieron a una cirugía para corregir un defecto cardiaco congénito entre 2019 y 2020 en el área metropolitana de Chicago.

Investigaciones anteriores han encontrado que el diagnóstico prenatal de un defecto cardíaco se asocia con mejores resultados de salud para el bebé.

Los investigadores encontraron que los bebés nacidos de mujeres con Medicaid, que ofrece cobertura de salud a los pobres, tenían menos probabilidades de haber tenido un diagnóstico prenatal de su defecto cardiaco.

Además, esta disparidad fue impulsada por si el paciente recibió una ecografía a las 20 semanas.

El nuevo estudio aparece en la edición del 23 de septiembre de la revista Prenatal Diagnosis.

Los estudios han mostrado que las mujeres con mayor frecuencia se saltan esta ecografía porque tienen problemas para programar una cita, no pueden viajar al consultorio del médico, no pueden ausentarse del trabajo o no tienen a nadie que cuide a sus hijos, anotaron los investigadores.

"Comprender los motivos detrás de las disparidades relacionadas con los seguros para obtener un diagnóstico prenatal (como hacerse la ecografía en el segundo trimestre) permite el desarrollo de políticas y programas que podrían reducir esas disparidades", dijo Woo. "El diagnóstico prenatal es fundamental para la salud de los bebés con cardiopatías congénitas. Sabemos por nuestras investigaciones anteriores que el diagnóstico prenatal significa una cirugía más oportuna, que a menudo es mejor para el desarrollo neurológico y los resultados físicos del bebé".

